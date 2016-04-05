Додано: Чет 24 сер, 2023 15:00

lapay написав: ЛАД написав:

Поверят ли мне или ей, не знаю. Они-то, скорее всего, поверят мне - давно знакомы. А другие? Поверят ли мне или ей, не знаю. Они-то, скорее всего, поверят мне - давно знакомы. А другие?

А інші повірять своїм журналістам, які розповідають про яйця, барабани і продаж гуманітарки. Хоч одного арештували, тим паче, посадили? Навіть при янику саджали за корупцію своїх. А інші повірять своїм журналістам, які розповідають про яйця, барабани і продаж гуманітарки. Хоч одного арештували, тим паче, посадили? Навіть при янику саджали за корупцію своїх.

Напоминание о своей довоенной жизни он взял с собой на фронт одну из кукол дочери.

Даже если солдаты измотаны, никто, по крайней мере здесь, на фронте, не хочет иметь ничего общего с переговорами. Анатолий говорит: «Мы потеряли слишком много людей. Мы не можем с ними вести переговоры. Это не работает."

Сумасшедшая вещь: хотя Россия летом отменила зерновое соглашение с Украиной, путинским олигархам военного времени разрешено продолжать поставлять свое кровавое удобрение в Германию и другие страны ЕС!



Министр экономики и сельского хозяйства Саксонии-Анхальт Шульце (44 года, ХДС) считает отказ от российского газа политкорректным. Но предупреждает BILD: «Если Германия не хочет финансировать агрессивную войну России и поэтому обходится без российского газа, возникает вопрос, почему импорт российского газа в виде мочевины и аммиака в Германию смог увеличиться в последние месяцы. ."



По словам Шульце, добавленная стоимость была лишь «перевезена в Россию» с немецких заводов, которые производили удобрения на российском газе. Шульце в BILD. «Военная казна сейчас пополняется значительными дополнительными доходами».



Шульце жалуется, что Россия может «по желанию снизить цену на газ и таким образом массово субсидировать производство карбамида и аммиака». Результат: «Немецкие и европейские производственные площадки вынуждены закрыть или, по крайней мере, значительно сократить производство, потому что России разрешено беспрепятственно наводнять рынок дешевыми удобрениями!»



Шульце требует: канцлер Шольц должен положить конец безумию с удобрением крови Путина.



Мэр города Лютерштадт-Виттенберг, которому принадлежит Пистериц, также предупредил в огневом письме в Федеральное министерство экономики, что российские удобрения должны быть остановлены. Перед войной на Украину из России "ни тонны мочевины не завезли". В «удобрении 2022/23 года сейчас 60 000 тонн». Он призывает федерального министра экономики «обеспечить защиту окружающей среды, права человека и промышленное размещение».

Вот что пишут "их" журналисты, например:Статьи "про яйця, барабани і продаж гуманітарки" в Украине встречаются крайне редко.Не хочу сказать, что с коррупцией бороться не нужно.Нужно. Но бороться, а не постоянно болтать об этом. И не выискивать "зраду" буквально в каждом действии власти, как делают здесь на форуме.Не снимали военкомов - "поощряют коррупцию".Сняли - "поняли доходность и решили сесть на потоки".