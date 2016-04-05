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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 23 сер, 2023 22:41
fler написав: Investor_K написав:
шойгу та гірасімов ворога здолати на можуть. А хєроя грохнули. Ой, щось має початись.
І да. Африку жаль. Не бути їй щасливою.) Ощаслівітель всьо
Літак пуйла летить на Валдай.. ППО рф, цей день ще не пізно покращити
Тим часом, пишуть, що вагнери висуваються з рб вбік кордону з рф, а білоруські силовики намагаються їм завадити.
ПС: Я ещё и в кружевных, завтра доработаю крестиком )))
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stm
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Додано: Сер 23 сер, 2023 22:58
stm написав: fler написав:
Літак пуйла летить на Валдай.. ППО рф, цей день ще не пізно покращити
Тим часом, пишуть, що вагнери висуваються з рб вбік кордону з рф, а білоруські силовики намагаються їм завадити.
ПС: Я ещё и в кружевных, завтра доработаю крестиком )))
А я, пожалуй, завтра никакие надевать не буду. Гулять так гулять!)))
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fler
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Додано: Сер 23 сер, 2023 23:06
Успих вышел и̶з̶ ̶ч̶а̶т̶а в туалет и закрылся .. 😀
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Hotab
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Додано: Сер 23 сер, 2023 23:10
Повідомляється, що по Москві рухається комплекс міжконтинентальних балістичних ядерних ракет "Тополь-М"
Upd
-Таке повідомлення шириться в мережі. Швидше за все це для того, щоб відволікти резонанс від загибелі ватажків "Вагнера".
Черговий "парад" так би мовити. Нема чого перейматись.
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beee
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Додано: Сер 23 сер, 2023 23:16
beee написав:
Повідомляється, що по Москві рухається комплекс міжконтинентальних балістичних ядерних ракет "Тополь-М"
Англосаксы уже просчитывали этот нехороший план. Валдай не защитит. Ну и все мы не в южной Америке, к сожалению. Поэтому таки проще пристрелить.
ПС: Хотаб, шекавица таки без Вас )))
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stm
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Bukka
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