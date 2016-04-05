|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 25 сер, 2023 02:57
ЛАД написав: Прораб написав:
Ні до чого не закликаю. Подобається? Живіть радійте, насолоджуйтесь.
Оплачуйте життя любителям гусячого паштету та юшки.
За громадян давно вже не вважають тут людей – це головне, що варто зрозуміти, чи запам'ятати – записавши на шматочку паперу.
Не подобається.
Но иные решения хуже, чем то, что они должны решить.
Що саме цим хочете сказати?
-
Прораб
-
-
- Повідомлень: 830
- З нами з: 02.03.19
- Подякував: 554 раз.
- Подякували: 249 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|119192
|
|
|6076
|495461
|
|
|1
|6045
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|