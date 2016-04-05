Студенти-аспиранти, зятья інвалідів, критично важливі працівники бензозаправок Я не впевнений що 1)держава здатна справедливо агнців від козліщ 2)вистачить зброї та забезпечення мільйон+ армії 3) сверхцілі що наголошує уряд та пропаганда мають сенс 4) оці люди, що добровільно чи примусово отримають бойовий досвід повернуться після війни законослухнянно працювати в понівеченій країні
Війну можна перемогти не тільки зброєю.
Путін має дані розвідки, що в Україні не формуються нові резерви у достатній кількості щоб вести безкінечні контр-наступи. Саме тому він впевнений, що зможе перемолоти нашу армію. Якби наше військово-політичне керівництво показало, що готується ще 1-2-3 млн резервів (навіть просто тренувалися на полігонах), то на болотах почали б шукати шляхів припинення війни і "сохраненія ліца" - бо закінчити війну війною фактично було б неможливо.
Вся причина продовження війни в тому, що Путін має дані розвідки про розмір обойми нашого війська і розраховує його перемолоти.
Zebra написав:на болотах почали б шукати шляхів припинення війни і "сохраненія ліца" - бо закінчити війну війною фактично було б неможливо.
маєте рацію щодо статистики\динаміки Але. Нещирість керівництва, прірва між захмарними планами і ледь дзюрчащими струмками військової допомоги сіє недовіру до мобілізаційної кампанії і планів істеблішменту взагалі, даючи привід теребенькати про війну до останнього... до останнього.
Студенти-аспиранти, зятья інвалідів, критично важливі працівники бензозаправок Я не впевнений що 1)держава здатна справедливо агнців від козліщ 2)вистачить зброї та забезпечення мільйон+ армії 3) сверхцілі що наголошує уряд та пропаганда мають сенс 4) оці люди, що добровільно чи примусово отримають бойовий досвід повернуться після війни законослухнянно працювати в понівеченій країні
Війну можна перемогти не тільки зброєю.
Путін має дані розвідки, що в Україні не формуються нові резерви у достатній кількості щоб вести безкінечні контр-наступи. Саме тому він впевнений, що зможе перемолоти нашу армію. Якби наше військово-політичне керівництво показало, що готується ще 1-2-3 млн резервів (навіть просто тренувалися на полігонах), то на болотах почали б шукати шляхів припинення війни і "сохраненія ліца" - бо закінчити війну війною фактично було б неможливо.
Вся причина продовження війни в тому, що Путін має дані розвідки про розмір обойми нашого війська і розраховує його перемолоти.
Ви особисто скількі днів були на полігоні? Вам взагалі відомо як зараз йде підготовка (умови, якість)? Про які 2-3 млн. може йти розмова.. Скількі мяса в рф? Вони ще осінніх 350тис. не задіяли на фронті, 16 баз навчання. Сьогодні в українських змі сміялись з ИС-8, але те старе гімно стріляє, та вбиває. https://ua.korrespondent.net/world/russ ... zhurnalist
ЗИ.
Росія не призупиняла мобілізацію і наразі розглядає можливість додатково призвати 450 тисяч осіб, заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.
Буданов підкреслив, що мобілізація в РФ не припинялася. Минулої осені вони призвали близько 350 тисяч росіян. Але прихована мобілізація триває весь час і наразі щомісяця призивають від 20 до 22 тисяч осіб.
п.с. І ще хотів написати про "нездоровий пофігізм", про який згадував тут колега по зброї Фріз... Останній місяць - я ПЕРЕД БМ за 15-20м НА ВІДКРИТОМУ зорієнтовую ЩОРАЗУ (при кожній стрільбі) по бусолі її. А потім, як тільки закінчує мій екіпаж стрільбу - я зразу ж біжу до бусолі(якщо нема зразу "атвєтки") і накриваю її тканинним ковпаком(маскую) і біжу назад в укриття. А вночі - то так само біжу вимикати міні-підсвітку. Але ж "атвєтка" може прилетіти в будь-яку хвилину/секунду!!! А я біжу... без броника
Так, розумію, зараз тут посипляться - "ну ти сам собі шкодиш", "ти сам наражаєшся на небезпеку", "ну це твої проблеми" і т.п.
І так, рік тому, то я б не тільки біг в бронику, а ще і в касці на голові!
А так - "нездоровий пофігізм" притуплює інстинкт самозбереження... І мій мозок вибирає комфортний біг в одній футболці по 40ка-градусній спеці, ніж з важким/не комфортним броником, який обмежує швидкість і маневрування рухів тіла/бігу!(ще й враховуючи те, що в мене проблеми по здоров'ю виникають при інтенсивному бігу/навантаженні)
Одним словом - гра з вогнем!(в прямому і переносному значенні)