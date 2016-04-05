назовите поименно
или просто пук в лужу...?
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 14:34
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 25 сер, 2023 14:46
Насчёт авантюризма сомневаюсь - на его уровне, а вот уровень болтовни недопустим.
А как тут можно не признать ошибку? Она слишком очевидна.
Додано: П'ят 25 сер, 2023 15:12
ей прахожий - прахаді, ей пака нє палучіл(с)
З чимось не згоден з написаного вище ? Не подобається "силіконова доліна" ?
Прахаді-іді "работай"
Додано: П'ят 25 сер, 2023 15:34
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ви живі, бодри та весели, вистачає сил на форум. То вже успіх.
Більшості може так не пощастить. Я б зняв бронь з деяких прошарків- з непрямих родичів інвалідів(тещі і т.п.), одружених на 3 гр без дітей, студентів 22+ .
Взагалі не розумію чому 3 групу випускають за кордон, ще й за кермом авто.
Було б бажано мати статистику по броні, може ми всі б "прозріли".
Але навряд чи це допоможе. Стосовно кордонів 1991 - потрібно продемонструвати перевагу України мешканцям давноокупованих територій, щоб вони сами робили якісь кроки. А залізною рукою гнати їх до щастя то дорого і непередбачувано
Додано: П'ят 25 сер, 2023 15:40
Поржав.
Після попрання європейської хартії прав та свобод, відключення Конституції та організації концтабору? Навіть у резервації в індіанців більше прав.
Голосував за Порошенка це показник всеосяжної мудрості?
Додано: П'ят 25 сер, 2023 15:53
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Так, бо під час бойових дій в країні голосувати за актора можуть лише недалекі люди.
Яким що Томос, що термос, або безвіз однаково байдуже... Хотіли по-приколу, а тепер не знають як збігти з України.
Чувак закидав пороху за "Бої увійшли в історію під назвою “Іловайський котел”. Українська армія втратила 366 воїнів, 429 - отримали поранення різного ступеню тяжкості, 300 - потрапили у полон."
Зараз засекретив наши втрати, тому що при діючому вони жахливі...
Додано: П'ят 25 сер, 2023 16:11
Якщо заїхати у тил країни, ви побачите мільйони чоловіків що вештаються - хтось їде на своїй бляці, хтось на ленд-ровері, хтось охоронник в АТБ, хтось у ганделику пивко попиває, хтось виписує штрафик як патрульний. Згідно статистичних даних чоловіків віком 18-50 років в країні біля 9 млн. У війні задіяно на мою думку не більше 300-400 тисяч, це 100 бригад, що десь так і є, якщо рахувати усю лінію фронту. Всі інші - 8,5 млн чоловіків, як я, як ви, і як 95% читачів форуму, війною взагалі не обрєменєні.
Владі війна вигідна не через вибори, а через гранти в розміні 5 млрд доларів, що кожного місяця засилають сюди міжнародні донори.
Востаннє редагувалось Zebra в П'ят 25 сер, 2023 16:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 25 сер, 2023 16:11
Потрібен лікбез
Управляти базою відпочинку на ТОТ - це колабораціонізм чи ні?
Додано: П'ят 25 сер, 2023 16:28
Zebra
Студенти-аспиранти, зятья інвалідів, критично важливі працівники бензозаправок
Я не впевнений що 1)держава здатна справедливо відокремим агнців від козліщ 2)вистачить зброї та забезпечення мільйон+ армії 3) сверхцілі що наголошує уряд та пропаганда мають сенс 4) оці люди, що добровільно чи примусово отримають бойовий досвід повернуться після війни законослухнянно працювати в понівеченій країні
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 25 сер, 2023 16:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 25 сер, 2023 16:29
"через тиждень" вибори не проводяться. Мінімум 3 місяці з агітацією, конкуренцією і т.д. Якщо "через тиждень", то в 2019 ми б обрали Тимошенко чи Порошенко, а ніяк не Зеленського.
І по такій логіці і путін в РФ "розвалить будь-кого, це факт", чомусь всі мені розказують що всі вибори в РФ фальсифіковано.
Всі думки які не співпадають з думкою трололо-партіотів це значить агент кремля. Вже трохи нудить від таких "аргументів". Причому чим далі, тим гірше.
*були часи на цьому форумі коли я людей обзивав "агентами Кремля", а мене у відповідь обзивали патріотом. Тепер мене обзивають "агентом Кремля", а я у відповідь обзиваю людей патріотами.
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