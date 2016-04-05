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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 24 сер, 2023 16:10
Letusrock написав: ЛАД написав:
Что, по-вашему, "боротьба з корупцією"?
на мою думку це массові реальні вироки з відсидкою та конфіскаціями.
а так це тільки чергова перестановка ліжок в борделі
теж хотів таке написати - поки немає кримінальних справ, і не тільки справ, а ще й вироків суду і посадок (а не лишень звільнення - це типу таке покарання???), то це не боротьба з корупцією, це фуфло, на кшалт відосиків для 73%.
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Додано: Чет 24 сер, 2023 16:16
stm написав: Letusrock написав: ЛАД написав:
Что, по-вашему, "боротьба з корупцією"?
на мою думку це массові реальні вироки з відсидкою та конфіскаціями.
а так це тільки чергова перестановка ліжок в борделі
Я уточню, реальные сроки с юридически грамотным обоснованием согласно Законодательства Украины, которые в будущем будут использоваться в последующих посадках, формально прецедентного права у нас нет, но подобие очень даже есть )))
Согласен.
Но сколько времени займут суды "с юридически грамотным обоснованием согласно Законодательства Украины"?
Достаточно много. Уж точно, не месяц-два и даже не полгода. Думаю, год, в лучшем случае (очень оптимистично). И ещё удастся ли юридически безупречно доказать
вину всех военкомов. До этого что делать? Сидеть и ждать решений судов?
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Додано: Чет 24 сер, 2023 16:21
ЛАД написав:
Согласен.
Но сколько времени займут суды "с юридически грамотным обоснованием согласно Законодательства Украины"?
Достаточно много. Уж точно, не месяц-два и даже не полгода. Думаю, год, в лучшем случае (очень оптимистично). И ещё удастся ли юридически безупречно доказать
вину всех военкомов. До этого что делать? Сидеть и ждать решений судов?
Да, от 5 лет в обычном режиме. Но решение Верховного Суда особенно если оно не одно как пример в последующих битвах за верховенство права - единственный возможный вариант. Не политический звонок "посади/помилуй".
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Додано: Чет 24 сер, 2023 16:32
stm написав: ЛАД написав:
Согласен.
Но сколько времени займут суды "с юридически грамотным обоснованием согласно Законодательства Украины"?
Достаточно много. Уж точно, не месяц-два и даже не полгода. Думаю, год, в лучшем случае (очень оптимистично). И ещё удастся ли юридически безупречно доказать
вину всех военкомов. До этого что делать? Сидеть и ждать решений судов?
Да, от 5 лет в обычном режиме. Но решение Верховного Суда особенно если оно не одно как пример в последующих битвах за верховенство права - единственный возможный вариант. Не политический звонок "посади/помилуй".
Опять согласен.
Так что делать эти 5 лет? Ждать?
(Вопросы не к Вам, а к остальным, рассказывающим, что снятия с должности недостаточно. Хотя, конечно, Вы тоже можете написать).
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ЛАД
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Додано: Чет 24 сер, 2023 16:33
ЛАД написав: sashaqbl написав:
При всій повазі, "звільнити всіх і набрати нових" - це не боротьба з корупцією. Це в кращому випадку, ІБД, в гіршому - власне, бажання осідлати грошові потоки.
Что, по-вашему, "боротьба з корупцією"?
Перепрошую, що переходжу на особистості, але ви мене дивуєте. Ніби й не дурна людина, але щойно мова заходить про хорошіх русскіх чи вашого улюбленого боневтіка, зразу включаєте дурачка.
Боротьба з корупцією - це, по-перше, законодавче створення таких умов, щоб унеможливити корупцію. По-друге, адекватна робота антикорупційних органів.
По першому питанню в зелені є більшість, тому дати військоматам доступ до реєстрів, право перевіряти документи, та вивести ВЛК з воєнкоматів - все це можна зробити за три дні.
По другому, в нас є відповідні антикорупційні органи - ДБР, антикорупційна прокуратура та суд. І добитися кількох реальних строків з конфіскацією можна кількома дзвінками(будьмо реалістами, в нас майже все працює по дзвінках зверху). Але...
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Додано: Чет 24 сер, 2023 16:41
sashaqbl написав:
І добитися кількох реальних строків з конфіскацією можна кількома дзвінками(будьмо реалістами, в нас майже все працює по дзвінках зверху). Але...
Это плохая практика которая убивает судебную систему сверху. На каждом шаге есть сроки их надо не просырать.
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stm
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Додано: Чет 24 сер, 2023 16:46
stm я згоден. Але я виходжу з сьогоднішніх реалій в нашій країні.
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Додано: Чет 24 сер, 2023 16:48
sashaqbl написав:stm
я згоден. Але я виходжу з сьогоднішніх реалій в нашій країні.
Там обрыв, туда нельзя, но Вам туда к песикоту.
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stm
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Додано: Чет 24 сер, 2023 17:08
ЛАД написав: Прораб написав: ЛАД написав:
........
Что, по-вашему, "боротьба з корупцією"?
пересувати ліжка, замінити дівчаток – це не боротьба з корупцією
Вопрос и к Вам - что, по-вашему, "боротьба з корупцією"?
Посилення законодавства на національному, європейському рівнях, нетерпиме ставлення до корупції суспільства. Для цього необхідна послідовна робота держави та ЗМІ, гучні корупційні скандали, які мають супроводжуватись судовим процесом, тюремним терміном, відставкою політиків та топів у менеджменті, штрафами підприємствам.
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Прораб
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Додано: Чет 24 сер, 2023 17:09
ЛАД написав: stm написав: ЛАД написав:
Согласен.
Но сколько времени займут суды "с юридически грамотным обоснованием согласно Законодательства Украины"?
Достаточно много. Уж точно, не месяц-два и даже не полгода. Думаю, год, в лучшем случае (очень оптимистично). И ещё удастся ли юридически безупречно доказать
вину всех военкомов. До этого что делать? Сидеть и ждать решений судов?
Да, от 5 лет в обычном режиме. Но решение Верховного Суда особенно если оно не одно как пример в последующих битвах за верховенство права - единственный возможный вариант. Не политический звонок "посади/помилуй".
Опять согласен.
Так что делать эти 5 лет? Ждать?
(Вопросы не к Вам, а к остальным, рассказывающим, что снятия с должности недостаточно. Хотя, конечно, Вы тоже можете написать).
ви можете собі і "ждать". але в нашому випадку (корупція, військкоми) держава з її репресивним апаратом могла б хоча б, для початку, кримінальні справи відкрити (ви ж не ввжаєтк, що там немає за що справи відкривати?
) а там гляди і до суду дійшло б. а так, помахати пальчиком, в стилі "ай-йа-йа-й", ну то наступні будуть такими ж. бо ж якщо що, то все обійдеться маханням пальчиком.
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