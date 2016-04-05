FinTech , по суті проблем і не було. Хто отримав не з першого разу, то після замовлення. Це не називається «були проблеми з конвертдепо», бо це під час війни загальна проблема з лімітами. Хоч з картковими, хоч депо. Успіх любить розповідати про «вужів на сковорідці», а тут не вистачило мудрості визнати, що він верещав безпричинно. і досі не вистачає розуму, бо продовжує когось провокувати «ви всі дурні, а я розумний на гривньовому депо».
Сценарий 1: Украина продолжает сражаться Украинское правительство в ярости из-за того, что с Запада обсуждается сообщение об отсутствии прогресса в наступлении. Особенно по поводу критики украинских военных со стороны США. «Все было спланировано вместе с Западом», — сказал BILD высокопоставленный чиновник правительства Украины.
На данный момент президент Зеленский и его правительство не хотят подвергаться давлению, планируют дальнейшие атаки, особенно на юге, и сохраняют оптимизм в отношении того, что они добьются дальнейших успехов. Если украинцы не пойдут на прорыв, они хотят еще одно контрнаступление весной 2024 года. Но это могло произойти только в том случае, если Запад продолжал поставлять оружие и боеприпасы. Другая проблема: Россия снова успеет построить больше рубежей обороны.
Сценарий 2: Украина продолжает борьбу, но начинает переговоры ........ Сценарий 3: Украина проигрывает в наступлении, а Россия наносит ответный удар Ужасным сценарием для украинцев было бы, если бы российская армия предприняла собственное контрнаступление и смогла бы, например, вернуть себе территории в Харьковской области или даже продвинуться дальше. Россия перешла на полную военную экономику, но также не может достаточно быстро возместить свои потери. Армия еще не в лучшей форме и зимой при взятии Бахмута доказала, что наступательные возможности весьма ограничены.
ЛАД написав:Не хочу сказать, что с коррупцией бороться не нужно. Нужно. Но бороться, а не постоянно болтать об этом. И не выискивать "зраду" буквально в каждом действии власти, как делают здесь на форуме. Не снимали военкомов - "поощряют коррупцию". Сняли - "поняли доходность и решили сесть на потоки".
При всій повазі, "звільнити всіх і набрати нових" - це не боротьба з корупцією. Це в кращому випадку, ІБД, в гіршому - власне, бажання осідлати грошові потоки.
По информации BILD, до конца 2023 года группа вооружений поставит Вооруженным силам Украины по поручению Германии беспилотный комплекс для воздушной разведки «Луна НГ» .
«Пакет дронов» состоит из наземной станции управления с несколькими «дронами», стартовой катапульты и военных грузовиков.
▶︎ Новая Luna от Rheinmetall — это совершенно новая система беспилотников, которая превосходит предыдущую модель по всем важным эксплуатационным характеристикам. Помимо использования в качестве системы разведки, они также могут обеспечивать сеть LTE, перехватывать или глушить связь .
«NG» означает «новое поколение» беспилотника Luna. Другие модели беспилотников уже доставлены в Украину со складов Бундесвера.
Также будет версия, которая может нести вооружение. Однако это невозможно с текущей версией, которая поставляется в Украину.
ЛАД написав:Не хочу сказать, что с коррупцией бороться не нужно. Нужно. Но бороться, а не постоянно болтать об этом. И не выискивать "зраду" буквально в каждом действии власти, как делают здесь на форуме. Не снимали военкомов - "поощряют коррупцию". Сняли - "поняли доходность и решили сесть на потоки".
При всій повазі, "звільнити всіх і набрати нових" - це не боротьба з корупцією. Це в кращому випадку, ІБД, в гіршому - власне, бажання осідлати грошові потоки.
Документы показывают, что инженеры объекта пытаются улучшить устаревшие иранские технологии производства, используя российский промышленный опыт для производства беспилотников в большем масштабе, чем Тегеран, и с более высоким контролем качества. Инженеры также изучают усовершенствования самого беспилотника, в том числе делают его способным к массовым атакам, в которых БПЛА автономно координируют удар по цели. ............... Исследователи пришли к выводу, что предприятие повторно собрало дроны, предоставленные Ираном, но само изготовило только корпуса дронов и, вероятно, не более 300 БПЛА. По их словам, «Алабуга» вряд ли уложится в установленный срок по выпуску 6000 дронов.
Тем не менее, Дэвид Олбрайт, бывший инспектор ООН по вооружениям, который помогал руководить исследовательской группой, изучавшей документы, сказал: «Алабуга, похоже, ищет возможности для разработки беспилотников, которые превосходят возможности Ирана». .......... «У России есть заслуживающий доверия способ создать в течение следующего года или около того возможность перейти от периодических запусков десятков импортных беспилотников-камикадзе Shahed-136 по украинским целям к более регулярным атакам с сотнями таких дронов», — сказала Олбрайт The Post. ........
На первом Иран поставляет России дроны в разобранном виде, а в Татарстане их собирают и перемаркировывают. На втором в России наладят собственное производство корпуса "Шахедов", однако электронную начинку и двигатели продолжат ввозить. Третий этап – минимальная помощь Ирана и выход на целевой показатель в более 4000 дронов, которые передадут российским военным к сентябрю 2025 года. ........ до сих пор сохраняются проблемы с производством двигателей, отмечает "Вашингтон пост". ........ В частности, выяснилось, что примерно 25% дронов, поставленных из Ирана, оказались неисправными. ........ Чтобы масштабировать производство, завод в Алабуге активно заманивал работников более высокими, чем в среднем в РФ, зарплатами – иногда в 10 раз. Кроме того, российские специалисты ездили в Иран для "обмена опытом", причем для таких командировок привлекались выходцы из стран Средней Азии, потому что они частично понимали фарси. Предположительно, к концу весны обучение на иранских военных объектах прошли около 200 специалистов и 100 студентов из России.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 24 сер, 2023 16:07, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Не хочу сказать, что с коррупцией бороться не нужно. Нужно. Но бороться, а не постоянно болтать об этом. И не выискивать "зраду" буквально в каждом действии власти, как делают здесь на форуме. Не снимали военкомов - "поощряют коррупцию". Сняли - "поняли доходность и решили сесть на потоки".
При всій повазі, "звільнити всіх і набрати нових" - це не боротьба з корупцією. Це в кращому випадку, ІБД, в гіршому - власне, бажання осідлати грошові потоки.
Что, по-вашему, "боротьба з корупцією"?
пересувати ліжка, замінити дівчаток – це не боротьба з корупцією
ЛАД написав:Что, по-вашему, "боротьба з корупцією"?
на мою думку це массові реальні вироки з відсидкою та конфіскаціями.
а так це тільки чергова перестановка ліжок в борделі
Я уточню, реальные сроки с юридически грамотным обоснованием согласно Законодательства Украины, которые в будущем будут использоваться в последующих посадках, формально прецедентного права у нас нет, но подобие очень даже есть )))