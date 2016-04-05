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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 49034904490549064907>
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 20:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ну що там Прігожин?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 20:13

  Investor_K написав:Ну що там Прігожин?

Сдох с Уткиным и прочим руководством вагнера. Ожидаемо после того как зассал москву брать.
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 20:14

Investor_K відос з Африки ж запиляв. Каже +50, а нам все одно (одягнутий в довгий рукав в броніку)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 20:14

  fox767676 написав:війна зайде в глухий кут. путін всіх своїх дістане, його вбють, нова еліта запропонує Україні\світу компромісні умови миру. Ну то вже програш, як не крути. Якщо українська влада десь перегне палку у своїй "принциповості", з нею буде теж саме що й з російською. Приблизно так було в кінці першої світової.

Ну по-перше навіщо новій еліті щось пропонувати Україні?? Вона буде пропонувати умови Заходу! А вже Захід буде тиснути на Україну.
Цей шлях набагато кращий для "нової еліти", яка б вона не була, навіть демократичною. Мені це очевидно.

По-друге - які умови?
Наприклад репарації. Я на 99% впевнений що РФ платити репарації(добровільно) не буде.
Припускаю найкращий для нас варіант - повернення на 1991 рік без умов. І по великому рахунку це не є програш РФ. Втрати територій - немає, великих руйнувань немає. Програшу - немає. Нічия фактично(для РФ).
*додам що цей варіант 140% сподобається Заходу і він буде ДУЖЕ сильно тиснути на Україну щоб вона прийняли ці умови.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 23 сер, 2023 20:19, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 20:19

andrijk777 ,
Нічия фактично.

Нічия - це вийти при своїх.
А втратити всі склади стратегічних ракет (зараз стріляють тим що встигають зробити), половину сучасних вертольотів і велику частину літаків, спустошити склади боєприпасів, які копичились з 2 світової війни, втратити кораблі які ніколи вже не зможе будувати, літаки, які також не побудує ніколи , назавжди втратити статус «втарой армии» - це точно про «при своїх»?

А хоч одна ціль досягнута? Може демілітаризували? Ні. Навпаки.
Може «денацифікували» (в тому сенсі, як вони це слово розуміють) - ні. Навпаки проукраїнські сили стали ще більш інтегровані проти рашистів.
Може запобігли розширенню НАТО??
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 23 сер, 2023 20:22, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 20:20

  Hotab написав:andrijk777 ,
Нічия фактично.

Нічия - це вийти при своїх.
А втратити всі склади стратегічних ракет (зараз стріляють тим що встигають зробити), половину сучасних вертольотів і велику частину літаків, спустошити склади боєприпасів, які копичились з 2 світової війни, втратити кораблі які ніколи вже не зможе будувати, літаки, які також не побудує ніколи , назавжди втратити статус «втарой армии « - це точно про «при своїх»?

Це просто план такий
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 20:22

  Hotab написав:Investor_K відос з Африки ж запиляв. Каже +50, а нам все одно (одягнутий в довгий рукав в броніку)

Новости лучше и лучше. Говорят не только его самолёт но и он был на борту. С-400 за 1,5млрд$, подбитый самолёт у вышек Бойко, пригнанный вертолет с двумя трупами. Нас кто-то поздравляет с праздниками как никогда ))) Моё просто с кисточкой ГУР )
stm
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 20:23

  Hotab написав:andrijk777 ,
Нічия фактично.

Нічия - це вийти при своїх.
А втратити всі склади стратегічних ракет (зараз стріляють тим що встигають зробити), половину сучасних вертольотів і велику частину літаків, спустошити склади боєприпасів, які копичились з 2 світової війни, втратити кораблі які ніколи вже не зможе будувати, літаки, які також не побудує ніколи , назавжди втратити статус «втарой армии « - це точно про «при своїх»?

Таке ніхто не рахує. Навіть втрати солдат - не рахують. Це нічия по факту.
В Вікіпедії буде написано - "Жодна сторона не здобула перемоги. Україна повернула свою територіальну цілісність." :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 20:26

andrijk777 ,
Таке ніхто не рахує.

«Ніхто» - це 777-й андрік ? Про нього в вікі дійсно не напишуть.
Зате можуть написати «рф назавжди втратила статус регіонального пугала, і навіть киргизи показували дулі путєну.» Але іншими словами.
С-400 за 1,5млрд


Там я так розумію одну пускову. Це теж круто, але 1,5 ярда це ціна комплексу, де багато таких пускових і ще кілька інших машин: антени, командні, зарядні.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 23 сер, 2023 20:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 20:28

  Hotab написав:А хоч одна ціль досягнута? Може демілітаризували? Ні. Навпаки.
Може «денацифікували» (в тому сенсі, як вони це слово розуміють) - ні. Навпаки проукраїнські сили стали ще більш інтегровані проти рашистів.
Може запобігли розширенню НАТО??

З цих цілей вже давно усі відкрито сміються, навіть в РФ.
andrijk777
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