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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 24 сер, 2023 17:13
ЛАД написав:
Так что делать эти 5 лет? Ждать?
(Вопросы не к Вам, а к остальным, рассказывающим, что снятия с должности недостаточно. Хотя, конечно, Вы тоже можете написать).
Роздати премії і для найпідприємливіших підвищити на посаді та поставити на потоки.
Дуже дивно чути такі питання, коли людей у нас утримують у в'язницях і без вироку, а корупціонерів нi.
Запитання до Вас. Чому? Це інше?
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Прораб
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Додано: Чет 24 сер, 2023 17:34
Zebra написав: Витаха написав: Investor_K написав:
Ну що там Прігожин?
Сдох с Уткиным и прочим руководством вагнера. Ожидаемо после того как зассал москву брать.
Мои прогнозы сбываются. Я обещал в начале года, что в Раше будет мятеж. Потом, что Пригожин - не жилец. Что вам еще пованговать? Не забанят ли опять.
"Такий великий, а в казки віриш". Не варто видавати бажане за дійсне, спектакль, шоу – так, заколот – навіть не смішно.
Досить звучить курйозно, якщо прошерстить доступне портфолію Пригожина. З'явиться в найнесподіванішому місці, тоді коли буде потрібно, другий акт мабуть пройшов для необізнаного обивателя на біс, але без виходу.
На даний момент немає якоїсь адекватної сили в їхній країні здатної щось змінити в існуючому розкладі та замінити Власників запліснілих палаців - з повною підтримкою оточення та населення.
По-третє, проблема суверинитету стояли всі минулі роки над усіма республіками колишнього союзу. Одне ясно у "грі" між США - Європа - Росія - Китай
здобиччю стала Україна.
Можна філософствувати і слухати колискові далі.
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Прораб
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Додано: Чет 24 сер, 2023 18:10
Прораб написав:
Досить звучить курйозно, якщо прошерстить доступне портфолію Пригожина. З'явиться в найнесподіванішому місці, тоді коли буде потрібно, другий акт мабуть пройшов для необізнаного обивателя на біс, але без виходу.
теж невірю в цей цирк що Пригожин так легко підставився.
Але незрозуміло для чого було виставлене "відео з Африки" за день-два до інциденту. Якщо це спецоперація з замітання слідів / початку нового життя, то це відео тут явно лишнє
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Letusrock
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Додано: Чет 24 сер, 2023 18:22
Hotab написав:
Буданов також придумає
Тут якби не та "вагова категорія." Простий солдат Успіх і - генерал-майор!!!
FinTech написав:
Тому капелюх можна їсти, але не цiлий
Було б на всі 100% - то їв би віртуального капелюха!
А так, як не на 100% - то те саме, як "трошки вагітна"))
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Додано: Чет 24 сер, 2023 18:34
ЛАД написав:
Три сценария для Украины по мнению Вild
Сценарий 1: Украина продолжает сражаться
Украинское правительство в ярости из-за того, что с Запада обсуждается сообщение об отсутствии прогресса в наступлении. Особенно по поводу критики украинских военных со стороны США. «Все было спланировано вместе с Западом», — сказал BILD высокопоставленный чиновник правительства Украины.
На данный момент президент Зеленский и его правительство не хотят подвергаться давлению, планируют дальнейшие атаки, особенно на юге, и сохраняют оптимизм в отношении того, что они добьются дальнейших успехов. Если украинцы не пойдут на прорыв, они хотят еще одно контрнаступление весной 2024 года.
Сценарий 2: Украина продолжает борьбу, но начинает переговоры
........
Сценарий 3: Украина проигрывает в наступлении, а Россия наносит ответный удар
можливо переклад трохи перекручений, але неможу відкрити оригінал - просять грошей))
США надали достатньо техніки для контрнаступу, ще раз стільки ж не дадуть, — The Wall Street journal
Американці закликали кинути всі зусилля, щоб вийти до Азовського моря, адже для цього у ЗСУ є техніка. На думку американських чиновників, час для успіху на півдні ще не втрачено. Залужний також заявив американцям, що ЗСУ перебувають на порозі прориву.
Україна ж відповідає, що намагається звести до мінімуму втрати, щоби не втратити довгостроковий бойовий потенціал. А також нагадує, що вона не має переваг у повітрі та лише 50-70% бійців, які брали участь у наступі, мали раніше бойовий досвід.
Сподіваюсь у керівництва є здоровий глузд і розуміння того яка буде якість наступних наших насильно мобілізованих бригад.
Оптимально це перехід війни до перестрілок ракет, дронів та літаків. тоді можна воювати і 10 років, якщо інфраструктури не шкода
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Додано: Чет 24 сер, 2023 18:57
Letusrock написав:
Сподіваюсь у керівництва є здоровий глузд і розуміння того яка буде якість наступних наших насильно мобілізованих бригад.
Оптимально це перехід війни до перестрілок ракет, дронів та літаків. тоді можна воювати і 10 років, якщо інфраструктури не шкода
Погоджуюсь.
Але тоді ми підійшли впритул до "тупіка"/заходимо в глухий кут!
Чому?
Тому що ті, які вже 1,5р. на фронті - реально втомлені! Відповідно і якість падає...(і лише 5-10% тих, які люблять військову справу/це їх покликання)
І майбутні мобілізовані - теж якістю не "блиснуть"!
Тому, в 100500й раз скажу - якщо є чим прориватись, то "напружитись" і спробували місяць-два-три прорватись.
А ні - то треба завершувати віддавати українців в смертельну м'ясорубку...
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Додано: Чет 24 сер, 2023 19:46
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Додано: Чет 24 сер, 2023 19:56
sashaqbl написав: ЛАД написав: sashaqbl написав:
При всій повазі, "звільнити всіх і набрати нових" - це не боротьба з корупцією. Це в кращому випадку, ІБД, в гіршому - власне, бажання осідлати грошові потоки.
Что, по-вашему, "боротьба з корупцією"?
Перепрошую, що переходжу на особистості, але ви мене дивуєте. Ніби й не дурна людина, але щойно мова заходить про хорошіх русскіх чи вашого улюбленого боневтіка, зразу включаєте дурачка.
Боротьба з корупцією - це, по-перше, законодавче створення таких умов, щоб унеможливити корупцію. По-друге, адекватна робота антикорупційних органів.
По першому питанню в зелені є більшість, тому дати військоматам доступ до реєстрів, право перевіряти документи, та вивести ВЛК з воєнкоматів - все це можна зробити за три дні.
По другому, в нас є відповідні антикорупційні органи - ДБР, антикорупційна прокуратура та суд. І добитися кількох реальних строків з конфіскацією можна кількома дзвінками(будьмо реалістами, в нас майже все працює по дзвінках зверху). Але...
По-перше, він не мій улюблений. На жаль таких у нас немає. Почитайте, що я писав перед виборами. Просто не бачу кращих і не вважаю, що вибір Порошенко щось змінив би на краще. А в умовах війни, можливо, Зеленський навіть краще. Бити і мішати його з лайном сьогодні нема за що. Хоча критикувати можна. Але критикувати за що знайдеться завжди і будь-кого. Сподіваюсь, що Ви розрізняєте ці поняття.
По-друге, Ви самі написали про органи. У нас все є, і органи, і закони. Але це справа на роки. А про "добитися кількох реальних строків з конфіскацією можна кількома дзвінками" stm
Вам вже добре відповіла.
Так що добре, що хоч так Зеленський зробив.
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ЛАД
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Додано: Чет 24 сер, 2023 20:08
Letusrock написав: ЛАД написав:
Три сценария для Украины по мнению Вild
Сценарий 1: Украина продолжает сражаться
Украинское правительство в ярости из-за того, что с Запада обсуждается сообщение об отсутствии прогресса в наступлении. Особенно по поводу критики украинских военных со стороны США. «Все было спланировано вместе с Западом», — сказал BILD высокопоставленный чиновник правительства Украины.
На данный момент президент Зеленский и его правительство не хотят подвергаться давлению, планируют дальнейшие атаки, особенно на юге, и сохраняют оптимизм в отношении того, что они добьются дальнейших успехов. Если украинцы не пойдут на прорыв, они хотят еще одно контрнаступление весной 2024 года.
Сценарий 2: Украина продолжает борьбу, но начинает переговоры
........
Сценарий 3: Украина проигрывает в наступлении, а Россия наносит ответный удар
можливо переклад трохи перекручений, але неможу відкрити оригінал - просять грошей))
...........
Оптимально це перехід війни до перестрілок ракет, дронів та літаків. тоді можна воювати і 10 років, якщо інфраструктури не шкода
Странно, у меня спокойно открывается. Иногда выскакивает табличка с просьбой оплатить, нажимаю "Закрыть" и всё.
А насчёт 10 лет... Посмотрите мой пост о беженцах на др. ветке viewtopic.php?p=5613656#p5613656
. Через 10 лет можем получить границы без людей.
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Додано: Чет 24 сер, 2023 20:11
Прораб написав: ЛАД написав:
Так что делать эти 5 лет? Ждать?
(Вопросы не к Вам, а к остальным, рассказывающим, что снятия с должности недостаточно. Хотя, конечно, Вы тоже можете написать).
Роздати премії і для найпідприємливіших підвищити на посаді та поставити на потоки.
Дуже дивно чути такі питання, коли людей у нас утримують у в'язницях і без вироку, а корупціонерів нi.
Запитання до Вас. Чому? Це інше?
Призываете к "революционным тройкам"? И "Дрова рубят, щепки летят"?
Уже проходили. 80-90 лет назад.
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