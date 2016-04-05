Зараз у України більше перспектив, Шмигаль з Резніковим обіцяють "силіконову долину в Криму". Б\п повстануть, навіть мільйон понаїхів з приуральських єбеней
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 12:22
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 25 сер, 2023 12:30
Re: Напад росії і білорусі на Україну
перегляд відео викликає розпач і лють, Юрий Швец -- завтра буде війна
Додано: П'ят 25 сер, 2023 12:59
корми вату говном. компаса в вертушке нема?
Додано: П'ят 25 сер, 2023 13:07
зеленський на виборах через тиждень розвалить будь-кого, це факт, кажу як той, хто голосував за порошенка так що аргумент мимо, це тупо руснява іпсошка. як влада має закінчити війну? підписати мінськ-3,зупиниться західна допомога, а русня почне накопичуватись по техніці і мобілізувати на "нових" територіях і через пару років новий ривок кацапів, в т.ч. і на київ? надійний план, як швейцарський годинник.
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