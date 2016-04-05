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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4904490549064907
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 21:04

  andrijk777 написав:
  fox767676 написав:Поки є екзинтенційна загроза з рахи, чаучески не буде. Як на диво, гіпотетичний програшш рахи у багаторічній війні на виснаження переключити фокус осатанілого суспільства з зовнішнього ворога на внутрішні цілі.

А як ви собі уявляєте "програш рахи у багаторічній війні на виснаження"?

Для мене(і для усіх істориків) програш - це втрати території. Я не уявляю собі щоб РФ втратила територію.

СРСР, Югославія - в Раші ще багато спільного, щоб гарно розпастися 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 21:14

  andrijk777 написав:
  fox767676 написав:війна зайде в глухий кут. путін всіх своїх дістане, його вбють, нова еліта запропонує Україні\світу компромісні умови миру. Ну то вже програш, як не крути. Якщо українська влада десь перегне палку у своїй "принциповості", з нею буде теж саме що й з російською. Приблизно так було в кінці першої світової.

Ну по-перше навіщо новій еліті щось пропонувати Україні?? Вона буде пропонувати умови Заходу! А вже Захід буде тиснути на Україну.
Цей шлях набагато кращий для "нової еліти", яка б вона не була, навіть демократичною. Мені це очевидно.

По-друге - які умови?
Наприклад репарації. Я на 99% впевнений що РФ платити репарації(добровільно) не буде.
Припускаю найкращий для нас варіант - повернення на 1991 рік без умов. І по великому рахунку це не є програш РФ. Втрати територій - немає, великих руйнувань немає. Програшу - немає. Нічия фактично(для РФ).
*додам що цей варіант 140% сподобається Заходу і він буде ДУЖЕ сильно тиснути на Україну щоб вона прийняли ці умови.


Кордони 1991 будуть існувати тільки в уяві дуже вмотивованих пропагандистів і ,можливо, дуже вжившихся роль акторів. Але навіть залишивши собі Крим, РФ с т.з початку 2022 - програє,як "програв" СРСР в Афганістані.
Якщо українська влада буде дуже наполягати на поверненні Криму, то програє і вона. Бо і українські низи, і західні верхи не зможуть\не захотять.
fox767676
 
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