Сценарий 1: Украина продолжает сражаться

Украинское правительство в ярости из-за того, что с Запада обсуждается сообщение об отсутствии прогресса в наступлении. Особенно по поводу критики украинских военных со стороны США. «Все было спланировано вместе с Западом», — сказал BILD высокопоставленный чиновник правительства Украины.



На данный момент президент Зеленский и его правительство не хотят подвергаться давлению, планируют дальнейшие атаки, особенно на юге, и сохраняют оптимизм в отношении того, что они добьются дальнейших успехов. Если украинцы не пойдут на прорыв, они хотят еще одно контрнаступление весной 2024 года. Но это могло произойти только в том случае, если Запад продолжал поставлять оружие и боеприпасы. Другая проблема: Россия снова успеет построить больше рубежей обороны.



Сценарий 2: Украина продолжает борьбу, но начинает переговоры

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Сценарий 3: Украина проигрывает в наступлении, а Россия наносит ответный удар

Ужасным сценарием для украинцев было бы, если бы российская армия предприняла собственное контрнаступление и смогла бы, например, вернуть себе территории в Харьковской области или даже продвинуться дальше. Россия перешла на полную военную экономику, но также не может достаточно быстро возместить свои потери. Армия еще не в лучшей форме и зимой при взятии Бахмута доказала, что наступательные возможности весьма ограничены.