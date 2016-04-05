RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4910491149124913
Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 20:19

  Успіх написав:"Він сказав - він зробив!"🤦🏻🤦🏻‍♀️🤦‍♂️
https://youtu.be/I3zFGvlXvuo?si=BBnoT0EIQcW-9E56
"Обов'язково вийдем на кордони 91го!" :shock: :shock: :shock:

Давайте приймайте закон "18міс"(нехай "20-24міс" - але ПРИЙМАЙТЕ його, щоб всі знали ЧІТКІ терміни/правила "гри"!!!) - а тоді воюйте хоч до кордонів 91го, а хоч до Курильських островів :mrgreen: :lol:

Я всё не понимала почему к Буданову у Успиха такие претензии по Крыму, а потом вспомнила что супруга на Шацкие поехала, а ждала-то ЮБК )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4011
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 638 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 20:25

Чому без людей?
Завезуть негрів і арабів. Населені пункти на запоріжжі і так були занедбані після нас тут буде пипка. Ну й для оптимістів . Сьогодні наші таки взяли роботино. Можете подвитись по відео, шо воно таке і шо од нього зосталось. Ну й сподіваюсь там за нами ще резерви є. На випадок якшо буде контрконтрнаступ.) Поки все як й на початку червня-тіко вперед
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 483
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 20:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:По-перше, він не мій улюблений. На жаль таких у нас немає. Почитайте, що я писав перед виборами. Просто не бачу кращих і не вважаю, що вибір Порошенко щось змінив би на краще. А в умовах війни, можливо, Зеленський навіть краще. Бити і мішати його з лайном сьогодні нема за що. Хоча критикувати можна. Але критикувати за що знайдеться завжди і будь-кого. Сподіваюсь, що Ви розрізняєте ці поняття.
По-друге, Ви самі написали про органи. У нас все є, і органи, і закони. Але це справа на роки. А про "добитися кількох реальних строків з конфіскацією можна кількома дзвінками" stm Вам вже добре відповіла.
Так що добре, що хоч так Зеленський зробив.


по перше, при пороху такого наступу могло і не бути, но то таке.
по друге, зеленський критикував пороха за то, що зараз сам не робить, але маючи більшість в парламенті що дуже важливо.
про те що зеленський кращій актор за пороха я не сперечаюсь, до чого приведе його гра подивимось згодом, нічого гарного не бачу. але вже дуже багато крові зараз пролито і багато що тягне на держзраду...
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2335
З нами з: 13.07.09
Подякував: 990 раз.
Подякували: 695 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 20:47

Хто всравсь? ;)

  stm написав:
  Успіх написав:"Він сказав - він зробив!"🤦🏻🤦🏻‍♀️🤦‍♂️
https://youtu.be/I3zFGvlXvuo?si=BBnoT0EIQcW-9E56
"Обов'язково вийдем на кордони 91го!" :shock: :shock: :shock:

Я всё не понимала почему к Буданову у Успиха такие претензии по Крыму, а потом вспомнила что супруга на Шацкие поехала, а ждала-то ЮБК )))

Буданов же не знал, что Успих будет бОльшую часть времени службы проводить на форуме вместо повышения квалификации, причем еще и использовать Старлинк для зависания на форуме в рабочее время))). Теперь он скорректировал прогноз по Крыму, заменил "до конца лета" на "скоро".
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4147
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 1298 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4910491149124913
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Howl і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 119190
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 495428
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 6045
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4249)
24.08.2023 20:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.