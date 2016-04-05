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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 49074908490949104911>
Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 13:14

Сикьюрити Пригожина дилетанти.
На війні (а він завжди на війні) ніша шасі перевіряється на відсутність вибухового пристрою першою. Перед вильотом.
Це те ледь не єдине місце, куди диверсанту (зловмиснику) можна встановити вибухівку на зачиненому на ніч вертольоті чи літаку на стоянці чи в ангарі. Всередину пронести важче, всі двері завжди зачинені.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 13:25

Hotab Секьюріті там не причому, на відео від мокшан з телефону чітко видно інверсійний слід від ракети.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Чет 24 сер, 2023 13:28, всього редагувалось 1 раз.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 13:28

Василь-Рівне , ну якщо так…
Бо зараз прочитав, що вибухнуло в районі ніши, відповідно відірвало крило, крило вдарило в стабілізатор і відбило його. Тому літак взмив вгору і штопорнув.
Мені така кількість подробиць зʼясована за такий короткий час теж здається дивною. Але де істина - невідомо.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 13:39

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  Faceless написав:ГУР висадилися в КРИМУ

А лето еще не кончилось. Формально обещание выполнено :)

  Hotab написав:Сикьюрити Пригожина дилетанти.
На війні (а він завжди на війні) ніша шасі перевіряється на відсутність вибухового пристрою першою. Перед вильотом.

И эта процедура проверки - отличная возможность это самое устройство подложить.
Не могли себе спецслужбы позволить не держать агентуру возле такой персоны.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 14:12

Хід конем!©)))

  Сибарит написав:А лето еще не кончилось. Формально обещание выполнено
Ну, якщо саме це мав на увазі Б з папочкою на столі, а не захід нашої піхоти в районі Чонгару/Джанкой... до кінця літа... - то... я краще промовчу, щоб нецензурно не написати пару "теплих" слів.

Ну, але хоч щось...
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 14:53

  Успіх написав:
  Сибарит написав:А лето еще не кончилось. Формально обещание выполнено
Ну, якщо саме це мав на увазі Б з папочкою на столі, а не захід нашої піхоти в районі Чонгару/Джанкой... до кінця літа... - то... я краще промовчу, щоб нецензурно не написати пару "теплих" слів.
Ну, але хоч щось...
Пан Б, подивившись на Ваш приклад з вiртуальним капелюхом по конверт депо (обiцяли та не з'їли), вiдплатив Вам тiєю ж монетою 😉
А ось якби Ви виконали свою обiцянку, то можливо була б вже нагода купляти у Чонгарi кримську цибулю 😆
FinTech
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 15:00

  lapay написав:
  ЛАД написав:
Поверят ли мне или ей, не знаю. Они-то, скорее всего, поверят мне - давно знакомы. А другие?

А інші повірять своїм журналістам, які розповідають про яйця, барабани і продаж гуманітарки. Хоч одного арештували, тим паче, посадили? Навіть при янику саджали за корупцію своїх.

Вот что пишут "их" журналисты, например:
Напоминание о своей довоенной жизни он взял с собой на фронт одну из кукол дочери.
Даже если солдаты измотаны, никто, по крайней мере здесь, на фронте, не хочет иметь ничего общего с переговорами. Анатолий говорит: «Мы потеряли слишком много людей. Мы не можем с ними вести переговоры. Это не работает."

https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/us-geheimdienst-glaubt-nicht-an-ukraine-erfolg-das-denken-die-soldaten-im-schuet-85086246.bild.html
Сумасшедшая вещь: хотя Россия летом отменила зерновое соглашение с Украиной, путинским олигархам военного времени разрешено продолжать поставлять свое кровавое удобрение в Германию и другие страны ЕС!

Министр экономики и сельского хозяйства Саксонии-Анхальт Шульце (44 года, ХДС) считает отказ от российского газа политкорректным. Но предупреждает BILD: «Если Германия не хочет финансировать агрессивную войну России и поэтому обходится без российского газа, возникает вопрос, почему импорт российского газа в виде мочевины и аммиака в Германию смог увеличиться в последние месяцы. ."

По словам Шульце, добавленная стоимость была лишь «перевезена в Россию» с немецких заводов, которые производили удобрения на российском газе. Шульце в BILD. «Военная казна сейчас пополняется значительными дополнительными доходами».

Шульце жалуется, что Россия может «по желанию снизить цену на газ и таким образом массово субсидировать производство карбамида и аммиака». Результат: «Немецкие и европейские производственные площадки вынуждены закрыть или, по крайней мере, значительно сократить производство, потому что России разрешено беспрепятственно наводнять рынок дешевыми удобрениями!»

Шульце требует: канцлер Шольц должен положить конец безумию с удобрением крови Путина.

Мэр города Лютерштадт-Виттенберг, которому принадлежит Пистериц, также предупредил в огневом письме в Федеральное министерство экономики, что российские удобрения должны быть остановлены. Перед войной на Украину из России "ни тонны мочевины не завезли". В «удобрении 2022/23 года сейчас 60 000 тонн». Он призывает федерального министра экономики «обеспечить защиту окружающей среды, права человека и промышленное размещение».

https://www.bild.de/bild-plus/politik/ausland/politik-inland/putins-blut-duenger-ueberschwemmt-deutsche-aecker-wegen-irrer-sanktionsluecke-85109762.bild.html
Статьи "про яйця, барабани і продаж гуманітарки" в Украине встречаются крайне редко.
Не хочу сказать, что с коррупцией бороться не нужно.
Нужно. Но бороться, а не постоянно болтать об этом. И не выискивать "зраду" буквально в каждом действии власти, как делают здесь на форуме.
Не снимали военкомов - "поощряют коррупцию".
Сняли - "поняли доходность и решили сесть на потоки".
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 24 сер, 2023 15:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 15:02

  FinTech написав:приклад з вiртуальним капелюхом по конверт депо
Для чого я маю 100500 раз пояснювати, що проблеми з видачею конвертдепо були(хоч невеликі, але були!) - а я писав - "якщо ЖОДНИХ проблем не буде, то я..."
Тому, все по-чесному! :D
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 15:20

Ну хоч трішки ж, да зайшли ж в Крим (Буданов)

  Успіх написав:
  FinTech написав:приклад з вiртуальним капелюхом по конверт депо
Для чого я маю 100500 раз пояснювати, що проблеми з видачею конвертдепо були(хоч невеликі, але були!) - а я писав - "якщо ЖОДНИХ проблем не буде, то я..."
Тому, все по-чесному! :D


Буданов також придумає для тебе таку ж саму несуразну відмазку, все буде добре.. :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 15:28

  Успіх написав:
  FinTech написав:приклад з вiртуальним капелюхом по конверт депо
Для чого я маю 100500 раз пояснювати, що проблеми з видачею конвертдепо були(хоч невеликі, але були!) - а я писав - "якщо ЖОДНИХ проблем не буде, то я..."
Тому, все по-чесному! :D
Ну ось й з Кримом тодi все по-чесному 😀

У когось, десь на мiсцях, невеличкi проблеми може й були, але загалом бiльшicть то валюту отримала.
У відсотковому співвідношенні десь напевно буде не менше 95%.
А слова "жодних" не було, воно з'явилось вже пiзнiше, при вiдмовi вiд обiцянки, до речi повiдомлення з якою було видалено.
Тому капелюх можна їсти, але не цiлий, 5% залишити 😆
FinTech
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  #<1 ... 49074908490949104911>
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