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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4913491449154916
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 07:38

  ЛАД написав:
  Schmit написав:.........
Шкода. Усі старання карми марні, тому вона продовжить втовкмачувати істину вам і всьому недоганяючому мудрому наріду до повного розуміння ситуації, або...

Понятно.
Вы, конечно, умнее всего 40-миллионного "наріду".

На жаль вже з донедавна не 40-міліонного. Так от, поки більшість не усвідомить "за що нам все це" - нічого хорошого очікувати не варто.

  ЛАД написав:Умный Вы наш.
Россия при значительно бОльших, чем у нас финансовых и человеческих ресурсах готовилась к войне минимум 15, а, скорее, 20 лет. А Вы хотите, чтобы Украина сделала это за 2 года. Нам сегодня за месяц дают больше и финансов, и оружия больше, чем мы могли потратить за 2 года, и то не хватает.


Тобто ви стверджуєте, що захід москалів "за три дня" у Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь, Енергодар, Херсон, а також Бучу, Гостомель... був неминучим?
Закопатись за пів року (коли нам сказали "хлопці, рийте окопи"), як москалі на запорізькому напрямку - був не варіант?
Отріцітєльная підготовка з 2019 до 2022 - було мудрим рішенням?
Стверджую, що як мінімум жертв і втрачених територій було б значно менше.
Як максимум - нічого б і не починалось, бо почалося все лише тому, що "хтось" своїми діями/бездіяльністю переконав пу, що усе буде швидко і легко.

  ЛАД написав:Уже писал. Вы, похоже, ничего не знаете ни об армии, ни о постановке оружия на производство, да и вообще об освоении производства какой-нибудь продукции.

Все знаю, але тут не місце для обміну досвідом.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 09:25

  Schmit написав:На жаль вже з донедавна не 40-міліонного. Так от, поки більшість не усвідомить "за що нам все це" - нічого хорошого очікувати не варто.

Не томите, я не понимаю, просветите.
Было ли отрицательной подготовкой наезд на Медведчука? Думаете он бы не сообщил что и где роют?
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 09:34

Деякі Телеграм-канали пишуть, що велика кількість української техніки йде на прорив фронту у Работіного. Щось відомо?
Economist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 09:40

Дайджест відповідей))

  stm написав:Я всё не понимала почему к Буданову у Успиха такие претензии по Крыму, а потом вспомнила что супруга на Шацкие поехала, а ждала-то ЮБК )))
Так я сам не проти позасмагати на березі звільненої Ялти, чи походити по звільненому Бахчесараю :D
  fler написав:Буданов же не знал, что Успих будет бОльшую часть времени службы проводить на форуме вместо повышения квалификации, причем еще и использовать Старлинк для зависания на форуме в рабочее время)))
1. Проводжу на форумі свій вільний від роботи час, або пишу "на перекурах"/у перервах між роботою! ;)
2. Старлінк в нас НЕ один і всі решта, крім того одного/військового - купили МИ(всі скидувались) і абонплату ЩОМІСЯЦЯ на кожного сплачуємо теж МИ!
(тому юзати старлінки можу як хочу і скільки хочу!)
  freeze написав:У меня тоже претензии к Буданову.
Уже утомили огромное количество клоунов глупых предсказателей и комментаторов
Так ще іншим не так дивуєшся/не так злять... - а тут генерал-майор з такою ухмилкою ВПЕВНЕНО заявляє всім на всю країну!🤦🏻🤮
  ЛАД написав:Буданов не Успіх.
Начальник ГУР не должен быть болтуном.
Во-первых, работа требует тишины.
Во-вторых, доверие к его слова и ответственность значительно выше.
Так отож!
Де я - простий солдат, і де він - генерал-майор?!!!👀
  wild.tomcat написав:він сам обрав собі образ "балабола" в відосиках
Отож! Такій людині це НЕприпустимо!!!🤮
  stm написав:Буданов, тупая улыбочка
Така посмішка як мінімум підкреслює, що -"навіть, не сумнівайтесь в моїх прогнозах!"
А виходить, що...🤮
  Прораб написав:За громадян давно вже не вважають тут людей – це головне, що варто зрозуміти, чи запам'ятати – записавши на шматочку паперу
Так отож!
ДАВНО!!!
А не - "був би святий сивочолий - от він би..." )) >>>
  ЛАД написав: с верой хоть в бога, хоть в Порошенко
:D
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 25 сер, 2023 09:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 09:42

  stm написав:
  Schmit написав:На жаль вже з донедавна не 40-міліонного. Так от, поки більшість не усвідомить "за що нам все це" - нічого хорошого очікувати не варто.

Не томите, я не понимаю, просветите.

Це марна справа. Мені достатньо звинувачень у порохоботстві. Нехай карма просвіщає.
  stm написав:Было ли отрицательной подготовкой наезд на Медведчука?

Так, бо "Тримай друзів близько, а ворогів ще ближче".
  stm написав:Думаете он бы не сообщил что и где роют?

От якби він сообщіл, що накопано, то не було б війни, а так він сообщіл, що путь свободєн, а те, що було до 2019 - зруйновано, так що "можно начинать".
Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 09:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Чому без людей?
Завезуть негрів і арабів. Населені пункти на запоріжжі і так були занедбані після нас тут буде пипка. Ну й для оптимістів . Сьогодні наші таки взяли роботино. Можете подвитись по відео, шо воно таке і шо од нього зосталось.


головне ж то священні кордони 1991-го, а будуть тут Українці жити, чи емігранти з Сомалі або Сирії чи взагалі безлюдне радіоактивне звалище то вже дрібниці
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 09:50

Рік тому були схожі події... ;) Свято наближається?©))

  Economist написав:Деякі Телеграм-канали пишуть, що велика кількість української техніки йде на прорив фронту у Работіного. Щось відомо?
🤫🤫🤫🤫🤫🤫🤫🤫🤫
Бо в мене теж є ДВІ позитивні новини, але напряму не можу їх сказати :roll:
А так хочеться натякнути :D

Але краще промовчу, а то ще мені язика відріжуть ще тут - на форумі! :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 10:08

  Успіх написав:
  stm написав:Я всё не понимала почему к Буданову у Успиха такие претензии по Крыму, а потом вспомнила что супруга на Шацкие поехала, а ждала-то ЮБК )))
Так я сам не проти позасмагати на березі звільненої Ялти

Ось Ялта для звільнення, кінцевий пункт війни, іншої не буде

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fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 10:10

  Letusrock написав:
  Banderlog написав:Чому без людей?
Завезуть негрів і арабів. Населені пункти на запоріжжі і так були занедбані після нас тут буде пипка. Ну й для оптимістів . Сьогодні наші таки взяли роботино. Можете подвитись по відео, шо воно таке і шо од нього зосталось.


головне ж то священні кордони 1991-го, а будуть тут Українці жити, чи емігранти з Сомалі або Сирії чи взагалі безлюдне радіоактивне звалище то вже дрібниці

сомалійці навіть краще, менше незручних питань ставити будуть
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 10:13

  Economist написав:Деякі Телеграм-канали пишуть, що велика кількість української техніки йде на прорив фронту у Работіного. Щось відомо?

Banderlog ещё вчера отписал что взяли. Говорит резервы быстрее надо формировать пока я жив. Сам себя правда в ходячие мертвецы записал. А там впереди Токмак, я на карте смотрела как он просил что такое Работино.
stm
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