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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4912491349144915
Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 22:25

  stm написав:
  freeze написав:У меня тоже претензии к Буданову.
Уже утомили огромное количество клоунов глупых предсказателей и комментаторов.

Нет законодательного запрета публичности. А тем более абсолютно однотипной "ГУР, Буданов, тупая улыбочка". Но последний месяц операции топчик.


є певні правила професії (будь-якої), писані та неписані, професійний етикет, так би мовити.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 22:31

  wild.tomcat написав:
  stm написав:
  freeze написав:У меня тоже претензии к Буданову.
Уже утомили огромное количество клоунов глупых предсказателей и комментаторов.

Нет законодательного запрета публичности. А тем более абсолютно однотипной "ГУР, Буданов, тупая улыбочка". Но последний месяц операции топчик.


є певні правила професії (будь-якої), писані та неписані, професійний етикет, так би мовити.

Моя юристка ходит на суд в неписанном правилами светлом пиджаке в клетку и рубашке розовой. У меня претензий нет. Так даже интересней )))
И реально ни на каких черно/синепиджачных я её не променяю. А чёрно/синепиджачных я поменяю на ШИ ))))))
Востаннє редагувалось stm в Чет 24 сер, 2023 22:35, всього редагувалось 1 раз.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 22:34

  Banderlog написав:Чому без людей?
Завезуть негрів і арабів. Населені пункти на запоріжжі і так були занедбані після нас тут буде пипка. Ну й для оптимістів . Сьогодні наші таки взяли роботино. Можете подвитись по відео, шо воно таке і шо од нього зосталось. Ну й сподіваюсь там за нами ще резерви є. На випадок якшо буде контрконтрнаступ.) Поки все як й на початку червня-тіко вперед

А чому не філіпінок і африканок?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 22:36

  ЛАД написав:
  Schmit написав:
  ЛАД написав:Ви чекали, що кров буде тільки рашистська?
Так не буває, особливо, якщо врахувати, що на початку війни, та і потім, в них була перевага в озброєнні. Яку не повністю ліквідували і досі.

Крові було б значно менше, якщо... ну ви зрозуміли.

Ні, не розумію.

Шкода. Усі старання карми марні, тому вона продовжить втовкмачувати істину вам і всьому недоганяючому мудрому наріду до повного розуміння ситуації, або...
  ЛАД написав:Крові не було би, якби не було війни.

В точку. А для цього потрібно було слідувати мудрості "Si vis pacem, para bellum", а не робити все навпаки з 2019 року.
Навіть якщо б війна таки розпочалася - жертв і просраних за "три дня" територій було б значно менше.

  ЛАД написав:Чи Ви так повірили в свою пропаганду, що вважаєте російську армію дуже слабкою, яку можна шапками закидати?

Цим грішать жертви Арістовіча, а також фанати марафону.
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 22:41

  stm написав:
  freeze написав:У меня тоже претензии к Буданову.
Уже утомили огромное количество клоунов глупых предсказателей и комментаторов.

Нет законодательного запрета публичности. А тем более абсолютно однотипной "ГУР, Буданов, тупая улыбочка". Но последний месяц операции топчик.

"держава в смартфоні/тіктоці/ютубі", які ломи, то і маєте, хотіли - гамайте
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 00:22

  ЛАД написав:
  Прораб написав:
  ЛАД написав:Так что делать эти 5 лет? Ждать?
(Вопросы не к Вам, а к остальным, рассказывающим, что снятия с должности недостаточно. Хотя, конечно, Вы тоже можете написать).

Роздати премії і для найпідприємливіших підвищити на посаді та поставити на потоки.
Дуже дивно чути такі питання, коли людей у нас утримують у в'язницях і без вироку, а корупціонерів нi.
Запитання до Вас. Чому? Це інше?

Призываете к "революционным тройкам"? И "Дрова рубят, щепки летят"?
Уже проходили. 80-90 лет назад.

Ні до чого не закликаю. Подобається? Живіть радійте, насолоджуйтесь.
Оплачуйте життя любителям гусячого паштету та юшки.
За громадян давно вже не вважають тут людей – це головне, що варто зрозуміти, чи запам'ятати – записавши на шматочку паперу.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 00:33

  flyman написав:
  Banderlog написав:Чому без людей?
Завезуть негрів і арабів. Населені пункти на запоріжжі і так були занедбані після нас тут буде пипка. Ну й для оптимістів . Сьогодні наші таки взяли роботино. Можете подвитись по відео, шо воно таке і шо од нього зосталось. Ну й сподіваюсь там за нами ще резерви є. На випадок якшо буде контрконтрнаступ.) Поки все як й на початку червня-тіко вперед

А чому не філіпінок і африканок?
а на хіба вони тут треба? Некваліфіковані жіночі руки то хіба догляд за старими та дітьми. Не думаю що після війни буде багато забезпечених пенсіонерів.
Banderlog
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