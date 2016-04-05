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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 13:07
andrijk777 написав:
Щодо влади - влада прямо зацікавлена в продовженні війни. Поки йде війна - виборів не буде. І через свої СМІ(фактично майже усі) вона це пропагандує. А суспільство і ведеться на цю пропаганду під соусом "не віддамо ворогу ні клаптику землі".
зеленський на виборах через тиждень розвалить будь-кого, це факт, кажу як той, хто голосував за порошенка
так що аргумент мимо, це тупо руснява іпсошка. як влада має закінчити війну? підписати мінськ-3,зупиниться західна допомога, а русня почне накопичуватись по техніці і мобілізувати на "нових" територіях і через пару років новий ривок кацапів, в т.ч. і на київ? надійний план, як швейцарський годинник.
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 13:22
trololo написав:
зеленський на виборах через тиждень розвалить будь-кого, це факт, кажу як той, хто голосував за порошенка
щодо виборів
Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем 24 серпня на пресконференції в Києві заявив, що у 2024 році в Україні мають відбутися вибори, повідомляє "Радіо Свобода".
"Моє сьогоднішнє послання до президента: я вражений тим, що зробили ви та ваша країна, чоловіки та жінки. Ми продовжимо боротися, щоб вам надходила зброя, щоб ви могли виграти війну, яку ми не можемо дозволити собі програти. Але також ви повинні робити дві справи одночасно. Наступного року в Україні мають відбутися вибори", — сказав Ліндсі Грем.
За словами Грема, американське суспільство пильно стежать за зброєю та коштами, які передають нашій державі. На його думку, наступним кроком України в становленні демократії мають стати вибори.
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Letusrock
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 13:26
trololo написав: hume написав:
История с кацапской вертушкой очень интересная, особенно версия кацапов. Дезориентированные пилоты Ми8, летающие на сверхнизких высотах, не сориентировались и залетели километров на 250 вглубь наших позиций.))
Ещё очень интересно что же произошло возле вышек бойко.
корми вату говном. компаса в вертушке нема?
Шукали мох на деревах
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 13:33
fox767676 написав:
на Токмак еще наскребем с 45+ совками, студентами и язвениками
, а на Мелитополь уже надо будет жиночок, бигунцив з Европы выковыривать
fox767676 написав:
місцеві, натхненні успіхами України, повстануть і самі себе звільнять
Letusrock написав:
то вже діти емігрантів з Африки та Азії будуть визволяти
Ці☝️жарти(особливо перший) - були б дуже смішні, якщо б... Якщо б не складались з правди на 90%
А я ще хочу/надіюсь на ротацію?
Вже - ні))
Тепер лише надіюсь на швидке завершення війни.
А швидке - навряд чи передбачає кордони 91го...(такі важливі для всіх
Тож земля, виявляється, важливіша за людей, яких вже багато просто в ній "розчинились")
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 13:44
trololo написав:
як влада має закінчити війну? підписати мінськ-3,зупиниться західна допомога, а русня почне накопичуватись по техніці
чому це має припинитись допомога? навпаки, мають накачати так щоб в башці росіян навіть думки не було рипнутись ще раз. Якщо звісно союзники з нами щирі, і не збираються економити на зброї, воюючи до останнього (не скажу кого).. Уявляти свою країну розмінною монетою в глобальних іграх якось не дуже весело
trololo написав:
зеленський на виборах через тиждень розвалить будь-кого
а як же Оман, Чонгар, шашлики, яйця по 17, батальйон монако, невже навіть питань не буде?
реально багато хто втомився від війни, почитайте коменти під новинами про довгу війну / мобілізацію / кордони 1991 і т.д. та ін (одні прокльони, як від родичів тих хто воює 1,5 роки, так і від ухилянтів, тиловиків та тих хто за кордоном). Символічно що значна частина виборців його вибрала в 2019 як миротворця, як противагу гетьману По. Зеленський би напевно виграв зараз, але вибори до ВР слуги з великою ймовірністю ганебно продують
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 13:49
Serhiyy написав:
https://youtu.be/mnGSz1moE_0?si=IKXXx_ahO08ngr2eперегляд відео викликає розпач і лють
, Юрий Швец -- завтра буде війна
У дуже незначної кількості населення.
Більшості - все Ок.
Letusrock написав: trololo написав:
зеленський на виборах через тиждень розвалить будь-кого
а як же Оман, Чонгар, шашлики, яйця по 17, батальйон монако, невже навіть питань не буде?
Питань нема і не буде, бо ж не свінарчукі. Ці питання цікаві тільки "порохоботам", яких меншість.
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 13:55
fox767676 написав: Letusrock написав:
такі місцеві давно виїхали в період з 2014 до весни 2022
Зараз у України більше перспектив, Шмигаль з Резніковим обіцяють "силіконову долину в Криму". Б\п повстануть, навіть мільйон понаїхів з приуральських єбеней
смотрю вы по одной методичке "работаете"...
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 14:04
Letusrock написав: trololo написав:
як влада має закінчити війну? підписати мінськ-3,зупиниться західна допомога, а русня почне накопичуватись по техніці
чому це має припинитись допомога?
а навіщо буде давати, якщо підпишуть мирну угоду? звичайно скоротиться. тому кацапи і хочуть переговори, і фіксацію поточної лінії. ви ж не думаєте, що вони на досягнутому зупиняться?
Востаннє редагувалось trololo
в П'ят 25 сер, 2023 14:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 14:09
Schmit написав:
Питань нема і не буде, бо ж не свінарчукі. Ці питання цікаві тільки "порохоботам", яких меншість.
питання цікаві, але треба думати про цілі тих хто розганяє цю зраду (типу до зелених в україні корупції не було?)
якщо той,хто ставить питання про корупції кінцевою метою ставить перед собою покращення обороноздатності , типу врятювати гроші від кражіжки і направити їх на зброю - питань нема. але якщо яйця по 17 розганяють ті, хто хоче, щоб люди перестали донатити а військо втратило управляємість - вони вороги. коли русня цим займається - питань нема. а от прихильники ППО, коли воплять про "режим" і "дайте вибори" - їм то що с того? ппо вже президентом не буде, а партія максимум 10-15% набере.
русня шарить в пропаганді, і частину своїх ботів фарбує в фанатів порошенка. таких багато і тут на форумі
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 14:11
Letusrock написав:
реально багато хто втомився від війни
право на втому мають тільки військові.
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