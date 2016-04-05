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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 23 сер, 2023 21:04
andrijk777 написав: fox767676 написав:
Поки є екзинтенційна загроза з рахи, чаучески не буде. Як на диво, гіпотетичний програшш рахи у багаторічній війні на виснаження переключити фокус осатанілого суспільства з зовнішнього ворога на внутрішні цілі.
А як ви собі уявляєте "програш рахи у багаторічній війні на виснаження
"?
Для мене(і для усіх істориків) програш - це втрати території. Я не уявляю собі щоб РФ втратила територію.
СРСР, Югославія - в Раші ще багато спільного, щоб гарно розпастися
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Додано: Сер 23 сер, 2023 21:14
andrijk777 написав: fox767676 написав:
війна зайде в глухий кут. путін всіх своїх дістане, його вбють, нова еліта запропонує Україні\світу компромісні умови миру. Ну то вже програш, як не крути. Якщо українська влада десь перегне палку у своїй "принциповості", з нею буде теж саме що й з російською. Приблизно так було в кінці першої світової.
Ну по-перше навіщо новій еліті щось пропонувати Україні?? Вона буде пропонувати умови Заходу! А вже Захід буде тиснути на Україну.
Цей шлях набагато кращий для "нової еліти", яка б вона не була, навіть демократичною. Мені це очевидно.
По-друге - які умови?
Наприклад репарації. Я на 99% впевнений що РФ платити репарації(добровільно) не буде.
Припускаю найкращий для нас варіант - повернення на 1991 рік без умов. І по великому рахунку це не є програш РФ. Втрати територій - немає, великих руйнувань немає. Програшу - немає. Нічия фактично(для РФ).
*додам що цей варіант 140% сподобається Заходу і він буде ДУЖЕ сильно тиснути на Україну щоб вона прийняли ці умови.
Кордони 1991 будуть існувати тільки в уяві дуже вмотивованих пропагандистів і ,можливо, дуже вжившихся роль акторів. Але навіть залишивши собі Крим, РФ с т.з початку 2022 - програє,як "програв" СРСР в Афганістані.
Якщо українська влада буде дуже наполягати на поверненні Криму, то програє і вона. Бо і українські низи, і західні верхи не зможуть\не захотять.
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Додано: Сер 23 сер, 2023 21:37
Zebra написав: Витаха написав: Investor_K написав:
Ну що там Прігожин?
Сдох с Уткиным и прочим руководством вагнера. Ожидаемо после того как зассал москву брать.
Мои прогнозы сбываются. Я обещал в начале года, что в Раше будет мятеж. Потом, что Пригожин - не жилец. Что вам еще пованговать?
На Кримський міст, будь-ласка, наворожіть як слід
Кацапи у своїх мережах очікували, що Зе запустить 23-24 серпня тисячу дронів на рф..
Реальність схоже перевершила їх очікування (та й наші очікування теж))).
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Додано: Сер 23 сер, 2023 21:43
andrijk777 написав: fox767676 написав:
війна зайде в глухий кут. путін всіх своїх дістане, його вбють, нова еліта запропонує Україні\світу компромісні умови миру. Ну то вже програш, як не крути. Якщо українська влада десь перегне палку у своїй "принциповості", з нею буде теж саме що й з російською. Приблизно так було в кінці першої світової.
Ну по-перше навіщо новій еліті щось пропонувати Україні?? Вона буде пропонувати умови Заходу! А вже Захід буде тиснути на Україну.
Цей шлях набагато кращий для "нової еліти", яка б вона не була, навіть демократичною. Мені це очевидно.
По-друге - які умови?
Наприклад репарації. Я на 99% впевнений що РФ платити репарації(добровільно) не буде.
Припускаю найкращий для нас варіант - повернення на 1991 рік без умов. І по великому рахунку це не є програш РФ. Втрати територій - немає, великих руйнувань немає. Програшу - немає. Нічия фактично(для РФ).
*додам що цей варіант 140% сподобається Заходу і він буде ДУЖЕ сильно тиснути на Україну щоб вона прийняли ці умови.
ви так позиціонуєте себе, як якісного аналітика. але щось взагалі не кажете - Раша поставила під сумнів основи світового порядку, вважаючи, що наявність ядерної зброї зробить її над правилами. й ключове завдання - цю загрозу для світу знищити. тому війна скінчиться, а санкції залишаться. й репарації (недобровільні) будуть. я навіть згоден, щоб за рахунок репарацій погасилися наші борги. з вашої логіки Захід не допустить втрати СВОЇХ грошей.
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Додано: Сер 23 сер, 2023 21:43
Вагнерам у білорусі нема чого робити. У москві є їм що робити
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Investor_K
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Додано: Сер 23 сер, 2023 22:17
Вагнер знову погрожує взяттям Кремля))
Зазначимо, що за Embraer також летів інший борт Пригожина. Після падіння першого, він в терміновому порядку розвернувся. Деякі пабліки стверджують, що ватажок "вагнерівців" часто реєструвався на рейс, але сідав в інший літак. Тому допускають, що Пригожин міг знаходитися в цьому літаку.
Востаннє редагувалось Letusrock
в Сер 23 сер, 2023 22:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 23 сер, 2023 22:18
Один і той самий фінт двічі не проходить.
Але я ЗА спробу))
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Додано: Сер 23 сер, 2023 22:22
шойгу та гірасімов ворога здолати на можуть. А хєроя грохнули. Ой, щось має початись.
І да. Африку жаль. Не бути їй щасливою.) Ощаслівітель всьо
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Додано: Сер 23 сер, 2023 22:35
Investor_K написав:
шойгу та гірасімов ворога здолати на можуть. А хєроя грохнули. Ой, щось має початись.
І да. Африку жаль. Не бути їй щасливою.) Ощаслівітель всьо
Літак пуйла летить на Валдай.. ППО рф, цей день ще не пізно покращити
Тим часом, пишуть, що вагнери висуваються з рб вбік кордону з рф, а білоруські силовики намагаються їм завадити.
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Додано: Сер 23 сер, 2023 22:37
fler написав:
Тим часом, пишуть, що вагнери висуваються з рб вбік кордону з рф, а білоруські силовики намагаються їм завадити.
а техніку і людей мають щоб висуватись?
щось це все дуже театрально виглядає
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