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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 24 сер, 2023 16:10
Letusrock написав: ЛАД написав:
Что, по-вашему, "боротьба з корупцією"?
на мою думку це массові реальні вироки з відсидкою та конфіскаціями.
а так це тільки чергова перестановка ліжок в борделі
теж хотів таке написати - поки немає кримінальних справ, і не тільки справ, а ще й вироків суду і посадок (а не лишень звільнення - це типу таке покарання???), то це не боротьба з корупцією, це фуфло, на кшалт відосиків для 73%.
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Додано: Чет 24 сер, 2023 16:16
stm написав: Letusrock написав: ЛАД написав:
Что, по-вашему, "боротьба з корупцією"?
на мою думку це массові реальні вироки з відсидкою та конфіскаціями.
а так це тільки чергова перестановка ліжок в борделі
Я уточню, реальные сроки с юридически грамотным обоснованием согласно Законодательства Украины, которые в будущем будут использоваться в последующих посадках, формально прецедентного права у нас нет, но подобие очень даже есть )))
Согласен.
Но сколько времени займут суды "с юридически грамотным обоснованием согласно Законодательства Украины"?
Достаточно много. Уж точно, не месяц-два и даже не полгода. Думаю, год, в лучшем случае (очень оптимистично). И ещё удастся ли юридически безупречно доказать
вину всех военкомов. До этого что делать? Сидеть и ждать решений судов?
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