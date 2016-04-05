Роздати премії і для найпідприємливіших підвищити на посаді та поставити на потоки.
Дуже дивно чути такі питання, коли людей у нас утримують у в'язницях і без вироку, а корупціонерів нi.
Запитання до Вас. Чому? Це інше?
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Додано: Чет 24 сер, 2023 17:13
Роздати премії і для найпідприємливіших підвищити на посаді та поставити на потоки.
Дуже дивно чути такі питання, коли людей у нас утримують у в'язницях і без вироку, а корупціонерів нi.
Запитання до Вас. Чому? Це інше?
Додано: Чет 24 сер, 2023 17:34
"Такий великий, а в казки віриш". Не варто видавати бажане за дійсне, спектакль, шоу – так, заколот – навіть не смішно.
Досить звучить курйозно, якщо прошерстить доступне портфолію Пригожина. З'явиться в найнесподіванішому місці, тоді коли буде потрібно, другий акт мабуть пройшов для необізнаного обивателя на біс, але без виходу.
На даний момент немає якоїсь адекватної сили в їхній країні здатної щось змінити в існуючому розкладі та замінити Власників запліснілих палаців - з повною підтримкою оточення та населення.
По-третє, проблема суверинитету стояли всі минулі роки над усіма республіками колишнього союзу. Одне ясно у "грі" між США - Європа - Росія - Китай
здобиччю стала Україна.
Можна філософствувати і слухати колискові далі.
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