Додано: Сер 23 сер, 2023 20:36

andrijk777 написав: budivelnik написав: Якщо в нього шанси піти на другий термін Президентства ще якісь примарні залишаються( у випадку Перемоги)

То у випадку здачі Сходу України - в кращому випадку на Заході він опиниться в буцегарні..в гіршому повторить румунський прецедент разом з першою леді. Якщо в ньогоя( у випадку Перемоги)То у випадку здачі Сходу України - в кращому випадку на Заході він опиниться в буцегарні..в гіршому повторить румунський прецедент разом з першою леді.

Брєд сивої кобили.



У випадку перемоги(повернення кордонів на 1991) - Зеленський 140% вибереться на 2 термін.

У випадку перемир'я на кордонах 2022 року - Зеленський 90% вибереться на 2 термін.

У випадку перемир'я на кордонах по теперішній лінії фронту - тут шанси невеликі(але вони є). Але точно в ніякій буцегарні він не опиниться і 140% не закінчить як Чауческу. Брєд сивої кобили.У випадку перемоги(повернення кордонів на 1991) - Зеленський 140% вибереться на 2 термін.У випадку перемир'я на кордонах 2022 року - Зеленський 90% вибереться на 2 термін.У випадку перемир'я на кордонах по теперішній лінії фронту - тут шанси невеликі(але вони є). Але точно в ніякій буцегарні він не опиниться і 140% не закінчить як Чауческу.

Мне кажется, что президентство во время мира и роста экономики страны может иметь смысл и даже стать целью на определенном этапе жизни мужчины или даже женщины. Но совсем другое дело президентство в стране, которая подверглась внешней агрессии со стороны ядерной державы и которая по размерам превышает Украину на порядок. В этом контексте почему кто-то считает, что Зеленский хочет быть президентом на второй срок? Посмотрите как он постарел за это время!!! Это работа, которую мало кто захочет взять на себя.Но путину, пока еще живому, нужен свой президент в Украине чтобы закончить войну на приемлемых условиях для него, для акционеров Газпрома и прочих приближенных. Ведь он не Гааги, думаю, боится, а удара в спину со стороны заказчиков и подельников.Поэтому будут попытки выдвинуть и очень хорошо финансировать на выборах в Украине кандидата, который уже известен избирателям и с которым ему раньше удавалось крепко обниматься. Чтобы противостоять этому возможно самое лучшее решение это воспользоваться самой лучшей Конституцией в мире (Конституцией Украины) и оттянуть выборы президента до окончания войны. Это полностью соответствует интересам безопасности Украины.Что касается коррупции, то как известно победить ее невозможно. Возможно сильно подкосить ее на корню. Чем и занимается сейчас прокуратура активно. Даже я стал невольным свидетелем ее работы пару недель назад. А война развяжет ей руки постепенно полностью. Тренд уже сформирован и вполне наблюдается. Наказания становятся все реальнее и жестче. Не все попадает в сми.