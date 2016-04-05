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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4905490649074908>
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 21:04

  andrijk777 написав:
  fox767676 написав:Поки є екзинтенційна загроза з рахи, чаучески не буде. Як на диво, гіпотетичний програшш рахи у багаторічній війні на виснаження переключити фокус осатанілого суспільства з зовнішнього ворога на внутрішні цілі.

А як ви собі уявляєте "програш рахи у багаторічній війні на виснаження"?

Для мене(і для усіх істориків) програш - це втрати території. Я не уявляю собі щоб РФ втратила територію.

СРСР, Югославія - в Раші ще багато спільного, щоб гарно розпастися 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 21:14

  andrijk777 написав:
  fox767676 написав:війна зайде в глухий кут. путін всіх своїх дістане, його вбють, нова еліта запропонує Україні\світу компромісні умови миру. Ну то вже програш, як не крути. Якщо українська влада десь перегне палку у своїй "принциповості", з нею буде теж саме що й з російською. Приблизно так було в кінці першої світової.

Ну по-перше навіщо новій еліті щось пропонувати Україні?? Вона буде пропонувати умови Заходу! А вже Захід буде тиснути на Україну.
Цей шлях набагато кращий для "нової еліти", яка б вона не була, навіть демократичною. Мені це очевидно.

По-друге - які умови?
Наприклад репарації. Я на 99% впевнений що РФ платити репарації(добровільно) не буде.
Припускаю найкращий для нас варіант - повернення на 1991 рік без умов. І по великому рахунку це не є програш РФ. Втрати територій - немає, великих руйнувань немає. Програшу - немає. Нічия фактично(для РФ).
*додам що цей варіант 140% сподобається Заходу і він буде ДУЖЕ сильно тиснути на Україну щоб вона прийняли ці умови.


Кордони 1991 будуть існувати тільки в уяві дуже вмотивованих пропагандистів і ,можливо, дуже вжившихся роль акторів. Але навіть залишивши собі Крим, РФ с т.з початку 2022 - програє,як "програв" СРСР в Афганістані.
Якщо українська влада буде дуже наполягати на поверненні Криму, то програє і вона. Бо і українські низи, і західні верхи не зможуть\не захотять.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 21:37

Очікування vs реальність

  Zebra написав:
  Витаха написав:
  Investor_K написав:Ну що там Прігожин?

Сдох с Уткиным и прочим руководством вагнера. Ожидаемо после того как зассал москву брать.

Мои прогнозы сбываются. Я обещал в начале года, что в Раше будет мятеж. Потом, что Пригожин - не жилец. Что вам еще пованговать?

На Кримський міст, будь-ласка, наворожіть як слід :twisted:
Кацапи у своїх мережах очікували, що Зе запустить 23-24 серпня тисячу дронів на рф..
Реальність схоже перевершила їх очікування (та й наші очікування теж))).
fler
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 21:43

  andrijk777 написав:
  fox767676 написав:війна зайде в глухий кут. путін всіх своїх дістане, його вбють, нова еліта запропонує Україні\світу компромісні умови миру. Ну то вже програш, як не крути. Якщо українська влада десь перегне палку у своїй "принциповості", з нею буде теж саме що й з російською. Приблизно так було в кінці першої світової.

Ну по-перше навіщо новій еліті щось пропонувати Україні?? Вона буде пропонувати умови Заходу! А вже Захід буде тиснути на Україну.
Цей шлях набагато кращий для "нової еліти", яка б вона не була, навіть демократичною. Мені це очевидно.

По-друге - які умови?
Наприклад репарації. Я на 99% впевнений що РФ платити репарації(добровільно) не буде.
Припускаю найкращий для нас варіант - повернення на 1991 рік без умов. І по великому рахунку це не є програш РФ. Втрати територій - немає, великих руйнувань немає. Програшу - немає. Нічия фактично(для РФ).
*додам що цей варіант 140% сподобається Заходу і він буде ДУЖЕ сильно тиснути на Україну щоб вона прийняли ці умови.

ви так позиціонуєте себе, як якісного аналітика. але щось взагалі не кажете - Раша поставила під сумнів основи світового порядку, вважаючи, що наявність ядерної зброї зробить її над правилами. й ключове завдання - цю загрозу для світу знищити. тому війна скінчиться, а санкції залишаться. й репарації (недобровільні) будуть. я навіть згоден, щоб за рахунок репарацій погасилися наші борги. з вашої логіки Захід не допустить втрати СВОЇХ грошей.
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 21:43

Вагнерам у білорусі нема чого робити. У москві є їм що робити
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 22:17

Вагнер знову погрожує взяттям Кремля))

Зазначимо, що за Embraer також летів інший борт Пригожина. Після падіння першого, він в терміновому порядку розвернувся. Деякі пабліки стверджують, що ватажок "вагнерівців" часто реєструвався на рейс, але сідав в інший літак. Тому допускають, що Пригожин міг знаходитися в цьому літаку.
Востаннє редагувалось Letusrock в Сер 23 сер, 2023 22:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 22:18

Один і той самий фінт двічі не проходить.
Але я ЗА спробу))
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 22:22

шойгу та гірасімов ворога здолати на можуть. А хєроя грохнули. Ой, щось має початись.
І да. Африку жаль. Не бути їй щасливою.) Ощаслівітель всьо
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 22:35

  Investor_K написав:шойгу та гірасімов ворога здолати на можуть. А хєроя грохнули. Ой, щось має початись.
І да. Африку жаль. Не бути їй щасливою.) Ощаслівітель всьо

Літак пуйла летить на Валдай.. ППО рф, цей день ще не пізно покращити :mrgreen:
Тим часом, пишуть, що вагнери висуваються з рб вбік кордону з рф, а білоруські силовики намагаються їм завадити.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 22:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Тим часом, пишуть, що вагнери висуваються з рб вбік кордону з рф, а білоруські силовики намагаються їм завадити.


а техніку і людей мають щоб висуватись?
щось це все дуже театрально виглядає
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