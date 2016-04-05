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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 49164917491849194920>
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 14:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  trololo написав:русня шарить в пропаганді, і частину своїх ботів фарбує в фанатів порошенка. таких багато і тут на форумі

назовите поименно
или просто пук в лужу...?
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 14:46

  sashaqbl написав:
  freeze написав:
stm написав:Я всё не понимала почему к Буданову у Успиха такие претензии по Крыму, а потом вспомнила что супруга на Шацкие поехала, а ждала-то ЮБК )))

У меня тоже претензии к Буданову.
Уже утомили огромное количество клоунов глупых предсказателей и комментаторов.

Буданов розвідник. Для людей такої професії певний рівень авантюризму - це норм.
він принаймні визнав свою помилку.

Насчёт авантюризма сомневаюсь - на его уровне, а вот уровень болтовни недопустим.
А как тут можно не признать ошибку? Она слишком очевидна.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 15:12

  Прохожий написав:
  fox767676 написав:
  Letusrock написав:такі місцеві давно виїхали в період з 2014 до весни 2022

Зараз у України більше перспектив, Шмигаль з Резніковим обіцяють "силіконову долину в Криму". Б\п повстануть, навіть мільйон понаїхів з приуральських єбеней

смотрю вы по одной методичке "работаете"...


ей прахожий - прахаді, ей пака нє палучіл(с)

З чимось не згоден з написаного вище ? Не подобається "силіконова доліна" ?

Прахаді-іді "работай"
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 15:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:А я ще хочу/надіюсь на ротацію?
Вже - ні))
Тепер лише надіюсь на швидке завершення війни.
А швидке - навряд чи передбачає кордони 91го...(такі важливі для всіх Тож земля, виявляється, важливіша за людей, яких вже багато просто в ній "розчинились")


Ви живі, бодри та весели, вистачає сил на форум. То вже успіх.
Більшості може так не пощастить. Я б зняв бронь з деяких прошарків- з непрямих родичів інвалідів(тещі і т.п.), одружених на 3 гр без дітей, студентів 22+ .
Взагалі не розумію чому 3 групу випускають за кордон, ще й за кермом авто.
Було б бажано мати статистику по броні, може ми всі б "прозріли".
Але навряд чи це допоможе. Стосовно кордонів 1991 - потрібно продемонструвати перевагу України мешканцям давноокупованих територій, щоб вони сами робили якісь кроки. А залізною рукою гнати їх до щастя то дорого і непередбачувано
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 15:40

  trololo написав:
  andrijk777 написав:Щодо влади - влада прямо зацікавлена в продовженні війни. Поки йде війна - виборів не буде. І через свої СМІ(фактично майже усі) вона це пропагандує. А суспільство і ведеться на цю пропаганду під соусом "не віддамо ворогу ні клаптику землі".


зеленський на виборах через тиждень розвалить будь-кого, це факт, кажу як той, хто голосував за порошенка :)

Поржав.
Після попрання європейської хартії прав та свобод, відключення Конституції та організації концтабору? Навіть у резервації в індіанців більше прав.
Голосував за Порошенка це показник всеосяжної мудрості? :lol:
Прораб
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 15:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Прораб написав:Голосував за Порошенка це показник всеосяжної мудрості?


Так, бо під час бойових дій в країні голосувати за актора можуть лише недалекі люди.
Яким що Томос, що термос, або безвіз однаково байдуже... Хотіли по-приколу, а тепер не знають як збігти з України. :cry:

Чувак закидав пороху за "Бої увійшли в історію під назвою “Іловайський котел”. Українська армія втратила 366 воїнів, 429 - отримали поранення різного ступеню тяжкості, 300 - потрапили у полон."

Зараз засекретив наши втрати, тому що при діючому вони жахливі...
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 16:11

  fox767676 написав:місцеві, натхненні успіхами України, повстануть і самі себе звільнять

Якщо заїхати у тил країни, ви побачите мільйони чоловіків що вештаються - хтось їде на своїй бляці, хтось на ленд-ровері, хтось охоронник в АТБ, хтось у ганделику пивко попиває, хтось виписує штрафик як патрульний. Згідно статистичних даних чоловіків віком 18-50 років в країні біля 9 млн. У війні задіяно на мою думку не більше 300-400 тисяч, це 100 бригад, що десь так і є, якщо рахувати усю лінію фронту. Всі інші - 8,5 млн чоловіків, як я, як ви, і як 95% читачів форуму, війною взагалі не обрєменєні.

Владі війна вигідна не через вибори, а через гранти в розміні 5 млрд доларів, що кожного місяця засилають сюди міжнародні донори.
Востаннє редагувалось Zebra в П'ят 25 сер, 2023 16:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 16:11

Потрібен лікбез

Управляти базою відпочинку на ТОТ - це колабораціонізм чи ні?
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 16:28

Zebra

Студенти-аспиранти, зятья інвалідів, критично важливі працівники бензозаправок
Я не впевнений що 1)держава здатна справедливо відокремим агнців від козліщ 2)вистачить зброї та забезпечення мільйон+ армії 3) сверхцілі що наголошує уряд та пропаганда мають сенс 4) оці люди, що добровільно чи примусово отримають бойовий досвід повернуться після війни законослухнянно працювати в понівеченій країні
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 25 сер, 2023 16:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 16:29

  trololo написав:
  andrijk777 написав:Щодо влади - влада прямо зацікавлена в продовженні війни. Поки йде війна - виборів не буде. І через свої СМІ(фактично майже усі) вона це пропагандує. А суспільство і ведеться на цю пропаганду під соусом "не віддамо ворогу ні клаптику землі".


зеленський на виборах через тиждень розвалить будь-кого, це факт, кажу як той, хто голосував за порошенка :)

"через тиждень" вибори не проводяться. Мінімум 3 місяці з агітацією, конкуренцією і т.д. Якщо "через тиждень", то в 2019 ми б обрали Тимошенко чи Порошенко, а ніяк не Зеленського.

І по такій логіці і путін в РФ "розвалить будь-кого, це факт", чомусь всі мені розказують що всі вибори в РФ фальсифіковано.
  trololo написав:це тупо руснява іпсошка.

Всі думки які не співпадають з думкою трололо-партіотів це значить агент кремля. Вже трохи нудить від таких "аргументів". Причому чим далі, тим гірше.

*були часи на цьому форумі коли я людей обзивав "агентами Кремля", а мене у відповідь обзивали патріотом. Тепер мене обзивають "агентом Кремля", а я у відповідь обзиваю людей патріотами. :D :D :D :D
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