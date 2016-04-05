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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 24 сер, 2023 22:25
stm написав: freeze написав:
У меня тоже претензии к Буданову.
Уже утомили огромное количество клоунов глупых предсказателей и комментаторов.
Нет законодательного запрета публичности. А тем более абсолютно однотипной "ГУР, Буданов, тупая улыбочка". Но последний месяц операции топчик.
є певні правила професії (будь-якої), писані та неписані, професійний етикет, так би мовити.
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Додано: Чет 24 сер, 2023 22:31
wild.tomcat написав: stm написав: freeze написав:
У меня тоже претензии к Буданову.
Уже утомили огромное количество клоунов глупых предсказателей и комментаторов.
Нет законодательного запрета публичности. А тем более абсолютно однотипной "ГУР, Буданов, тупая улыбочка". Но последний месяц операции топчик.
є певні правила професії (будь-якої), писані та неписані, професійний етикет, так би мовити.
Моя юристка ходит на суд в неписанном правилами светлом пиджаке в клетку и рубашке розовой. У меня претензий нет. Так даже интересней )))
И реально ни на каких черно/синепиджачных я её не променяю. А чёрно/синепиджачных я поменяю на ШИ ))))))
Востаннє редагувалось stm
в Чет 24 сер, 2023 22:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 24 сер, 2023 22:34
Banderlog написав:
Чому без людей?
Завезуть негрів і арабів. Населені пункти на запоріжжі і так були занедбані після нас тут буде пипка. Ну й для оптимістів . Сьогодні наші таки взяли роботино. Можете подвитись по відео, шо воно таке і шо од нього зосталось. Ну й сподіваюсь там за нами ще резерви є. На випадок якшо буде контрконтрнаступ.) Поки все як й на початку червня-тіко вперед
А чому не філіпінок і африканок?
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flyman
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Додано: Чет 24 сер, 2023 22:36
ЛАД написав: Schmit написав: ЛАД написав:
Ви чекали, що кров буде тільки рашистська?
Так не буває, особливо, якщо врахувати, що на початку війни, та і потім, в них була перевага в озброєнні. Яку не повністю ліквідували і досі.
Крові було б значно менше, якщо... ну ви зрозуміли.
Ні, не розумію.
Шкода. Усі старання карми марні, тому вона продовжить втовкмачувати істину вам і всьому недоганяючому мудрому наріду до повного розуміння ситуації, або...
ЛАД написав:
Крові не було би, якби не було війни.
В точку. А для цього потрібно було слідувати мудрості "Si vis pacem, para bellum", а не робити все навпаки з 2019 року.
Навіть якщо б війна таки розпочалася - жертв і просраних за "три дня" територій було б значно менше.
ЛАД написав:
Чи Ви так повірили в свою пропаганду, що вважаєте російську армію дуже слабкою, яку можна шапками закидати?
Цим грішать жертви Арістовіча, а також фанати марафону.
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Додано: Чет 24 сер, 2023 22:41
stm написав: freeze написав:
У меня тоже претензии к Буданову.
Уже утомили огромное количество клоунов глупых предсказателей и комментаторов.
Нет законодательного запрета публичности. А тем более абсолютно однотипной "ГУР, Буданов, тупая улыбочка". Но последний месяц операции топчик.
"держава в смартфоні/тіктоці/ютубі", які ломи, то і маєте, хотіли - гамайте
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flyman
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 00:22
ЛАД написав: Прораб написав: ЛАД написав:
Так что делать эти 5 лет? Ждать?
(Вопросы не к Вам, а к остальным, рассказывающим, что снятия с должности недостаточно. Хотя, конечно, Вы тоже можете написать).
Роздати премії і для найпідприємливіших підвищити на посаді та поставити на потоки.
Дуже дивно чути такі питання, коли людей у нас утримують у в'язницях і без вироку, а корупціонерів нi.
Запитання до Вас. Чому? Це інше?
Призываете к "революционным тройкам"? И "Дрова рубят, щепки летят"?
Уже проходили. 80-90 лет назад.
Ні до чого не закликаю. Подобається? Живіть радійте, насолоджуйтесь.
Оплачуйте життя любителям гусячого паштету та юшки.
За громадян давно вже не вважають тут людей – це головне, що варто зрозуміти, чи запам'ятати – записавши на шматочку паперу.
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Прораб
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 00:33
flyman написав: Banderlog написав:
Чому без людей?
Завезуть негрів і арабів. Населені пункти на запоріжжі і так були занедбані після нас тут буде пипка. Ну й для оптимістів . Сьогодні наші таки взяли роботино. Можете подвитись по відео, шо воно таке і шо од нього зосталось. Ну й сподіваюсь там за нами ще резерви є. На випадок якшо буде контрконтрнаступ.) Поки все як й на початку червня-тіко вперед
А чому не філіпінок і африканок?
а на хіба вони тут треба? Некваліфіковані жіночі руки то хіба догляд за старими та дітьми. Не думаю що після війни буде багато забезпечених пенсіонерів.
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