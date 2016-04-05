andrijk777 написав:В Вікіпедії буде написано - "Жодна сторона не здобула перемоги. Україна повернула свою територіальну цілісність."
Що каже народна мудрість про дурня який якщо чогось не знає то що....? Була така собі війна між Аргентиною і Англією Ось що пише Вікіпедія
Фолкле́ндська або Мальвінська війна́ 1982 року (англ. Falklands War, ісп. Guerra de las Malvinas) — війна між Великою Британією і Аргентиною за контроль над Фолклендськими (Мальвінськими) Островами. Ні Аргентина, ні Велика Британія формально не оголошували одна одній війни; з погляду обох, воєнні дії виглядали відновленням контролю над своєю законною територією. Війна завершилася рішучою перемогою Великої Британії, яка контролює острови понині.
І при цьому не було задано жодного удару по території Аргентини.
budivelnik написав:Якщо в нього шанси піти на другий термін Президентства ще якісь примарні залишаються( у випадку Перемоги) То у випадку здачі Сходу України - в кращому випадку на Заході він опиниться в буцегарні..в гіршому повторить румунський прецедент разом з першою леді.
Брєд сивої кобили.
У випадку перемоги(повернення кордонів на 1991) - Зеленський 140% вибереться на 2 термін. У випадку перемир'я на кордонах 2022 року - Зеленський 90% вибереться на 2 термін. У випадку перемир'я на кордонах по теперішній лінії фронту - тут шанси невеликі(але вони є). Але точно в ніякій буцегарні він не опиниться і 140% не закінчить як Чауческу.
Мне кажется, что президентство во время мира и роста экономики страны может иметь смысл и даже стать целью на определенном этапе жизни мужчины или даже женщины. Но совсем другое дело президентство в стране, которая подверглась внешней агрессии со стороны ядерной державы и которая по размерам превышает Украину на порядок. В этом контексте почему кто-то считает, что Зеленский хочет быть президентом на второй срок? Посмотрите как он постарел за это время!!! Это работа, которую мало кто захочет взять на себя.
Но путину, пока еще живому, нужен свой президент в Украине чтобы закончить войну на приемлемых условиях для него, для акционеров Газпрома и прочих приближенных. Ведь он не Гааги, думаю, боится, а удара в спину со стороны заказчиков и подельников.
Поэтому будут попытки выдвинуть и очень хорошо финансировать на выборах в Украине кандидата, который уже известен избирателям и с которым ему раньше удавалось крепко обниматься. Чтобы противостоять этому возможно самое лучшее решение это воспользоваться самой лучшей Конституцией в мире (Конституцией Украины) и оттянуть выборы президента до окончания войны. Это полностью соответствует интересам безопасности Украины.
Что касается коррупции, то как известно победить ее невозможно. Возможно сильно подкосить ее на корню. Чем и занимается сейчас прокуратура активно. Даже я стал невольным свидетелем ее работы пару недель назад. А война развяжет ей руки постепенно полностью. Тренд уже сформирован и вполне наблюдается. Наказания становятся все реальнее и жестче. Не все попадает в сми.
Hotab написав:Там я так розумію одну пускову. Це теж круто, але 1,5 ярда це ціна комплексу, де багато таких пускових і ще кілька інших машин: антени, командні, зарядні.
Та я тоже удивилась, может и цена разработки, но хрень была заряжена и с антенками. Точно что-то хорошее, бавовна знатно вверх грибом пошла ))) вот, не верь в интуицию, встала думаю надо таки одеть вышиванку и вообще ходить весь месяц, у меня их 2 ))) и вот, понеслось, у ГУР тоже душа требует праздника ))) Перед всеми на фронте извиняюсь за последующую шутку чёрного юмора: пожалуй таки поддержу вечером сырно-винный фронт )))
Востаннє редагувалось stm в Сер 23 сер, 2023 20:50, всього редагувалось 1 раз.
Тренд уже сформирован и вполне наблюдается. Наказания становятся все реальнее и жестче. Не все попадает в сми.
Невже схеми виїзду за 3-10 куе не були відомі аж 1.5 роки?? Коли всі охочі знали, а прокуратура не знала?
Я их не знаю до сих пор. Мне они не интересны. Если они существуют, то вопросы надо задавать законодателям.
А к ним у меня актуален пока только один вопрос. Как можно было сделать статью о нанесении существенного и даже глобального экономического вреда государственному предприятию (т.е. Украине) не криминальной?
stm , А если бы и трусики с вышитыми крестиком кружевами, может и кабаеву пришла б 3.14зда))
надо таки одеть вышиванку и вообще ходить весь месяц,
Завтра полечу в белой рубашке. Впервые. Пошел гладиться)) .
А про комплекс вот что они пишут:
Современная вариация системы С-400 состоит из таких компонентов:
пункт боевого управления на основе грузовика Урал; радиолокационный комплекс: панорамный радар с защитой от помех, который монтируется на белорусский колесный тягач МЗКТ-7930; до шести зенитных ракетных комплексов, каждый из которых содержит до 12 транспортно-пусковых установок на прицепе и многофункциональную радиолокационную станцию дальностью действия до 400 км (в зависимости от типа ракет); зенитные ракеты (комплекс может использовать ракеты нескольких видов); комплекс средств технического обеспечения системы
Придиратись до слів це прикольна манера спілкування
Манера спілкуватись - це писати дурь типу «усі», «ніхто». Тим більше що на росіі і половина ще не прокинулась, які там «усі».
А хто ці «ніхто», які не будуть рахувати втрати ерефії від війни - взагалі незрозуміло. Історики не будуть? Чи андріки, які рубаються в танчики разом з такими самими сопливими підлітками і розказують про «усі»?
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 23 сер, 2023 21:04, всього редагувалось 1 раз.