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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 490249034904490549064907>
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 19:25

  budivelnik написав:Якщо в нього шанси піти на другий термін Президентства ще якісь примарні залишаються( у випадку Перемоги)
То у випадку здачі Сходу України - в кращому випадку на Заході він опиниться в буцегарні..в гіршому повторить румунський прецедент разом з першою леді.

Брєд сивої кобили.

У випадку перемоги(повернення кордонів на 1991) - Зеленський 140% вибереться на 2 термін.
У випадку перемир'я на кордонах 2022 року - Зеленський 90% вибереться на 2 термін.
У випадку перемир'я на кордонах по теперішній лінії фронту - тут шанси невеликі(але вони є). Але точно в ніякій буцегарні він не опиниться і 140% не закінчить як Чауческу.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 19:32

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:Згадайте як два тижні тому я піднімав питання гетьманцева, який своїми погіршеннями в бізнес середовищі привів до
а - зменшення надходжень до Держбюджету
б - зменшенні надходжень від волонтерів
І я прогнозував
це робить зрадник, який готує підгрунтя щоб вийти до населення і сказати
Грошей не вистарчає
Ви воювати не хочете
Донатити перестали
Звідси висновок - ми завершуємо війну там де стоїмо....
Фріз вже озвучив те що хотів почути Гетьманцев
Зеленського використовують втемну
Тепер залишилось
Отримати доступ до податкових реєстрів
По ним визначити хто платить податки і 30% найкращих - мобілізувати ..тобто зменшити надходження до Держбюджету
А люмпенам кинути кісту - бачите ніхто платити не хоче...

От тільки одного найвеличніший черчіль всіх народів не розуміє
Якщо в нього шанси піти на другий термін Президентства ще якісь примарні залишаються( у випадку Перемоги)
То у випадку здачі Сходу України - в кращому випадку на Заході він опиниться в буцегарні..в гіршому повторить румунський прецедент разом з першою леді..

Брєд сивої кобили.

У випадку перемоги(повернення кордонів на 1991) - Зеленський 140% вибереться на 2 термін.
У випадку перемир'я на кордонах 2022 року - Зеленський 90% вибереться на 2 термін.
У випадку перемир'я на кордонах по теперішній лінії фронту - тут шанси невеликі(але вони є). Але точно в ніякій буцегарні він не опиниться і 140% не закінчить як Чауческу.
Соціал-москалику
сиди на своїх проросійських сайтах і тягай звідти брєд про велич китаю..
а в аналітику - не лізь
Ну не може прищавий люмпен, який в кращому випадку живе за стипендію - розуміти політичні процеси...

При зупинці на сьогоднішній лінії розмежування - доля Чаушеску для Зеленського і гетьманцева - буде за щастя і це буде один з найкращих для них варіантів...
Бо крім військових яких зупинили на пів дорозі
претензії до цих персонажів будуть ще й у великих дядьків які витратили сотні мільярдів грошей своїх платників податків на те щоб педерація була розвалена...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 19:36

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:Якщо в нього шанси піти на другий термін Президентства ще якісь примарні залишаються( у випадку Перемоги)
То у випадку здачі Сходу України - в кращому випадку на Заході він опиниться в буцегарні..в гіршому повторить румунський прецедент разом з першою леді.

Брєд сивої кобили.

У випадку перемоги(повернення кордонів на 1991) - Зеленський 140% вибереться на 2 термін.
У випадку перемир'я на кордонах 2022 року(+ вступ в НАТО) - Зеленський 90% вибереться на 2 термін.
У випадку перемир'я на кордонах по теперішній лінії фронту - тут шанси невеликі(але вони є). Але точно в ніякій буцегарні він не опиниться і 140% не закінчить як Чауческу.


Поки є екзинтенційна загроза з рахи, чаучески не буде. Як на диво, гіпотетичний програшш рахи у багаторічній війні на виснаження переключити фокус осатанілого суспільства з зовнішнього ворога на внутрішні цілі.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 19:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

budivelnik написав:По ним визначити хто платить податки і 30% найкращих - мобілізувати ..тобто зменшити надходження до Держбюджету

Мысль дать бронь от мобилизации тем, кто платит в казну очень много налогов, на самом деле здравая и имеет рациональное зерно.
Тут надо понимать, что всего один солдат и офицер на передовой стоит в месяц очень дорого, условно 125 тысяч денежное содержание, бесплатное питание плюс топливо, обмундирование, техника, боеприпасы, лечение, выплаты за ранения и погибшим, даже сложно всё подсчитать
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 19:40

  Hotab написав:fler , 45 км вже більше можливих варіантів.
Знову ж, не дуже вірю що 2 інших нічого не бачили / не розуміли.
Копайлот мав все бачити і казати, куди летіти.
Відмлва? Ну по компасу зараз ніхто не літає, хай він хоч відмовляє, хоч ні. Є GPS. Ну і навряд чи йшли в хмарах, тобто по карті теж щось мали бачили. І вже якщо дійсно втратили орієнтування і не розуміли де, то «книжка пише» взяти курс від свого державного кордону вглиб своєї території». У їх випадку це на північ, і як мінімум механічний КІ-13 працює завжди і відмовити не може, напрямок «на північ» по ньому не складно виконати.

Коротше поки що притримуюсь думки що командир вбив двох членів екіпажу і спокійно посадив у нас. По домовленості. Факт загибелі двох членів, озвучений орками, якраз відповідає цій думці.

Дякую, Хотаб.
Тим часом, на доданок до новини, що наші хлопці біля Зміїного з катера підбили кацапський літак (який по ним не влучив), на рф розбився військовий літак у Тверській обл. Всі сім осіб, що були на борту, загинули. Ще не вечір))
fler
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 19:49

  freeze написав:
budivelnik написав:По ним визначити хто платить податки і 30% найкращих - мобілізувати ..тобто зменшити надходження до Держбюджету
Мысль дать бронь от мобилизации тем, кто платит в казну очень много налогов, на самом деле здравая и имеет рациональное зерно.
Тут надо понимать, что всего один солдат и офицер на передовой стоит в месяц очень дорого, условно 125 тысяч денежное содержание, бесплатное питание плюс топливо, обмундирование, техника, боеприпасы, лечение, выплаты за ранения и погибшим, даже сложно всё подсчитать
Гетьманцев робить все щоб було навпаки...
Спрогнозую що він говорить Зеленському, щоб виправдати свої дії...
Володя, мобілізуй багатших , вони розумні і за тебе все одно не проголосують, а от як їх утилізуємо - то стаду андрійчиків777 ми завжди навішаємо лапшу на вуха і точно ще раз виграємо вибори...

Чи хтось не розуміє що 30% найбагатших платять 70% всіх податків....
А тому краще дати бронь 4 млн з 12 млн платників....щоб і бюджет втримати і армію людьми наповнити , і за рахунок наповненого бюджету цих військових озброїти/нагодувати.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 19:53

  budivelnik написав:Соціал-москалику
сиди на своїх проросійських сайтах і тягай звідти брєд про велич китаю..
а в аналітику - не лізь
Ну не може прищавий люмпен, який в кращому випадку живе за стипендію - розуміти політичні процеси...

І ти ще будеш пілікати що це я когось ображаю а не ти...
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 19:55

  fox767676 написав:Поки є екзинтенційна загроза з рахи, чаучески не буде. Як на диво, гіпотетичний програшш рахи у багаторічній війні на виснаження переключити фокус осатанілого суспільства з зовнішнього ворога на внутрішні цілі.

А як ви собі уявляєте "програш рахи у багаторічній війні на виснаження"?

Для мене(і для усіх істориків) програш - це втрати території. Я не уявляю собі щоб РФ втратила територію.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 20:07

  andrijk777 написав:
  fox767676 написав:Поки є екзинтенційна загроза з рахи, чаучески не буде. Як на диво, гіпотетичний програшш рахи у багаторічній війні на виснаження переключити фокус осатанілого суспільства з зовнішнього ворога на внутрішні цілі.

А як ви собі уявляєте "програш рахи у багаторічній війні на виснаження"?

Для мене(і для усіх істориків) програш - це втрати території. Я не уявляю собі щоб РФ втратила територію.


війна зайде в глухий кут. путін всіх своїх дістане, його вбють, нова еліта запропонує Україні\світу компромісні умови миру. Ну то вже програш, як не крути. Якщо українська влада десь перегне палку у своїй "принциповості", з нею буде теж саме що й з російською. Приблизно так було в кінці першої світової.
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 20:10

fler , цікаво, хто був в тому бізнес-джеті. Кажуть 10 чоловік.
Це якраз той випадок, коли під час «непотрібних атак дронами Москви» (хто тут таке казав?) потім ППО бʼє по своїм. Це неминуче. Тому потрібно і по Москві. Хай ще більше ппо тягнуть з фронту туди і ним збивають своїх же.
Hotab
 
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