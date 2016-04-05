Тетяна Чорновол



ЦІНА "НЕПТУНА" ...

Вся спецура і агентура Кремля роками працювала над однією задачею – зупинити виробництво «Нептунів» Україною.

Бо Україна плюс «Нептун» дорівнює РФ мінус Чорноморський флот.



«Нептун» - ракета з дальністю 300 км, випускається з пускової на колесах, з будь-якого місця узбережжя (ворог не здатний відслідкувати пуск), ракета летить низько, збити її важко, одну можна на підльоті до корабля загороджувальним вогнем, дві поспіль - неймовірно.



Тобто кораблі ЧФ РФ на воді видима, легка, доступна ціль

(не будуть же вони ховатися під турецьким берегом) .



Саме тому проти «Нептуна» Кремлем була проведена така робота.

Блокування було шалене.

Проте в майданівській владі у «Нептуна» були такі вагомі лобісти, як верховний головнокомандувач Порошенко, секретар РНБО Турчинов, голова комітету Нацбезпеки та оборони Пашинський, секретар комітету Вінник, тому то справа рухалася...

І хочете люди ви цього чи ні, але час дізнатися правду:

головним локомотивом ракетної програми в Україні був Пашинський (саме тому я публічно захищала його ЗАВЖДИ, навіть тоді, коли це означало політичне самовбивство.



Дискредитація "Нептуна" також була наслідком роботи агентури, (що блокували ракетну програму України)

... та стада , що лили бруд на Нептун, бігали по ефірах та владних кабінетах і репетували.



Однак не зважаючи на протидію, в квітні 2019 року КБ Луч на випробовуваннях показало всій країні, як Нептун вразив морську ціль. Московити возбуділісь невжарт.



Мабуть саме це стало головною причиною, що після зміни влади проект був наглухо зупинений.

А у владі не лобіював, не захистив «Нептун» ніхто.

Ніхто!!!



Однак, дякуючи опозиційним каналам: «Прямому», «Еспресо» та «5 каналу», вся Україна дізналася, як нам потрібен «Нептун».

В кожному ефірі на військову тему спікери опозиції,

і я з ними повторювали одне й теж саме:

«Влада профінансуй проект Нептун».



Для оборони узбережжя нам треба було лише два дивізіони!!!

Нептунів, які коштували лише, як 10 км дороги Дніпро-Решетилівка. ... агентура Кремля знайшла зупинити проект іншим інструментом - КОРУПЦІЄЮ….

Замість того, щоб фінансувати виробництво ракет, гроші з проекту пішли на закупівлю корупційних (по завищеній ціні) шасі машини Татра, хоча в проекті було закладене шасі значно дешевшого Кразу.

Тому весь 2021 рік виробництво ракет так і не було профінансоване. Зате піар профінансували..

Ракет так і не було.



Перші гроші на ракети прийшли в кінці 2021 року і виробництво нарешті почалося, а до війни залишалося менше двох місяців…

МЕНЬШЕ ДВОХ МІСЯЦІВ....



В лютому 3 ракети «Нептуна» були готові, а ще купа їх була на різних стадіях збірки.