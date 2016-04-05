|
|
|
Додано: Сер 23 сер, 2023 20:11
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ну що там Прігожин?
Додано: Сер 23 сер, 2023 20:13
Додано: Сер 23 сер, 2023 20:14
Investor_K відос з Африки ж запиляв. Каже +50, а нам все одно (одягнутий в довгий рукав в броніку)
Додано: Сер 23 сер, 2023 20:14
Ну по-перше навіщо новій еліті щось пропонувати Україні?? Вона буде пропонувати умови Заходу! А вже Захід буде тиснути на Україну.
Цей шлях набагато кращий для "нової еліти", яка б вона не була, навіть демократичною. Мені це очевидно.
По-друге - які умови?
Наприклад репарації. Я на 99% впевнений що РФ платити репарації(добровільно) не буде.
Припускаю найкращий для нас варіант - повернення на 1991 рік без умов. І по великому рахунку це не є програш РФ. Втрати територій - немає, великих руйнувань немає. Програшу - немає. Нічия фактично(для РФ).
*додам що цей варіант 140% сподобається Заходу і він буде ДУЖЕ сильно тиснути на Україну щоб вона прийняли ці умови.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 23 сер, 2023 20:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 23 сер, 2023 20:19
andrijk777 ,
Нічия - це вийти при своїх.
А втратити всі склади стратегічних ракет (зараз стріляють тим що встигають зробити), половину сучасних вертольотів і велику частину літаків, спустошити склади боєприпасів, які копичились з 2 світової війни, втратити кораблі які ніколи вже не зможе будувати, літаки, які також не побудує ніколи , назавжди втратити статус «втарой армии» - це точно про «при своїх»?
А хоч одна ціль досягнута? Може демілітаризували? Ні. Навпаки.
Може «денацифікували» (в тому сенсі, як вони це слово розуміють) - ні. Навпаки проукраїнські сили стали ще більш інтегровані проти рашистів.
Може запобігли розширенню НАТО??
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 23 сер, 2023 20:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 23 сер, 2023 20:20
Це просто план такий
Додано: Сер 23 сер, 2023 20:22
Новости лучше и лучше. Говорят не только его самолёт но и он был на борту. С-400 за 1,5млрд$, подбитый самолёт у вышек Бойко, пригнанный вертолет с двумя трупами. Нас кто-то поздравляет с праздниками как никогда ))) Моё просто с кисточкой ГУР )
Додано: Сер 23 сер, 2023 20:23
Таке ніхто не рахує. Навіть втрати солдат - не рахують. Це нічия по факту.
В Вікіпедії буде написано - "Жодна сторона не здобула перемоги. Україна повернула свою територіальну цілісність."
Додано: Сер 23 сер, 2023 20:26
andrijk777 ,
«Ніхто» - це 777-й андрік ? Про нього в вікі дійсно не напишуть.
Зате можуть написати «рф назавжди втратила статус регіонального пугала, і навіть киргизи показували дулі путєну.» Але іншими словами.
Там я так розумію одну пускову. Це теж круто, але 1,5 ярда це ціна комплексу, де багато таких пускових і ще кілька інших машин: антени, командні, зарядні.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 23 сер, 2023 20:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 23 сер, 2023 20:28
З цих цілей вже давно усі відкрито сміються, навіть в РФ.
|