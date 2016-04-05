Додано: Чет 24 сер, 2023 19:56

sashaqbl написав: ЛАД написав: sashaqbl написав: При всій повазі, "звільнити всіх і набрати нових" - це не боротьба з корупцією. Це в кращому випадку, ІБД, в гіршому - власне, бажання осідлати грошові потоки. При всій повазі, "звільнити всіх і набрати нових" - це не боротьба з корупцією. Це в кращому випадку, ІБД, в гіршому - власне, бажання осідлати грошові потоки.

Что, по-вашему, "боротьба з корупцією"? Что, по-вашему, "боротьба з корупцією"?

Перепрошую, що переходжу на особистості, але ви мене дивуєте. Ніби й не дурна людина, але щойно мова заходить про хорошіх русскіх чи вашого улюбленого боневтіка, зразу включаєте дурачка.

Боротьба з корупцією - це, по-перше, законодавче створення таких умов, щоб унеможливити корупцію. По-друге, адекватна робота антикорупційних органів.

По першому питанню в зелені є більшість, тому дати військоматам доступ до реєстрів, право перевіряти документи, та вивести ВЛК з воєнкоматів - все це можна зробити за три дні.

По другому, в нас є відповідні антикорупційні органи - ДБР, антикорупційна прокуратура та суд. І добитися кількох реальних строків з конфіскацією можна кількома дзвінками(будьмо реалістами, в нас майже все працює по дзвінках зверху). Але... Перепрошую, що переходжу на особистості, але ви мене дивуєте. Ніби й не дурна людина, але щойно мова заходить про хорошіх русскіх чи вашого улюбленого боневтіка, зразу включаєте дурачка.Боротьба з корупцією - це, по-перше, законодавче створення таких умов, щоб унеможливити корупцію. По-друге, адекватна робота антикорупційних органів.По першому питанню в зелені є більшість, тому дати військоматам доступ до реєстрів, право перевіряти документи, та вивести ВЛК з воєнкоматів - все це можна зробити за три дні.По другому, в нас є відповідні антикорупційні органи - ДБР, антикорупційна прокуратура та суд. І добитися кількох реальних строків з конфіскацією можна кількома дзвінками(будьмо реалістами, в нас майже все працює по дзвінках зверху). Але...

По-перше, він не мій улюблений. На жаль таких у нас немає. Почитайте, що я писав перед виборами. Просто не бачу кращих і не вважаю, що вибір Порошенко щось змінив би на краще. А в умовах війни, можливо, Зеленський навіть краще. Бити і мішати його з лайном сьогодні нема за що. Хоча критикувати можна. Але критикувати за що знайдеться завжди і будь-кого. Сподіваюсь, що Ви розрізняєте ці поняття.По-друге, Ви самі написали про органи. У нас все є, і органи, і закони. Але це справа на роки. А про "добитися кількох реальних строків з конфіскацією можна кількома дзвінками"Вам вже добре відповіла.Так що добре, що хоч так Зеленський зробив.