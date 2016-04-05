RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4910491149124913>
Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 17:13

  ЛАД написав:Так что делать эти 5 лет? Ждать?
(Вопросы не к Вам, а к остальным, рассказывающим, что снятия с должности недостаточно. Хотя, конечно, Вы тоже можете написать).

Роздати премії і для найпідприємливіших підвищити на посаді та поставити на потоки.
Дуже дивно чути такі питання, коли людей у нас утримують у в'язницях і без вироку, а корупціонерів нi.
Запитання до Вас. Чому? Це інше?
Прораб
 
Повідомлень: 828
З нами з: 02.03.19
Подякував: 554 раз.
Подякували: 249 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 17:34

  Zebra написав:
  Витаха написав:
  Investor_K написав:Ну що там Прігожин?

Сдох с Уткиным и прочим руководством вагнера. Ожидаемо после того как зассал москву брать.

Мои прогнозы сбываются. Я обещал в начале года, что в Раше будет мятеж. Потом, что Пригожин - не жилец. Что вам еще пованговать? Не забанят ли опять.

"Такий великий, а в казки віриш". Не варто видавати бажане за дійсне, спектакль, шоу – так, заколот – навіть не смішно.
Досить звучить курйозно, якщо прошерстить доступне портфолію Пригожина. З'явиться в найнесподіванішому місці, тоді коли буде потрібно, другий акт мабуть пройшов для необізнаного обивателя на біс, але без виходу.
На даний момент немає якоїсь адекватної сили в їхній країні здатної щось змінити в існуючому розкладі та замінити Власників запліснілих палаців - з повною підтримкою оточення та населення.

По-третє, проблема суверинитету стояли всі минулі роки над усіма республіками колишнього союзу. Одне ясно у "грі" між США - Європа - Росія - Китай
здобиччю стала Україна.
Можна філософствувати і слухати колискові далі.
Прораб
 
Повідомлень: 828
З нами з: 02.03.19
Подякував: 554 раз.
Подякували: 249 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 18:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Прораб написав:Досить звучить курйозно, якщо прошерстить доступне портфолію Пригожина. З'явиться в найнесподіванішому місці, тоді коли буде потрібно, другий акт мабуть пройшов для необізнаного обивателя на біс, але без виходу.


теж невірю в цей цирк що Пригожин так легко підставився.
Але незрозуміло для чого було виставлене "відео з Африки" за день-два до інциденту. Якщо це спецоперація з замітання слідів / початку нового життя, то це відео тут явно лишнє
Letusrock
 
Повідомлень: 794
З нами з: 03.05.22
Подякував: 8 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 18:22

Усунути з посади за дизінформацію?))

  Hotab написав:Буданов також придумає
Тут якби не та "вагова категорія." Простий солдат Успіх і - генерал-майор!!!
  FinTech написав:Тому капелюх можна їсти, але не цiлий
Було б на всі 100% - то їв би віртуального капелюха!
А так, як не на 100% - то те саме, як "трошки вагітна"))
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5230
З нами з: 18.03.21
Подякував: 206 раз.
Подякували: 826 раз.
 
Профіль
3
7
1
1
Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 18:34

  ЛАД написав:Три сценария для Украины по мнению Вild
Сценарий 1: Украина продолжает сражаться
Украинское правительство в ярости из-за того, что с Запада обсуждается сообщение об отсутствии прогресса в наступлении. Особенно по поводу критики украинских военных со стороны США. «Все было спланировано вместе с Западом», — сказал BILD высокопоставленный чиновник правительства Украины.

На данный момент президент Зеленский и его правительство не хотят подвергаться давлению, планируют дальнейшие атаки, особенно на юге, и сохраняют оптимизм в отношении того, что они добьются дальнейших успехов. Если украинцы не пойдут на прорыв, они хотят еще одно контрнаступление весной 2024 года.
Сценарий 2: Украина продолжает борьбу, но начинает переговоры
........
Сценарий 3: Украина проигрывает в наступлении, а Россия наносит ответный удар


можливо переклад трохи перекручений, але неможу відкрити оригінал - просять грошей))

США надали достатньо техніки для контрнаступу, ще раз стільки ж не дадуть, — The Wall Street journal
Американці закликали кинути всі зусилля, щоб вийти до Азовського моря, адже для цього у ЗСУ є техніка. На думку американських чиновників, час для успіху на півдні ще не втрачено. Залужний також заявив американцям, що ЗСУ перебувають на порозі прориву.

Україна ж відповідає, що намагається звести до мінімуму втрати, щоби не втратити довгостроковий бойовий потенціал. А також нагадує, що вона не має переваг у повітрі та лише 50-70% бійців, які брали участь у наступі, мали раніше бойовий досвід.


Сподіваюсь у керівництва є здоровий глузд і розуміння того яка буде якість наступних наших насильно мобілізованих бригад.
Оптимально це перехід війни до перестрілок ракет, дронів та літаків. тоді можна воювати і 10 років, якщо інфраструктури не шкода
Letusrock
 
Повідомлень: 794
З нами з: 03.05.22
Подякував: 8 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 18:57

За крок до перевороту думок©

  Letusrock написав:Сподіваюсь у керівництва є здоровий глузд і розуміння того яка буде якість наступних наших насильно мобілізованих бригад.
Оптимально це перехід війни до перестрілок ракет, дронів та літаків. тоді можна воювати і 10 років, якщо інфраструктури не шкода
Погоджуюсь.
Але тоді ми підійшли впритул до "тупіка"/заходимо в глухий кут!
Чому?
Тому що ті, які вже 1,5р. на фронті - реально втомлені! Відповідно і якість падає...(і лише 5-10% тих, які люблять військову справу/це їх покликання)
І майбутні мобілізовані - теж якістю не "блиснуть"!

Тому, в 100500й раз скажу - якщо є чим прориватись, то "напружитись" і спробували місяць-два-три прорватись.
А ні - то треба завершувати віддавати українців в смертельну м'ясорубку...
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5230
З нами з: 18.03.21
Подякував: 206 раз.
Подякували: 826 раз.
 
Профіль
3
7
1
1
Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 19:46

Завтра точно зійде сонце! © Зуб даю!)))

"Він сказав - він зробив!"🤦🏻🤦🏻‍♀️🤦‍♂️
https://youtu.be/I3zFGvlXvuo?si=BBnoT0EIQcW-9E56
"Обов'язково вийдем на кордони 91го!" :shock: :shock: :shock:

Давайте приймайте закон "18міс"(нехай "20-24міс" - але ПРИЙМАЙТЕ його, щоб всі знали ЧІТКІ терміни/правила "гри"!!!) - а тоді воюйте хоч до кордонів 91го, а хоч до Курильських островів :mrgreen: :lol:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5230
З нами з: 18.03.21
Подякував: 206 раз.
Подякували: 826 раз.
 
Профіль
3
7
1
1
Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 19:56

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:При всій повазі, "звільнити всіх і набрати нових" - це не боротьба з корупцією. Це в кращому випадку, ІБД, в гіршому - власне, бажання осідлати грошові потоки.

Что, по-вашему, "боротьба з корупцією"?

Перепрошую, що переходжу на особистості, але ви мене дивуєте. Ніби й не дурна людина, але щойно мова заходить про хорошіх русскіх чи вашого улюбленого боневтіка, зразу включаєте дурачка.
Боротьба з корупцією - це, по-перше, законодавче створення таких умов, щоб унеможливити корупцію. По-друге, адекватна робота антикорупційних органів.
По першому питанню в зелені є більшість, тому дати військоматам доступ до реєстрів, право перевіряти документи, та вивести ВЛК з воєнкоматів - все це можна зробити за три дні.
По другому, в нас є відповідні антикорупційні органи - ДБР, антикорупційна прокуратура та суд. І добитися кількох реальних строків з конфіскацією можна кількома дзвінками(будьмо реалістами, в нас майже все працює по дзвінках зверху). Але...

По-перше, він не мій улюблений. На жаль таких у нас немає. Почитайте, що я писав перед виборами. Просто не бачу кращих і не вважаю, що вибір Порошенко щось змінив би на краще. А в умовах війни, можливо, Зеленський навіть краще. Бити і мішати його з лайном сьогодні нема за що. Хоча критикувати можна. Але критикувати за що знайдеться завжди і будь-кого. Сподіваюсь, що Ви розрізняєте ці поняття.
По-друге, Ви самі написали про органи. У нас все є, і органи, і закони. Але це справа на роки. А про "добитися кількох реальних строків з конфіскацією можна кількома дзвінками" stm Вам вже добре відповіла.
Так що добре, що хоч так Зеленський зробив.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 25529
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5097 раз.
Подякували: 4745 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 20:08

  Letusrock написав:
  ЛАД написав:Три сценария для Украины по мнению Вild
Сценарий 1: Украина продолжает сражаться
Украинское правительство в ярости из-за того, что с Запада обсуждается сообщение об отсутствии прогресса в наступлении. Особенно по поводу критики украинских военных со стороны США. «Все было спланировано вместе с Западом», — сказал BILD высокопоставленный чиновник правительства Украины.

На данный момент президент Зеленский и его правительство не хотят подвергаться давлению, планируют дальнейшие атаки, особенно на юге, и сохраняют оптимизм в отношении того, что они добьются дальнейших успехов. Если украинцы не пойдут на прорыв, они хотят еще одно контрнаступление весной 2024 года.
Сценарий 2: Украина продолжает борьбу, но начинает переговоры
........
Сценарий 3: Украина проигрывает в наступлении, а Россия наносит ответный удар


можливо переклад трохи перекручений, але неможу відкрити оригінал - просять грошей))
...........
Оптимально це перехід війни до перестрілок ракет, дронів та літаків. тоді можна воювати і 10 років, якщо інфраструктури не шкода

Странно, у меня спокойно открывается. Иногда выскакивает табличка с просьбой оплатить, нажимаю "Закрыть" и всё.
А насчёт 10 лет... Посмотрите мой пост о беженцах на др. ветке viewtopic.php?p=5613656#p5613656. Через 10 лет можем получить границы без людей.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 25529
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5097 раз.
Подякували: 4745 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 20:11

  Прораб написав:
  ЛАД написав:Так что делать эти 5 лет? Ждать?
(Вопросы не к Вам, а к остальным, рассказывающим, что снятия с должности недостаточно. Хотя, конечно, Вы тоже можете написать).

Роздати премії і для найпідприємливіших підвищити на посаді та поставити на потоки.
Дуже дивно чути такі питання, коли людей у нас утримують у в'язницях і без вироку, а корупціонерів нi.
Запитання до Вас. Чому? Це інше?

Призываете к "революционным тройкам"? И "Дрова рубят, щепки летят"?
Уже проходили. 80-90 лет назад.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 25529
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5097 раз.
Подякували: 4745 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 4910491149124913>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Howl і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 119190
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 495428
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 6045
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4249)
24.08.2023 20:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.