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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 24 сер, 2023 20:19
Я всё не понимала почему к Буданову у Успиха такие претензии по Крыму, а потом вспомнила что супруга на Шацкие поехала, а ждала-то ЮБК )))
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stm
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Додано: Чет 24 сер, 2023 20:25
Чому без людей?
Завезуть негрів і арабів. Населені пункти на запоріжжі і так були занедбані після нас тут буде пипка. Ну й для оптимістів . Сьогодні наші таки взяли роботино. Можете подвитись по відео, шо воно таке і шо од нього зосталось. Ну й сподіваюсь там за нами ще резерви є. На випадок якшо буде контрконтрнаступ.) Поки все як й на початку червня-тіко вперед
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Banderlog
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Додано: Чет 24 сер, 2023 20:33
ЛАД написав:
По-перше, він не мій улюблений. На жаль таких у нас немає. Почитайте, що я писав перед виборами. Просто не бачу кращих і не вважаю, що вибір Порошенко щось змінив би на краще. А в умовах війни, можливо, Зеленський навіть краще. Бити і мішати його з лайном сьогодні нема за що. Хоча критикувати можна. Але критикувати за що знайдеться завжди і будь-кого. Сподіваюсь, що Ви розрізняєте ці поняття.
По-друге, Ви самі написали про органи. У нас все є, і органи, і закони. Але це справа на роки. А про "добитися кількох реальних строків з конфіскацією можна кількома дзвінками" stm Вам вже добре відповіла.
Так що добре, що хоч так Зеленський зробив.
по перше, при пороху такого наступу могло і не бути, но то таке.
по друге, зеленський критикував пороха за то, що зараз сам не робить, але маючи більшість в парламенті що дуже важливо.
про те що зеленський кращій актор за пороха я не сперечаюсь, до чого приведе його гра подивимось згодом, нічого гарного не бачу. але вже дуже багато крові зараз пролито і багато що тягне на держзраду...
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Додано: Чет 24 сер, 2023 20:47
stm написав:
Я всё не понимала почему к Буданову у Успиха такие претензии по Крыму, а потом вспомнила что супруга на Шацкие поехала, а ждала-то ЮБК )))
Буданов же не знал, что Успих будет бОльшую часть времени службы проводить на форуме вместо повышения квалификации, причем еще и использовать Старлинк для зависания на форуме в рабочее время))). Теперь он скорректировал прогноз по Крыму, заменил "до конца лета" на "скоро".
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Додано: Чет 24 сер, 2023 21:09
...Успіх
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Додано: Чет 24 сер, 2023 21:10
stm написав:Я всё не понимала почему к Буданову у Успиха такие претензии по Крыму, а потом вспомнила что супруга на Шацкие поехала, а ждала-то ЮБК )))
У меня тоже претензии к Буданову.
Уже утомили огромное количество клоунов глупых предсказателей и комментаторов.
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Додано: Чет 24 сер, 2023 21:19
freeze написав:
У меня тоже претензии к Буданову.
Уже утомили огромное количество клоунов глупых предсказателей и комментаторов.
Надо понимать, что он не может говорить 100% правду. Его слушают и враги, и партнеры, и простой народ. Приходится лавировать.
Из сегодняшних хороших новостей порадовали две - про окружение кацапов в Херсонской области и про подступы к Токмаку.
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Додано: Чет 24 сер, 2023 21:44
stm написав: sashaqbl написав:
І добитися кількох реальних строків з конфіскацією можна кількома дзвінками(будьмо реалістами, в нас майже все працює по дзвінках зверху). Але...
Это плохая практика которая убивает судебную систему сверху. На каждом шаге есть сроки их надо не просырать.
То что мертво, умереть не может (С)
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Додано: Чет 24 сер, 2023 21:47
Цікаво про нашу лінію оборони на куп'янському няпрямку. Вона дааалеко не така як у москалів на запорізькому. І знову хто винен? до кого веде ланцюжок?
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Додано: Чет 24 сер, 2023 21:49
ЛАД написав: Прораб написав: ЛАД написав:
........
Что, по-вашему, "боротьба з корупцією"?
пересувати ліжка, замінити дівчаток – це не боротьба з корупцією
Вопрос и к Вам - что, по-вашему, "боротьба з корупцією"?
В першу чергу: усунення (а не продукування) причин, які її породжують.
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flyman
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