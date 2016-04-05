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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 24 сер, 2023 22:25
stm написав: freeze написав:
У меня тоже претензии к Буданову.
Уже утомили огромное количество клоунов глупых предсказателей и комментаторов.
Нет законодательного запрета публичности. А тем более абсолютно однотипной "ГУР, Буданов, тупая улыбочка". Но последний месяц операции топчик.
є певні правила професії (будь-якої), писані та неписані, професійний етикет, так би мовити.
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Додано: Чет 24 сер, 2023 22:31
wild.tomcat написав: stm написав: freeze написав:
У меня тоже претензии к Буданову.
Уже утомили огромное количество клоунов глупых предсказателей и комментаторов.
Нет законодательного запрета публичности. А тем более абсолютно однотипной "ГУР, Буданов, тупая улыбочка". Но последний месяц операции топчик.
є певні правила професії (будь-якої), писані та неписані, професійний етикет, так би мовити.
Моя юристка ходит на суд в неписанном правилами светлом пиджаке в клетку и рубашке розовой. У меня претензий нет. Так даже интересней )))
И реально ни на каких черно/синепиджачных я её не променяю. А чёрно/синепиджачных я поменяю на ШИ ))))))
Востаннє редагувалось stm
в Чет 24 сер, 2023 22:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 24 сер, 2023 22:34
Banderlog написав:
Чому без людей?
Завезуть негрів і арабів. Населені пункти на запоріжжі і так були занедбані після нас тут буде пипка. Ну й для оптимістів . Сьогодні наші таки взяли роботино. Можете подвитись по відео, шо воно таке і шо од нього зосталось. Ну й сподіваюсь там за нами ще резерви є. На випадок якшо буде контрконтрнаступ.) Поки все як й на початку червня-тіко вперед
А чому не філіпінок і африканок?
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flyman
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Додано: Чет 24 сер, 2023 22:36
ЛАД написав: Schmit написав: ЛАД написав:
Ви чекали, що кров буде тільки рашистська?
Так не буває, особливо, якщо врахувати, що на початку війни, та і потім, в них була перевага в озброєнні. Яку не повністю ліквідували і досі.
Крові було б значно менше, якщо... ну ви зрозуміли.
Ні, не розумію.
Шкода. Усі старання карми марні, тому вона продовжить втовкмачувати істину вам і всьому недоганяючому мудрому наріду до повного розуміння ситуації, або...
ЛАД написав:
Крові не було би, якби не було війни.
В точку. А для цього потрібно було слідувати мудрості "Si vis pacem, para bellum", а не робити все навпаки з 2019 року.
Навіть якщо б війна таки розпочалася - жертв і просраних за "три дня" територій було б значно менше.
ЛАД написав:
Чи Ви так повірили в свою пропаганду, що вважаєте російську армію дуже слабкою, яку можна шапками закидати?
Цим грішать жертви Арістовіча, а також фанати марафону.
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Додано: Чет 24 сер, 2023 22:41
stm написав: freeze написав:
У меня тоже претензии к Буданову.
Уже утомили огромное количество клоунов глупых предсказателей и комментаторов.
Нет законодательного запрета публичности. А тем более абсолютно однотипной "ГУР, Буданов, тупая улыбочка". Но последний месяц операции топчик.
"держава в смартфоні/тіктоці/ютубі", які ломи, то і маєте, хотіли - гамайте
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flyman
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 00:22
ЛАД написав: Прораб написав: ЛАД написав:
Так что делать эти 5 лет? Ждать?
(Вопросы не к Вам, а к остальным, рассказывающим, что снятия с должности недостаточно. Хотя, конечно, Вы тоже можете написать).
Роздати премії і для найпідприємливіших підвищити на посаді та поставити на потоки.
Дуже дивно чути такі питання, коли людей у нас утримують у в'язницях і без вироку, а корупціонерів нi.
Запитання до Вас. Чому? Це інше?
Призываете к "революционным тройкам"? И "Дрова рубят, щепки летят"?
Уже проходили. 80-90 лет назад.
Ні до чого не закликаю. Подобається? Живіть радійте, насолоджуйтесь.
Оплачуйте життя любителям гусячого паштету та юшки.
За громадян давно вже не вважають тут людей – це головне, що варто зрозуміти, чи запам'ятати – записавши на шматочку паперу.
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 00:33
flyman написав: Banderlog написав:
Чому без людей?
Завезуть негрів і арабів. Населені пункти на запоріжжі і так були занедбані після нас тут буде пипка. Ну й для оптимістів . Сьогодні наші таки взяли роботино. Можете подвитись по відео, шо воно таке і шо од нього зосталось. Ну й сподіваюсь там за нами ще резерви є. На випадок якшо буде контрконтрнаступ.) Поки все як й на початку червня-тіко вперед
А чому не філіпінок і африканок?
а на хіба вони тут треба? Некваліфіковані жіночі руки то хіба догляд за старими та дітьми. Не думаю що після війни буде багато забезпечених пенсіонерів.
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Banderlog
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 01:42
Schmit написав:
.........
Шкода. Усі старання карми марні, тому вона продовжить втовкмачувати істину вам і всьому недоганяючому мудрому наріду до повного розуміння ситуації, або...
Понятно.
Вы, конечно, умнее всего 40-миллионного "наріду".
ЛАД написав:
Крові не було би, якби не було війни.
В точку. А для цього потрібно було слідувати мудрості "Si vis pacem, para bellum", а не робити все навпаки з 2019 року.
Навіть якщо б війна таки розпочалася - жертв і просраних за "три дня" територій було б значно менше.
Умный Вы наш.
Россия при значительно бОльших, чем у нас финансовых и человеческих ресурсах готовилась к войне минимум 15, а, скорее, 20 лет. А Вы хотите, чтобы Украина сделала это за 2 года. Нам сегодня за месяц дают больше и финансов, и оружия больше, чем мы могли потратить за 2 года, и то не хватает.
ЛАД написав:
Чи Ви так повірили в свою пропаганду, що вважаєте російську армію дуже слабкою, яку можна шапками закидати?
Цим грішать жертви Арістовіча, а також фанати марафону.[/quote]
Чем кумушек считать трудиться,
Не лучше ль на себя, кума, оборотиться.
На вопрос были ли Вы в армии, Вы так и не ответили.
Уже писал. Вы, похоже, ничего не знаете ни об армии, ни о постановке оружия на производство, да и вообще об освоении производства какой-нибудь продукции. И беретесь судить о вещах, в которых не разбираетесь от слова совсем.
Ну а с верой хоть в бога, хоть в Порошенко я спорить не берусь. С верой спорить бессмысленно.
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 01:44
Прораб написав: ЛАД написав:
............
Призываете к "революционным тройкам"? И "Дрова рубят, щепки летят"?
Уже проходили. 80-90 лет назад.
Ні до чого не закликаю. Подобається? Живіть радійте, насолоджуйтесь.
Оплачуйте життя любителям гусячого паштету та юшки.
За громадян давно вже не вважають тут людей – це головне, що варто зрозуміти, чи запам'ятати – записавши на шматочку паперу.
Не подобається.
Но иные решения хуже, чем то, что они должны решить.
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ЛАД
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 01:46
Banderlog написав: flyman написав:
...........
А чому не філіпінок і африканок?
а на хіба вони тут треба? Некваліфіковані жіночі руки то хіба догляд за старими та дітьми. Не думаю що після війни буде багато забезпечених пенсіонерів.
Для улучшения демографии.
Возможно, после войны будет нехватка женщин.
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