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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 24 сер, 2023 22:20
antey1969 написав: stm написав: sashaqbl написав:
І добитися кількох реальних строків з конфіскацією можна кількома дзвінками(будьмо реалістами, в нас майже все працює по дзвінках зверху). Але...
Это плохая практика которая убивает судебную систему сверху. На каждом шаге есть сроки их надо не просырать.
То что мертво, умереть не может (С)
Это возрастное, не верить.
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stm
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Додано: Чет 24 сер, 2023 22:25
stm написав: freeze написав:
У меня тоже претензии к Буданову.
Уже утомили огромное количество клоунов глупых предсказателей и комментаторов.
Нет законодательного запрета публичности. А тем более абсолютно однотипной "ГУР, Буданов, тупая улыбочка". Но последний месяц операции топчик.
є певні правила професії (будь-якої), писані та неписані, професійний етикет, так би мовити.
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wild.tomcat
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Додано: Чет 24 сер, 2023 22:31
wild.tomcat написав: stm написав: freeze написав:
У меня тоже претензии к Буданову.
Уже утомили огромное количество клоунов глупых предсказателей и комментаторов.
Нет законодательного запрета публичности. А тем более абсолютно однотипной "ГУР, Буданов, тупая улыбочка". Но последний месяц операции топчик.
є певні правила професії (будь-якої), писані та неписані, професійний етикет, так би мовити.
Моя юристка ходит на суд в неписанном правилами светлом пиджаке в клетку и рубашке розовой. У меня претензий нет. Так даже интересней )))
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stm
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Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
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