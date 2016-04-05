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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 24 сер, 2023 20:19
Я всё не понимала почему к Буданову у Успиха такие претензии по Крыму, а потом вспомнила что супруга на Шацкие поехала, а ждала-то ЮБК )))
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stm
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Додано: Чет 24 сер, 2023 20:25
Чому без людей?
Завезуть негрів і арабів. Населені пункти на запоріжжі і так були занедбані після нас тут буде пипка. Ну й для оптимістів . Сьогодні наші таки взяли роботино. Можете подвитись по відео, шо воно таке і шо од нього зосталось. Ну й сподіваюсь там за нами ще резерви є. На випадок якшо буде контрконтрнаступ.) Поки все як й на початку червня-тіко вперед
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Banderlog
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Додано: Чет 24 сер, 2023 20:33
ЛАД написав:
По-перше, він не мій улюблений. На жаль таких у нас немає. Почитайте, що я писав перед виборами. Просто не бачу кращих і не вважаю, що вибір Порошенко щось змінив би на краще. А в умовах війни, можливо, Зеленський навіть краще. Бити і мішати його з лайном сьогодні нема за що. Хоча критикувати можна. Але критикувати за що знайдеться завжди і будь-кого. Сподіваюсь, що Ви розрізняєте ці поняття.
По-друге, Ви самі написали про органи. У нас все є, і органи, і закони. Але це справа на роки. А про "добитися кількох реальних строків з конфіскацією можна кількома дзвінками" stm Вам вже добре відповіла.
Так що добре, що хоч так Зеленський зробив.
по перше, при пороху такого наступу могло і не бути, но то таке.
по друге, зеленський критикував пороха за то, що зараз сам не робить, але маючи більшість в парламенті що дуже важливо.
про те що зеленський кращій актор за пороха я не сперечаюсь, до чого приведе його гра подивимось згодом, нічого гарного не бачу. але вже дуже багато крові зараз пролито і багато що тягне на держзраду...
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Slon_Nosov
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Додано: Чет 24 сер, 2023 20:47
stm написав:
Я всё не понимала почему к Буданову у Успиха такие претензии по Крыму, а потом вспомнила что супруга на Шацкие поехала, а ждала-то ЮБК )))
Буданов же не знал, что Успих будет бОльшую часть времени службы проводить на форуме вместо повышения квалификации, причем еще и использовать Старлинк для зависания на форуме в рабочее время))). Теперь он скорректировал прогноз по Крыму, заменил "до конца лета" на "скоро".
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fler
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Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
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