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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4905490649074908
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 22:41

  fler написав:
  Investor_K написав:шойгу та гірасімов ворога здолати на можуть. А хєроя грохнули. Ой, щось має початись.
І да. Африку жаль. Не бути їй щасливою.) Ощаслівітель всьо

Літак пуйла летить на Валдай.. ППО рф, цей день ще не пізно покращити :mrgreen:
Тим часом, пишуть, що вагнери висуваються з рб вбік кордону з рф, а білоруські силовики намагаються їм завадити.

ПС: Я ещё и в кружевных, завтра доработаю крестиком )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 22:58

  stm написав:
  fler написав:Літак пуйла летить на Валдай.. ППО рф, цей день ще не пізно покращити :mrgreen:
Тим часом, пишуть, що вагнери висуваються з рб вбік кордону з рф, а білоруські силовики намагаються їм завадити.

ПС: Я ещё и в кружевных, завтра доработаю крестиком )))

А я, пожалуй, завтра никакие надевать не буду. Гулять так гулять!)))
fler
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Успих вышел и̶з̶ ̶ч̶а̶т̶а в туалет и закрылся .. 😀
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 23:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Повідомляється, що по Москві рухається комплекс міжконтинентальних балістичних ядерних ракет "Тополь-М"

Upd

-Таке повідомлення шириться в мережі. Швидше за все це для того, щоб відволікти резонанс від загибелі ватажків "Вагнера".

Черговий "парад" так би мовити. Нема чого перейматись.
beee
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 23:16

  beee написав:Повідомляється, що по Москві рухається комплекс міжконтинентальних балістичних ядерних ракет "Тополь-М"

Англосаксы уже просчитывали этот нехороший план. Валдай не защитит. Ну и все мы не в южной Америке, к сожалению. Поэтому таки проще пристрелить.
ПС: Хотаб, шекавица таки без Вас )))
stm
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 00:05

  Letusrock написав:
  fler написав:Тим часом, пишуть, що вагнери висуваються з рб вбік кордону з рф, а білоруські силовики намагаються їм завадити.


а техніку і людей мають щоб висуватись?
щось це все дуже театрально виглядає


Можливо це продовження переконливого спектаклю з походом музикантів на мацкву. Мета многоходовочки - таки реальний похід кудись на Сувалки/Вільнюс..., коли цього вже ніхто не чекатиме...
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