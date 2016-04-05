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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 14:34
trololo написав:
русня шарить в пропаганді, і частину своїх ботів фарбує в фанатів порошенка. таких багато і тут на форумі
назовите поименно
или просто пук в лужу...?
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 14:46
sashaqbl написав: freeze написав:
stm написав:Я всё не понимала почему к Буданову у Успиха такие претензии по Крыму, а потом вспомнила что супруга на Шацкие поехала, а ждала-то ЮБК )))
У меня тоже претензии к Буданову.
Уже утомили огромное количество клоунов глупых предсказателей и комментаторов.
Буданов розвідник. Для людей такої професії певний рівень авантюризму - це норм.
він принаймні визнав свою помилку.
Насчёт авантюризма сомневаюсь - на его уровне, а вот уровень болтовни недопустим.
А как тут можно не признать ошибку? Она слишком очевидна.
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 15:12
Прохожий написав: fox767676 написав: Letusrock написав:
такі місцеві давно виїхали в період з 2014 до весни 2022
Зараз у України більше перспектив, Шмигаль з Резніковим обіцяють "силіконову долину в Криму". Б\п повстануть, навіть мільйон понаїхів з приуральських єбеней
смотрю вы по одной методичке "работаете"...
ей прахожий - прахаді, ей пака нє палучіл(с)
З чимось не згоден з написаного вище ? Не подобається "силіконова доліна" ?
Прахаді-іді "работай"
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 15:34
Успіх написав:
А я ще хочу/надіюсь на ротацію?
Вже - ні))
Тепер лише надіюсь на швидке завершення війни.
А швидке - навряд чи передбачає кордони 91го...(такі важливі для всіх Тож земля, виявляється, важливіша за людей, яких вже багато просто в ній "розчинились")
Ви живі, бодри та весели, вистачає сил на форум. То вже успіх.
Більшості може так не пощастить. Я б зняв бронь з деяких прошарків- з непрямих родичів інвалідів(тещі і т.п.), одружених на 3 гр без дітей, студентів 22+ .
Взагалі не розумію чому 3 групу випускають за кордон, ще й за кермом авто.
Було б бажано мати статистику по броні, може ми всі б "прозріли".
Але навряд чи це допоможе. Стосовно кордонів 1991 - потрібно продемонструвати перевагу України мешканцям давноокупованих територій, щоб вони сами робили якісь кроки. А залізною рукою гнати їх до щастя то дорого і непередбачувано
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 15:40
trololo написав: andrijk777 написав:
Щодо влади - влада прямо зацікавлена в продовженні війни. Поки йде війна - виборів не буде. І через свої СМІ(фактично майже усі) вона це пропагандує. А суспільство і ведеться на цю пропаганду під соусом "не віддамо ворогу ні клаптику землі".
зеленський на виборах через тиждень розвалить будь-кого, це факт, кажу як той, хто голосував за порошенка
Поржав.
Після попрання європейської хартії прав та свобод, відключення Конституції та організації концтабору? Навіть у резервації в індіанців більше прав.
Голосував за Порошенка це показник всеосяжної мудрості?
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 15:53
Прораб написав:
Голосував за Порошенка це показник всеосяжної мудрості?
Так, бо під час бойових дій в країні голосувати за актора можуть лише недалекі люди.
Яким що Томос, що термос, або безвіз однаково байдуже... Хотіли по-приколу, а тепер не знають як збігти з України.
Чувак закидав пороху за "Бої увійшли в історію під назвою “Іловайський котел”. Українська армія втратила 366 воїнів, 429 - отримали поранення різного ступеню тяжкості, 300 - потрапили у полон."
Зараз засекретив наши втрати, тому що при діючому вони жахливі...
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 16:04
Slon_Nosov написав: Прораб написав:
Голосував за Порошенка це показник всеосяжної мудрості?
Так, бо під час бойових дій в країні голосувати за актора можуть лише недалекі люди.
Яким що Томос, що термос, або безвіз однаково байдуже... Хотіли по-приколу, а тепер не знають як збігти з України.
Чувак закидав пороху за "Бої увійшли в історію під назвою “Іловайський котел”. Українська армія втратила 366 воїнів, 429 - отримали поранення різного ступеню тяжкості, 300 - потрапили у полон."
Зараз засекретив наши втрати, тому що при діючому вони жахливі...
Членопіаніст продовжив справу шоколадника, голосувати за обох було справою відстійною.
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