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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4906490749084909
Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 13:14

Сикьюрити Пригожина дилетанти.
На війні (а він завжди на війні) ніша шасі перевіряється на відсутність вибухового пристрою першою. Перед вильотом.
Це те ледь не єдине місце, куди диверсанту (зловмиснику) можна встановити вибухівку на зачиненому на ніч вертольоті чи літаку на стоянці чи в ангарі. Всередину пронести важче, всі двері завжди зачинені.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 13:25

Hotab Секьюріті там не причому, на відео від мокшан з телефону чітко видно інверсійний слід від ракети.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Чет 24 сер, 2023 13:28, всього редагувалось 1 раз.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 13:28

Василь-Рівне , ну якщо так…
Бо зараз прочитав, що вибухнуло в районі ніши, відповідно відірвало крило, крило вдарило в стабілізатор і відбило його. Тому літак взмив вгору і штопорнув.
Мені така кількість подробиць зʼясована за такий короткий час теж здається дивною. Але де істина - невідомо.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 13:39

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  Faceless написав:ГУР висадилися в КРИМУ

А лето еще не кончилось. Формально обещание выполнено :)

  Hotab написав:Сикьюрити Пригожина дилетанти.
На війні (а він завжди на війні) ніша шасі перевіряється на відсутність вибухового пристрою першою. Перед вильотом.

И эта процедура проверки - отличная возможность это самое устройство подложить.
Не могли себе спецслужбы позволить не держать агентуру возле такой персоны.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 14:12

Хід конем!©)))

  Сибарит написав:А лето еще не кончилось. Формально обещание выполнено
Ну, якщо саме це мав на увазі Б з папочкою на столі, а не захід нашої піхоти в районі Чонгару/Джанкой... до кінця літа... - то... я краще промовчу, щоб нецензурно не написати пару "теплих" слів.

Ну, але хоч щось...
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