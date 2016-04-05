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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4909491049114912
Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 17:13

  ЛАД написав:Так что делать эти 5 лет? Ждать?
(Вопросы не к Вам, а к остальным, рассказывающим, что снятия с должности недостаточно. Хотя, конечно, Вы тоже можете написать).

Роздати премії і для найпідприємливіших підвищити на посаді та поставити на потоки.
Дуже дивно чути такі питання, коли людей у нас утримують у в'язницях і без вироку, а корупціонерів нi.
Запитання до Вас. Чому? Це інше?
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 17:34

  Zebra написав:
  Витаха написав:
  Investor_K написав:Ну що там Прігожин?

Сдох с Уткиным и прочим руководством вагнера. Ожидаемо после того как зассал москву брать.

Мои прогнозы сбываются. Я обещал в начале года, что в Раше будет мятеж. Потом, что Пригожин - не жилец. Что вам еще пованговать? Не забанят ли опять.

"Такий великий, а в казки віриш". Не варто видавати бажане за дійсне, спектакль, шоу – так, заколот – навіть не смішно.
Досить звучить курйозно, якщо прошерстить доступне портфолію Пригожина. З'явиться в найнесподіванішому місці, тоді коли буде потрібно, другий акт мабуть пройшов для необізнаного обивателя на біс, але без виходу.
На даний момент немає якоїсь адекватної сили в їхній країні здатної щось змінити в існуючому розкладі та замінити Власників запліснілих палаців - з повною підтримкою оточення та населення.

По-третє, проблема суверинитету стояли всі минулі роки над усіма республіками колишнього союзу. Одне ясно у "грі" між США - Європа - Росія - Китай
здобиччю стала Україна.
Можна філософствувати і слухати колискові далі.
Прораб
 
Повідомлень: 828
З нами з: 02.03.19
Подякував: 554 раз.
Подякували: 249 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4909491049114912
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