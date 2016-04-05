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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4914491549164917>
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 10:21

  Schmit написав:
  stm написав:Было ли отрицательной подготовкой наезд на Медведчука?

Так, бо "Тримай друзів близько, а ворогів ще ближче".

Будем считать нам карма за карму )))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 10:27

резервы


Я уже писал - на Токмак еще наскребем с 45+ совками, студентами и язвениками, а на Мелитополь уже надо будет жиночок, бигунцив з Европы выковыривать
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 10:47

  ЛАД написав:Умный Вы наш.
Россия при значительно бОльших, чем у нас финансовых и человеческих ресурсах готовилась к войне минимум 15, а, скорее, 20 лет. А Вы хотите, чтобы Украина сделала это за 2 года. Нам сегодня за месяц дают больше и финансов, и оружия больше, чем мы могли потратить за 2 года, и то не хватает.

ЦІНА "НЕПТУНА" ...
Тетяна Чорновол

ЦІНА "НЕПТУНА" ...
Вся спецура і агентура Кремля роками працювала над однією задачею – зупинити виробництво «Нептунів» Україною.
Бо Україна плюс «Нептун» дорівнює РФ мінус Чорноморський флот.

«Нептун» - ракета з дальністю 300 км, випускається з пускової на колесах, з будь-якого місця узбережжя (ворог не здатний відслідкувати пуск), ракета летить низько, збити її важко, одну можна на підльоті до корабля загороджувальним вогнем, дві поспіль - неймовірно.

Тобто кораблі ЧФ РФ на воді видима, легка, доступна ціль
(не будуть же вони ховатися під турецьким берегом) .

Саме тому проти «Нептуна» Кремлем була проведена така робота.
Блокування було шалене.
Проте в майданівській владі у «Нептуна» були такі вагомі лобісти, як верховний головнокомандувач Порошенко, секретар РНБО Турчинов, голова комітету Нацбезпеки та оборони Пашинський, секретар комітету Вінник, тому то справа рухалася...
І хочете люди ви цього чи ні, але час дізнатися правду:
головним локомотивом ракетної програми в Україні був Пашинський (саме тому я публічно захищала його ЗАВЖДИ, навіть тоді, коли це означало політичне самовбивство.

Дискредитація "Нептуна" також була наслідком роботи агентури, (що блокували ракетну програму України)
... та стада , що лили бруд на Нептун, бігали по ефірах та владних кабінетах і репетували.

Однак не зважаючи на протидію, в квітні 2019 року КБ Луч на випробовуваннях показало всій країні, як Нептун вразив морську ціль. Московити возбуділісь невжарт.

Мабуть саме це стало головною причиною, що після зміни влади проект був наглухо зупинений.
А у владі не лобіював, не захистив «Нептун» ніхто.
Ніхто!!!

Однак, дякуючи опозиційним каналам: «Прямому», «Еспресо» та «5 каналу», вся Україна дізналася, як нам потрібен «Нептун».
В кожному ефірі на військову тему спікери опозиції,
і я з ними повторювали одне й теж саме:
«Влада профінансуй проект Нептун».

Для оборони узбережжя нам треба було лише два дивізіони!!!
Нептунів, які коштували лише, як 10 км дороги Дніпро-Решетилівка. ... агентура Кремля знайшла зупинити проект іншим інструментом - КОРУПЦІЄЮ….
Замість того, щоб фінансувати виробництво ракет, гроші з проекту пішли на закупівлю корупційних (по завищеній ціні) шасі машини Татра, хоча в проекті було закладене шасі значно дешевшого Кразу.
Тому весь 2021 рік виробництво ракет так і не було профінансоване. Зате піар профінансували..
Ракет так і не було.

Перші гроші на ракети прийшли в кінці 2021 року і виробництво нарешті почалося, а до війни залишалося менше двох місяців…
МЕНЬШЕ ДВОХ МІСЯЦІВ....

В лютому 3 ракети «Нептуна» були готові, а ще купа їх була на різних стадіях збірки.

"Дорога ложка к обеду" - елементарні речі. Просто дивіюсь, як такого можна не розуміти.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 10:48

  freeze написав:
stm написав:Я всё не понимала почему к Буданову у Успиха такие претензии по Крыму, а потом вспомнила что супруга на Шацкие поехала, а ждала-то ЮБК )))

У меня тоже претензии к Буданову.
Уже утомили огромное количество клоунов глупых предсказателей и комментаторов.

Буданов розвідник. Для людей такої професії певний рівень авантюризму - це норм.
він принаймні визнав свою помилку.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 10:56

  fox767676 написав:
резервы


Я уже писал - на Токмак еще наскребем с 45+ совками, студентами и язвениками, а на Мелитополь уже надо будет жиночок, бигунцив з Европы выковыривать
мяса скоро підвезуть. А от нарахунок техніки хз чи є чим ремонтувати й міняти.
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 11:02

  Schmit написав:
  ЛАД написав:Умный Вы наш.
Россия при значительно бОльших, чем у нас финансовых и человеческих ресурсах готовилась к войне минимум 15, а, скорее, 20 лет. А Вы хотите, чтобы Украина сделала это за 2 года. Нам сегодня за месяц дают больше и финансов, и оружия больше, чем мы могли потратить за 2 года, и то не хватает.

ЦІНА "НЕПТУНА" ...
Тетяна Чорновол

ЦІНА "НЕПТУНА" ...
Вся спецура і агентура Кремля роками працювала над однією задачею – зупинити виробництво «Нептунів» Україною.
Бо Україна плюс «Нептун» дорівнює РФ мінус Чорноморський флот.

«Нептун» - ракета з дальністю 300 км, випускається з пускової на колесах, з будь-якого місця узбережжя (ворог не здатний відслідкувати пуск), ракета летить низько, збити її важко, одну можна на підльоті до корабля загороджувальним вогнем, дві поспіль - неймовірно.

Тобто кораблі ЧФ РФ на воді видима, легка, доступна ціль
(не будуть же вони ховатися під турецьким берегом) .

Саме тому проти «Нептуна» Кремлем була проведена така робота.
Блокування було шалене.
Проте в майданівській владі у «Нептуна» були такі вагомі лобісти, як верховний головнокомандувач Порошенко, секретар РНБО Турчинов, голова комітету Нацбезпеки та оборони Пашинський, секретар комітету Вінник, тому то справа рухалася...
І хочете люди ви цього чи ні, але час дізнатися правду:
головним локомотивом ракетної програми в Україні був Пашинський (саме тому я публічно захищала його ЗАВЖДИ, навіть тоді, коли це означало політичне самовбивство.

Дискредитація "Нептуна" також була наслідком роботи агентури, (що блокували ракетну програму України)
... та стада , що лили бруд на Нептун, бігали по ефірах та владних кабінетах і репетували.

Однак не зважаючи на протидію, в квітні 2019 року КБ Луч на випробовуваннях показало всій країні, як Нептун вразив морську ціль. Московити возбуділісь невжарт.

Мабуть саме це стало головною причиною, що після зміни влади проект був наглухо зупинений.
А у владі не лобіював, не захистив «Нептун» ніхто.
Ніхто!!!

Однак, дякуючи опозиційним каналам: «Прямому», «Еспресо» та «5 каналу», вся Україна дізналася, як нам потрібен «Нептун».
В кожному ефірі на військову тему спікери опозиції,
і я з ними повторювали одне й теж саме:
«Влада профінансуй проект Нептун».

Для оборони узбережжя нам треба було лише два дивізіони!!!
Нептунів, які коштували лише, як 10 км дороги Дніпро-Решетилівка. ... агентура Кремля знайшла зупинити проект іншим інструментом - КОРУПЦІЄЮ….
Замість того, щоб фінансувати виробництво ракет, гроші з проекту пішли на закупівлю корупційних (по завищеній ціні) шасі машини Татра, хоча в проекті було закладене шасі значно дешевшого Кразу.
Тому весь 2021 рік виробництво ракет так і не було профінансоване. Зате піар профінансували..
Ракет так і не було.

Перші гроші на ракети прийшли в кінці 2021 року і виробництво нарешті почалося, а до війни залишалося менше двох місяців…
МЕНЬШЕ ДВОХ МІСЯЦІВ....

В лютому 3 ракети «Нептуна» були готові, а ще купа їх була на різних стадіях збірки.

"Дорога ложка к обеду" - елементарні речі. Просто дивіюсь, як такого можна не розуміти.


там інша концепція - найкраща підготовка до війни це було дороги мостити бо на зброю/екіпіровку в нас грошів немає. і хоч в лоб хоч по лобі.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 11:29

  Schmit написав:Шкода. Усі старання карми марні, тому вона продовжить втовкмачувати істину вам і всьому недоганяючому мудрому наріду до повного розуміння ситуації, або...
  ЛАД написав:Крові не було би, якби не було війни.

В точку. А для цього потрібно було слідувати мудрості "Si vis pacem, para bellum", а не робити все навпаки з 2019 року.
Навіть якщо б війна таки розпочалася - жертв і просраних за "три дня" територій було б значно менше.

  ЛАД написав:Чи Ви так повірили в свою пропаганду, що вважаєте російську армію дуже слабкою, яку можна шапками закидати?

Цим грішать жертви Арістовіча, а також фанати марафону.


Нажаль є особи які намагаються сказати що все з 2019 робилось доцільно і як би не "ясне сонечко" то могло бути гірше, але це не відповідае дійсності. Сподіваюсь колись ми дізнаємось за оманські угоді, навіщо знімали клістрони і все їнше...
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в П'ят 25 сер, 2023 11:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 11:29

  fox767676 написав:
резервы


Я уже писал - на Токмак еще наскребем с 45+ совками, студентами и язвениками, а на Мелитополь уже надо будет жиночок, бигунцив з Европы выковыривать


А Мариуполь, Ялту, Севастополь, Луганск, Донецк?
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 11:48

  Евгений Н. написав:
  fox767676 написав:
резервы


Я уже писал - на Токмак еще наскребем с 45+ совками, студентами и язвениками, а на Мелитополь уже надо будет жиночок, бигунцив з Европы выковыривать


А Мариуполь, Ялту, Севастополь, Луганск, Донецк?


місцеві, натхненні успіхами України, повстануть і самі себе звільнять
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 12:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Евгений Н. написав:А Мариуполь, Ялту, Севастополь, Луганск, Донецк?


то вже діти емігрантів з Африки та Азії будуть визволяти

  fox767676 написав:місцеві, натхненні успіхами України, повстануть і самі себе звільнять


такі місцеві давно виїхали в період з 2014 до весни 2022
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