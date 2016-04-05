Hotab написав:

, 45 км вже більше можливих варіантів.Знову ж, не дуже вірю що 2 інших нічого не бачили / не розуміли.Копайлот мав все бачити і казати, куди летіти.Відмлва? Ну по компасу зараз ніхто не літає, хай він хоч відмовляє, хоч ні. Є GPS. Ну і навряд чи йшли в хмарах, тобто по карті теж щось мали бачили. І вже якщо дійсно втратили орієнтування і не розуміли де, то «книжка пише» взяти курс від свого державного кордону вглиб своєї території». У їх випадку це на північ, і як мінімум механічний КІ-13 працює завжди і відмовити не може, напрямок «на північ» по ньому не складно виконати.Коротше поки що притримуюсь думки що командир вбив двох членів екіпажу і спокійно посадив у нас. По домовленості. Факт загибелі двох членів, озвучений орками, якраз відповідає цій думці.