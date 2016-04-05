Додано: П'ят 25 сер, 2023 07:38

ЛАД написав: Schmit написав: .........

Шкода. Усі старання карми марні, тому вона продовжить втовкмачувати істину вам і всьому недоганяючому мудрому наріду до повного розуміння ситуації, або... .........Шкода. Усі старання карми марні, тому вона продовжить втовкмачувати істину вам і всьому недоганяючому мудрому наріду до повного розуміння ситуації, або...

Понятно.

Вы, конечно, умнее всего 40-миллионного "наріду". Понятно.Вы, конечно, умнее всего 40-миллионного "наріду".

ЛАД написав: Умный Вы наш.

Россия при значительно бОльших, чем у нас финансовых и человеческих ресурсах готовилась к войне минимум 15, а, скорее, 20 лет. А Вы хотите, чтобы Украина сделала это за 2 года. Нам сегодня за месяц дают больше и финансов, и оружия больше, чем мы могли потратить за 2 года, и то не хватает. Умный Вы наш.Россия при значительно бОльших, чем у нас финансовых и человеческих ресурсах готовилась к войне минимум 15, а, скорее, 20 лет. А Вы хотите, чтобы Украина сделала это за 2 года. Нам сегодня за месяц дают больше и финансов, и оружия больше, чем мы могли потратить за 2 года, и то не хватает.

ЛАД написав: Уже писал. Вы, похоже, ничего не знаете ни об армии, ни о постановке оружия на производство, да и вообще об освоении производства какой-нибудь продукции. Уже писал. Вы, похоже, ничего не знаете ни об армии, ни

На жаль вже з донедавна не 40-міліонного. Так от, поки більшість не усвідомить "за що нам все це" - нічого хорошого очікувати не варто.Тобто ви стверджуєте, що захід москалів "за три дня" у Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь, Енергодар, Херсон, а також Бучу, Гостомель... був неминучим?Закопатись за пів року (коли нам сказали "хлопці, рийте окопи"), як москалі на запорізькому напрямку - був не варіант?Отріцітєльная підготовка з 2019 до 2022 - було мудрим рішенням?Стверджую, що як мінімум жертв і втрачених територій було б значно менше.Як максимум - нічого б і не починалось, бо почалося все лише тому, що "хтось" своїми діями/бездіяльністю переконав пу, що усе буде швидко і легко.Все знаю, але тут не місце для обміну досвідом.