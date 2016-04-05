Schmit написав:......... Шкода. Усі старання карми марні, тому вона продовжить втовкмачувати істину вам і всьому недоганяючому мудрому наріду до повного розуміння ситуації, або...
Понятно. Вы, конечно, умнее всего 40-миллионного "наріду".
На жаль вже з донедавна не 40-міліонного. Так от, поки більшість не усвідомить "за що нам все це" - нічого хорошого очікувати не варто.
ЛАД написав:Умный Вы наш. Россия при значительно бОльших, чем у нас финансовых и человеческих ресурсах готовилась к войне минимум 15, а, скорее, 20 лет. А Вы хотите, чтобы Украина сделала это за 2 года. Нам сегодня за месяц дают больше и финансов, и оружия больше, чем мы могли потратить за 2 года, и то не хватает.
Тобто ви стверджуєте, що захід москалів "за три дня" у Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь, Енергодар, Херсон, а також Бучу, Гостомель... був неминучим? Закопатись за пів року (коли нам сказали "хлопці, рийте окопи"), як москалі на запорізькому напрямку - був не варіант? Отріцітєльная підготовка з 2019 до 2022 - було мудрим рішенням? Стверджую, що як мінімум жертв і втрачених територій було б значно менше. Як максимум - нічого б і не починалось, бо почалося все лише тому, що "хтось" своїми діями/бездіяльністю переконав пу, що усе буде швидко і легко.
ЛАД написав:Уже писал. Вы, похоже, ничего не знаете ни об армии, ни о постановке оружия на производство, да и вообще об освоении производства какой-нибудь продукции.
stm написав:Я всё не понимала почему к Буданову у Успиха такие претензии по Крыму, а потом вспомнила что супруга на Шацкие поехала, а ждала-то ЮБК )))
Так я сам не проти позасмагати на березі звільненої Ялти, чи походити по звільненому Бахчесараю
fler написав:Буданов же не знал, что Успих будет бОльшую часть времени службы проводить на форуме вместо повышения квалификации, причем еще и использовать Старлинк для зависания на форуме в рабочее время)))
1. Проводжу на форумі свій вільний від роботи час, або пишу "на перекурах"/у перервах між роботою! 2. Старлінк в нас НЕ один і всі решта, крім того одного/військового - купили МИ(всі скидувались) і абонплату ЩОМІСЯЦЯ на кожного сплачуємо теж МИ! (тому юзати старлінки можу як хочу і скільки хочу!)
freeze написав:У меня тоже претензии к Буданову. Уже утомили огромное количество клоунов глупых предсказателей и комментаторов
Так ще іншим не так дивуєшся/не так злять... - а тут генерал-майор з такою ухмилкою ВПЕВНЕНО заявляє всім на всю країну!🤦🏻🤮
ЛАД написав:Буданов не Успіх. Начальник ГУР не должен быть болтуном. Во-первых, работа требует тишины. Во-вторых, доверие к его слова и ответственность значительно выше.
Так отож! Де я - простий солдат, і де він - генерал-майор?!!!👀
wild.tomcat написав:він сам обрав собі образ "балабола" в відосиках
Отож! Такій людині це НЕприпустимо!!!🤮
stm написав:Буданов, тупая улыбочка
Така посмішка як мінімум підкреслює, що -"навіть, не сумнівайтесь в моїх прогнозах!" А виходить, що...🤮
Прораб написав:За громадян давно вже не вважають тут людей – це головне, що варто зрозуміти, чи запам'ятати – записавши на шматочку паперу
Так отож! ДАВНО!!! А не - "був би святий сивочолий - от він би..." )) >>>
ЛАД написав: с верой хоть в бога, хоть в Порошенко
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 25 сер, 2023 09:42, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog написав:Чому без людей? Завезуть негрів і арабів. Населені пункти на запоріжжі і так були занедбані після нас тут буде пипка. Ну й для оптимістів . Сьогодні наші таки взяли роботино. Можете подвитись по відео, шо воно таке і шо од нього зосталось.
головне ж то священні кордони 1991-го, а будуть тут Українці жити, чи емігранти з Сомалі або Сирії чи взагалі безлюдне радіоактивне звалище то вже дрібниці
Banderlog написав:Чому без людей? Завезуть негрів і арабів. Населені пункти на запоріжжі і так були занедбані після нас тут буде пипка. Ну й для оптимістів . Сьогодні наші таки взяли роботино. Можете подвитись по відео, шо воно таке і шо од нього зосталось.
головне ж то священні кордони 1991-го, а будуть тут Українці жити, чи емігранти з Сомалі або Сирії чи взагалі безлюдне радіоактивне звалище то вже дрібниці
сомалійці навіть краще, менше незручних питань ставити будуть
Economist написав:Деякі Телеграм-канали пишуть, що велика кількість української техніки йде на прорив фронту у Работіного. Щось відомо?
Banderlog ещё вчера отписал что взяли. Говорит резервы быстрее надо формировать пока я жив. Сам себя правда в ходячие мертвецы записал. А там впереди Токмак, я на карте смотрела как он просил что такое Работино.