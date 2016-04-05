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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4914491549164917
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 12:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:такі місцеві давно виїхали в період з 2014 до весни 2022

Зараз у України більше перспектив, Шмигаль з Резніковим обіцяють "силіконову долину в Криму". Б\п повстануть, навіть мільйон понаїхів з приуральських єбеней
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 12:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://youtu.be/mnGSz1moE_0?si=IKXXx_ahO08ngr2e
перегляд відео викликає розпач і лють, Юрий Швец -- завтра буде війна
Serhiyy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 12:59

  hume написав:История с кацапской вертушкой очень интересная, особенно версия кацапов. Дезориентированные пилоты Ми8, летающие на сверхнизких высотах, не сориентировались и залетели километров на 250 вглубь наших позиций.))

Ещё очень интересно что же произошло возле вышек бойко.


корми вату говном. компаса в вертушке нема? :mrgreen:
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 13:07

  andrijk777 написав:Щодо влади - влада прямо зацікавлена в продовженні війни. Поки йде війна - виборів не буде. І через свої СМІ(фактично майже усі) вона це пропагандує. А суспільство і ведеться на цю пропаганду під соусом "не віддамо ворогу ні клаптику землі".


зеленський на виборах через тиждень розвалить будь-кого, це факт, кажу як той, хто голосував за порошенка :) так що аргумент мимо, це тупо руснява іпсошка. як влада має закінчити війну? підписати мінськ-3,зупиниться західна допомога, а русня почне накопичуватись по техніці і мобілізувати на "нових" територіях і через пару років новий ривок кацапів, в т.ч. і на київ? надійний план, як швейцарський годинник.
trololo
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  #<1 ... 4914491549164917
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