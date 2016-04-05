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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4905490649074908
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 22:41

  fler написав:
  Investor_K написав:шойгу та гірасімов ворога здолати на можуть. А хєроя грохнули. Ой, щось має початись.
І да. Африку жаль. Не бути їй щасливою.) Ощаслівітель всьо

Літак пуйла летить на Валдай.. ППО рф, цей день ще не пізно покращити :mrgreen:
Тим часом, пишуть, що вагнери висуваються з рб вбік кордону з рф, а білоруські силовики намагаються їм завадити.

ПС: Я ещё и в кружевных, завтра доработаю крестиком )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 22:58

  stm написав:
  fler написав:Літак пуйла летить на Валдай.. ППО рф, цей день ще не пізно покращити :mrgreen:
Тим часом, пишуть, що вагнери висуваються з рб вбік кордону з рф, а білоруські силовики намагаються їм завадити.

ПС: Я ещё и в кружевных, завтра доработаю крестиком )))

А я, пожалуй, завтра никакие надевать не буду. Гулять так гулять!)))
fler
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 23:06

Успих вышел и̶з̶ ̶ч̶а̶т̶а в туалет и закрылся .. 😀
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 23:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Повідомляється, що по Москві рухається комплекс міжконтинентальних балістичних ядерних ракет "Тополь-М"

Upd

-Таке повідомлення шириться в мережі. Швидше за все це для того, щоб відволікти резонанс від загибелі ватажків "Вагнера".

Черговий "парад" так би мовити. Нема чого перейматись.
beee
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 23:16

  beee написав:Повідомляється, що по Москві рухається комплекс міжконтинентальних балістичних ядерних ракет "Тополь-М"

Англосаксы уже просчитывали этот нехороший план. Валдай не защитит. Ну и все мы не в южной Америке, к сожалению. Поэтому таки проще пристрелить.
ПС: Хотаб, шекавица таки без Вас )))
stm
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 00:05

  Letusrock написав:
  fler написав:Тим часом, пишуть, що вагнери висуваються з рб вбік кордону з рф, а білоруські силовики намагаються їм завадити.


а техніку і людей мають щоб висуватись?
щось це все дуже театрально виглядає


Можливо це продовження переконливого спектаклю з походом музикантів на мацкву. Мета многоходовочки - таки реальний похід кудись на Сувалки/Вільнюс..., коли цього вже ніхто не чекатиме...
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 08:20

Вітаю усіх з Днем незалежності України!!!

  fler написав:
  stm написав:
  fler написав:Літак пуйла летить на Валдай.. ППО рф, цей день ще не пізно покращити :mrgreen:
Тим часом, пишуть, що вагнери висуваються з рб вбік кордону з рф, а білоруські силовики намагаються їм завадити.

ПС: Я ещё и в кружевных, завтра доработаю крестиком )))

А я, пожалуй, завтра никакие надевать не буду. Гулять так гулять!)))
  Hotab написав:Успих вышел и̶з̶ ̶ч̶а̶т̶а в туалет и закрылся .. 😀

Нє, нє)) - тут без фото-доказів, я нікому не вірю :D :lol:
Тож, як то кажуть - фото можна і в приват мені закинути :lol: :oops:
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 08:54

  fler написав:
  stm написав:
  fler написав:Літак пуйла летить на Валдай.. ППО рф, цей день ще не пізно покращити :mrgreen:
Тим часом, пишуть, що вагнери висуваються з рб вбік кордону з рф, а білоруські силовики намагаються їм завадити.

ПС: Я ещё и в кружевных, завтра доработаю крестиком )))

А я, пожалуй, завтра никакие надевать не буду. Гулять так гулять!)))


Українські дівчата самі гарні у світі - добрі, красиві, сексуальні, плодовиті. :D
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 10:43

З Днем Незалежності, друзі!!!
Особлива подяка та вітання всім форумчанам, які безпосередньо на передовій відстоюють українську незалежність!!!
Хай Вас береже Бог!!!

В таке свято всі Герої мають отримати належне шанування, а не бути у в'язниці через мстивість та закомплексованість декого. Або, чому сидить Роман Червінський?!!

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