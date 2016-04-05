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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 23 сер, 2023 22:41
fler написав: Investor_K написав:
шойгу та гірасімов ворога здолати на можуть. А хєроя грохнули. Ой, щось має початись.
І да. Африку жаль. Не бути їй щасливою.) Ощаслівітель всьо
Літак пуйла летить на Валдай.. ППО рф, цей день ще не пізно покращити
Тим часом, пишуть, що вагнери висуваються з рб вбік кордону з рф, а білоруські силовики намагаються їм завадити.
ПС: Я ещё и в кружевных, завтра доработаю крестиком )))
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stm
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Додано: Сер 23 сер, 2023 22:58
stm написав: fler написав:
Літак пуйла летить на Валдай.. ППО рф, цей день ще не пізно покращити
Тим часом, пишуть, що вагнери висуваються з рб вбік кордону з рф, а білоруські силовики намагаються їм завадити.
ПС: Я ещё и в кружевных, завтра доработаю крестиком )))
А я, пожалуй, завтра никакие надевать не буду. Гулять так гулять!)))
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fler
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Додано: Сер 23 сер, 2023 23:06
Успих вышел и̶з̶ ̶ч̶а̶т̶а в туалет и закрылся .. 😀
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Hotab
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Додано: Сер 23 сер, 2023 23:10
Повідомляється, що по Москві рухається комплекс міжконтинентальних балістичних ядерних ракет "Тополь-М"
Upd
-Таке повідомлення шириться в мережі. Швидше за все це для того, щоб відволікти резонанс від загибелі ватажків "Вагнера".
Черговий "парад" так би мовити. Нема чого перейматись.
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beee
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Додано: Сер 23 сер, 2023 23:16
beee написав:
Повідомляється, що по Москві рухається комплекс міжконтинентальних балістичних ядерних ракет "Тополь-М"
Англосаксы уже просчитывали этот нехороший план. Валдай не защитит. Ну и все мы не в южной Америке, к сожалению. Поэтому таки проще пристрелить.
ПС: Хотаб, шекавица таки без Вас )))
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stm
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Додано: Чет 24 сер, 2023 00:05
Letusrock написав: fler написав:
Тим часом, пишуть, що вагнери висуваються з рб вбік кордону з рф, а білоруські силовики намагаються їм завадити.
а техніку і людей мають щоб висуватись?
щось це все дуже театрально виглядає
Можливо це продовження переконливого спектаклю з походом музикантів на мацкву. Мета многоходовочки - таки реальний похід кудись на Сувалки/Вільнюс..., коли цього вже ніхто не чекатиме...
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Додано: Чет 24 сер, 2023 08:20
fler написав: stm написав: fler написав:
Літак пуйла летить на Валдай.. ППО рф, цей день ще не пізно покращити
Тим часом, пишуть, що вагнери висуваються з рб вбік кордону з рф, а білоруські силовики намагаються їм завадити.
ПС: Я ещё и в кружевных, завтра доработаю крестиком )))
А я, пожалуй, завтра никакие надевать не буду. Гулять так гулять!)))
Hotab написав:
Успих вышел и̶з̶ ̶ч̶а̶т̶а в туалет и закрылся .. 😀
Нє, нє)) - тут без фото-доказів, я нікому не вірю
Тож, як то кажуть - фото можна і в приват мені закинути
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Додано: Чет 24 сер, 2023 08:54
fler написав: stm написав: fler написав:
Літак пуйла летить на Валдай.. ППО рф, цей день ще не пізно покращити
Тим часом, пишуть, що вагнери висуваються з рб вбік кордону з рф, а білоруські силовики намагаються їм завадити.
ПС: Я ещё и в кружевных, завтра доработаю крестиком )))
А я, пожалуй, завтра никакие надевать не буду. Гулять так гулять!)))
Українські дівчата самі гарні у світі - добрі, красиві, сексуальні, плодовиті.
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Додано: Чет 24 сер, 2023 10:43
З Днем Незалежності, друзі!!!
Особлива подяка та вітання всім форумчанам, які безпосередньо на передовій відстоюють українську незалежність!!!
Хай Вас береже Бог!!!
В таке свято всі Герої мають отримати належне шанування, а не бути у в'язниці через мстивість та закомплексованість декого. Або, чому сидить Роман Червінський?!!
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Додано: Чет 24 сер, 2023 11:39
ГУР висадилися в КРИМУ
Ні, це вам не сниться. Вранці у Криму відбувся бій за участю плавальних засобів та авіації. Українські військові здійснили висадку в рамках спецоперації , - підтвердив Юсов
Близько 5-ї ранку в районі н.п. Маяк розпочався бій із залученням авіації, також було чути вибухи.
"Підрозділи ГУР МО здійснили висадку у рамках спецоперації, всі завдання виконані", - зазначив Юсов.
Як гарно почався ранок в День Незалежності
UPD Втрат серед особового складу в ГУР немає, спецоперація продовжується, каже Юсов
Всі деталі не розкриваються, є втрати серед особового складу противника, а також серед сил та засобів. Інформація щодо кількості втрат уточнюється.
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