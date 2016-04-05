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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 24 сер, 2023 21:50
Banderlog написав:
Чому без людей?
Завезуть негрів і арабів. Населені пункти на запоріжжі і так були занедбані після нас тут буде пипка. ....
Оптимистичненько.
Все буде Україна!
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Додано: Чет 24 сер, 2023 21:51
stm написав: ЛАД написав:
Согласен.
Но сколько времени займут суды "с юридически грамотным обоснованием согласно Законодательства Украины"?
Достаточно много. Уж точно, не месяц-два и даже не полгода. Думаю, год, в лучшем случае (очень оптимистично). И ещё удастся ли юридически безупречно доказать
вину всех военкомов. До этого что делать? Сидеть и ждать решений судов?
Да, от 5 лет в обычном режиме. Но решение Верховного Суда особенно если оно не одно как пример в последующих битвах за верховенство права - единственный возможный вариант. Не политический звонок "посади/помилуй".
"верховенство права" і "Конституція на паузі", або хрестик або труси, як каже ваш кумир - прапорщик РА будівельник
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flyman
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Додано: Чет 24 сер, 2023 21:56
wild.tomcat написав:
ви можете собі і "ждать". але в нашому випадку (корупція, військкоми) держава з її репресивним апаратом могла б хоча б, для початку, кримінальні справи відкрити (ви ж не ввжаєтк, що там немає за що справи відкривати?
) а там гляди і до суду дійшло б. а так, помахати пальчиком, в стилі "ай-йа-йа-й", ну то наступні будуть такими ж. бо ж якщо що, то все обійдеться маханням пальчиком.
Так, Алькапоне, чи як його попався на несплаті податків.
От цікаво, в людей при одній офіційні з.п., зовсім неадекватній їй статки.
Можна почати з цього боку.
Але ж як бути із оманськими трастами?
Можна вийти на самого себе.
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Додано: Чет 24 сер, 2023 21:57
Slon_Nosov написав:
..... вже дуже багато крові зараз пролито ...
Ви чекали, що кров буде тільки рашистська?
Так не буває, особливо, якщо врахувати, що на початку війни, та і потім, в них була перевага в озброєнні. Яку не повністю ліквідували і досі.
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Додано: Чет 24 сер, 2023 22:03
ЛАД написав: Slon_Nosov написав:
..... вже дуже багато крові зараз пролито ...
Ви чекали, що кров буде тільки рашистська?
Так не буває, особливо, якщо врахувати, що на початку війни, та і потім, в них була перевага в озброєнні. Яку не повністю ліквідували і досі.
Крові було б значно менше, якщо... ну ви зрозуміли.
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Додано: Чет 24 сер, 2023 22:03
stm написав:
Я всё не понимала почему к Буданову у Успиха такие претензии по Крыму, а потом вспомнила что супруга на Шацкие поехала, а ждала-то ЮБК )))
Буданов не Успіх.
Начальник ГУР не должен быть болтуном.
Во-первых, работа требует тишины.
Во-вторых, доверие к его слова и ответственность значительно выше.
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Додано: Чет 24 сер, 2023 22:08
fler написав: freeze написав:
У меня тоже претензии к Буданову.
Уже утомили огромное количество клоунов глупых предсказателей и комментаторов.
Надо понимать, что он не может говорить 100% правду. Его слушают и враги, и партнеры, и простой народ. Приходится лавировать.
Из сегодняшних хороших новостей порадовали две - про окружение кацапов в Херсонской области и про подступы к Токмаку.
він взагалі не мав би щось говорити - ні правди, ні неправди, ні наполовину правди. як і будь хто при його професії та посаді, як це є насправді в більшості країн. в яких процентів 80-90 населення не те що не згадає, хто займає цю посаду, а навіть ніколи і не знали, в силу її непублічності. мріії.... так мало б бути. а так, "маємо те що маємо" (с), він сам обрав собі образ "балабола" в відосиках. є в кого надихатися.
Востаннє редагувалось wild.tomcat
в Чет 24 сер, 2023 22:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 24 сер, 2023 22:08
Schmit написав: ЛАД написав: Slon_Nosov написав:
..... вже дуже багато крові зараз пролито ...
Ви чекали, що кров буде тільки рашистська?
Так не буває, особливо, якщо врахувати, що на початку війни, та і потім, в них була перевага в озброєнні. Яку не повністю ліквідували і досі.
Крові було б значно менше, якщо... ну ви зрозуміли.
Ні, не розумію.
Я вже Вас питав - Ви хоч щось про армію знаєте? Хоча б служили чи військову кафедру закінчили?
Крові не було би, якби не було війни.
Чи Ви так повірили в свою пропаганду, що вважаєте російську армію дуже слабкою, яку можна шапками закидати?
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Додано: Чет 24 сер, 2023 22:11
flyman написав: ЛАД написав:
...........
Вопрос и к Вам - что, по-вашему, "боротьба з корупцією"?
В першу чергу: усунення (а не продукування) причин, які її породжують.
Звучит красиво. Как и все общие слова.
А конкретнее можно?
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Додано: Чет 24 сер, 2023 22:19
freeze написав:
У меня тоже претензии к Буданову.
Уже утомили огромное количество клоунов глупых предсказателей и комментаторов.
Нет законодательного запрета публичности. А тем более абсолютно однотипной "ГУР, Буданов, тупая улыбочка". Но последний месяц операции топчик.
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