|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 23 сер, 2023 21:04
andrijk777 написав: fox767676 написав:
Поки є екзинтенційна загроза з рахи, чаучески не буде. Як на диво, гіпотетичний програшш рахи у багаторічній війні на виснаження переключити фокус осатанілого суспільства з зовнішнього ворога на внутрішні цілі.
А як ви собі уявляєте "програш рахи у багаторічній війні на виснаження
"?
Для мене(і для усіх істориків) програш - це втрати території. Я не уявляю собі щоб РФ втратила територію.
СРСР, Югославія - в Раші ще багато спільного, щоб гарно розпастися
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 4091
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 489 раз.
- Подякували: 1138 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Сер 23 сер, 2023 21:14
andrijk777 написав: fox767676 написав:
війна зайде в глухий кут. путін всіх своїх дістане, його вбють, нова еліта запропонує Україні\світу компромісні умови миру. Ну то вже програш, як не крути. Якщо українська влада десь перегне палку у своїй "принциповості", з нею буде теж саме що й з російською. Приблизно так було в кінці першої світової.
Ну по-перше навіщо новій еліті щось пропонувати Україні?? Вона буде пропонувати умови Заходу! А вже Захід буде тиснути на Україну.
Цей шлях набагато кращий для "нової еліти", яка б вона не була, навіть демократичною. Мені це очевидно.
По-друге - які умови?
Наприклад репарації. Я на 99% впевнений що РФ платити репарації(добровільно) не буде.
Припускаю найкращий для нас варіант - повернення на 1991 рік без умов. І по великому рахунку це не є програш РФ. Втрати територій - немає, великих руйнувань немає. Програшу - немає. Нічия фактично(для РФ).
*додам що цей варіант 140% сподобається Заходу і він буде ДУЖЕ сильно тиснути на Україну щоб вона прийняли ці умови.
Кордони 1991 будуть існувати тільки в уяві дуже вмотивованих пропагандистів і ,можливо, дуже вжившихся роль акторів. Але навіть залишивши собі Крим, РФ с т.з початку 2022 - програє,як "програв" СРСР в Афганістані.
Якщо українська влада буде дуже наполягати на поверненні Криму, то програє і вона. Бо і українські низи, і західні верхи не зможуть\не захотять.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 652
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 248 раз.
- Подякували: 108 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|119166
|
|
|6076
|495391
|
|
|1
|6044
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|