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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 24 сер, 2023 22:20
antey1969 написав: stm написав: sashaqbl написав:
І добитися кількох реальних строків з конфіскацією можна кількома дзвінками(будьмо реалістами, в нас майже все працює по дзвінках зверху). Але...
Это плохая практика которая убивает судебную систему сверху. На каждом шаге есть сроки их надо не просырать.
То что мертво, умереть не может (С)
Это возрастное, не верить.
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Додано: Чет 24 сер, 2023 22:25
stm написав: freeze написав:
У меня тоже претензии к Буданову.
Уже утомили огромное количество клоунов глупых предсказателей и комментаторов.
Нет законодательного запрета публичности. А тем более абсолютно однотипной "ГУР, Буданов, тупая улыбочка". Но последний месяц операции топчик.
є певні правила професії (будь-якої), писані та неписані, професійний етикет, так би мовити.
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Додано: Чет 24 сер, 2023 22:31
wild.tomcat написав: stm написав: freeze написав:
У меня тоже претензии к Буданову.
Уже утомили огромное количество клоунов глупых предсказателей и комментаторов.
Нет законодательного запрета публичности. А тем более абсолютно однотипной "ГУР, Буданов, тупая улыбочка". Но последний месяц операции топчик.
є певні правила професії (будь-якої), писані та неписані, професійний етикет, так би мовити.
Моя юристка ходит на суд в неписанном правилами светлом пиджаке в клетку и рубашке розовой. У меня претензий нет. Так даже интересней )))
И реально ни на каких черно/синепиджачных я её не променяю. А чёрно/синепиджачных я поменяю на ШИ ))))))
Востаннє редагувалось stm
в Чет 24 сер, 2023 22:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 24 сер, 2023 22:34
Banderlog написав:
Чому без людей?
Завезуть негрів і арабів. Населені пункти на запоріжжі і так були занедбані після нас тут буде пипка. Ну й для оптимістів . Сьогодні наші таки взяли роботино. Можете подвитись по відео, шо воно таке і шо од нього зосталось. Ну й сподіваюсь там за нами ще резерви є. На випадок якшо буде контрконтрнаступ.) Поки все як й на початку червня-тіко вперед
А чому не філіпінок і африканок?
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Додано: Чет 24 сер, 2023 22:36
ЛАД написав: Schmit написав: ЛАД написав:
Ви чекали, що кров буде тільки рашистська?
Так не буває, особливо, якщо врахувати, що на початку війни, та і потім, в них була перевага в озброєнні. Яку не повністю ліквідували і досі.
Крові було б значно менше, якщо... ну ви зрозуміли.
Ні, не розумію.
Шкода. Усі старання карми марні, тому вона продовжить втовкмачувати істину вам і всьому недоганяючому мудрому наріду до повного розуміння ситуації, або...
ЛАД написав:
Крові не було би, якби не було війни.
В точку. А для цього потрібно було слідувати мудрості "Si vis pacem, para bellum", а не робити все навпаки з 2019 року.
Навіть якщо б війна таки розпочалася - жертв і просраних за "три дня" територій було б значно менше.
ЛАД написав:
Чи Ви так повірили в свою пропаганду, що вважаєте російську армію дуже слабкою, яку можна шапками закидати?
Цим грішать жертви Арістовіча, а також фанати марафону.
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Додано: Чет 24 сер, 2023 22:37
ЛАД написав: Banderlog написав:
Чому без людей?
Завезуть негрів і арабів. Населені пункти на запоріжжі і так були занедбані після нас тут буде пипка. ....
Оптимистичненько.
Все буде Україна!
до останнього діда українця, черенками лопат, 3х мільйонна армія... наступна зупинка Порт-Арур (Зелений Клин наш, і все що до нього)
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Додано: Чет 24 сер, 2023 22:41
stm написав: freeze написав:
У меня тоже претензии к Буданову.
Уже утомили огромное количество клоунов глупых предсказателей и комментаторов.
Нет законодательного запрета публичности. А тем более абсолютно однотипной "ГУР, Буданов, тупая улыбочка". Но последний месяц операции топчик.
"держава в смартфоні/тіктоці/ютубі", які ломи, то і маєте, хотіли - гамайте
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Додано: Чет 24 сер, 2023 22:48
и давай гадить...
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