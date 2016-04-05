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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4917491849194920>
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 16:44

  fox767676 написав:Zebra

Студенти-аспиранти, зятья інвалідів, критично важливі працівники бензозаправок
Я не впевнений що 1)держава здатна справедливо агнців від козліщ 2)вистачить зброї та забезпечення мільйон+ армії 3) сверхцілі що наголошує уряд та пропаганда мають сенс 4) оці люди, що добровільно чи примусово отримають бойовий досвід повернуться після війни законослухнянно працювати в понівеченій країні

Війну можна перемогти не тільки зброєю.

Путін має дані розвідки, що в Україні не формуються нові резерви у достатній кількості щоб вести безкінечні контр-наступи. Саме тому він впевнений, що зможе перемолоти нашу армію. Якби наше військово-політичне керівництво показало, що готується ще 1-2-3 млн резервів (навіть просто тренувалися на полігонах), то на болотах почали б шукати шляхів припинення війни і "сохраненія ліца" - бо закінчити війну війною фактично було б неможливо.

Вся причина продовження війни в тому, що Путін має дані розвідки про розмір обойми нашого війська і розраховує його перемолоти.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 17:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:на болотах почали б шукати шляхів припинення війни і "сохраненія ліца" - бо закінчити війну війною фактично було б неможливо.

маєте рацію щодо статистики\динаміки
Але. Нещирість керівництва, прірва між захмарними планами і ледь дзюрчащими
струмками військової допомоги сіє недовіру до мобілізаційної кампанії і планів істеблішменту взагалі, даючи привід теребенькати про війну до останнього... до останнього.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 17:04

  Zebra написав:Путін має дані розвідки, що в Україні не формуються нові резерви у достатній кількості щоб вести безкінечні контр-наступи.

Десять нових механізованих бригад, які у 2024 році увійдуть до бойового складу Збройних Сил України, мають сформувати вже до кінця цього року.
https://www.ukrmilitary.com/2023/08/ten ... units.html
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 17:11

  Zebra написав:
  fox767676 написав:Zebra

Студенти-аспиранти, зятья інвалідів, критично важливі працівники бензозаправок
Я не впевнений що 1)держава здатна справедливо агнців від козліщ 2)вистачить зброї та забезпечення мільйон+ армії 3) сверхцілі що наголошує уряд та пропаганда мають сенс 4) оці люди, що добровільно чи примусово отримають бойовий досвід повернуться після війни законослухнянно працювати в понівеченій країні

Війну можна перемогти не тільки зброєю.

Путін має дані розвідки, що в Україні не формуються нові резерви у достатній кількості щоб вести безкінечні контр-наступи. Саме тому він впевнений, що зможе перемолоти нашу армію. Якби наше військово-політичне керівництво показало, що готується ще 1-2-3 млн резервів (навіть просто тренувалися на полігонах), то на болотах почали б шукати шляхів припинення війни і "сохраненія ліца" - бо закінчити війну війною фактично було б неможливо.

Вся причина продовження війни в тому, що Путін має дані розвідки про розмір обойми нашого війська і розраховує його перемолоти.


Ви особисто скількі днів були на полігоні? Вам взагалі відомо як зараз йде підготовка (умови, якість)?
Про які 2-3 млн. може йти розмова.. Скількі мяса в рф? Вони ще осінніх 350тис. не задіяли на фронті, 16 баз навчання. Сьогодні в українських змі сміялись з ИС-8, але те старе гімно стріляє, та вбиває.
https://ua.korrespondent.net/world/russ ... zhurnalist

ЗИ.

Росія не призупиняла мобілізацію і наразі розглядає можливість додатково призвати 450 тисяч осіб, заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Буданов підкреслив, що мобілізація в РФ не припинялася. Минулої осені вони призвали близько 350 тисяч росіян. Але прихована мобілізація триває весь час і наразі щомісяця призивають від 20 до 22 тисяч осіб.

https://www.pravda.com.ua/news/2023/08/25/7417047/

ЗИ. Це враховуючи, що в рф випускають чоловіків закордон, поки не отримав повістку.
maza5
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 17:18

  fler написав:
  Zebra написав:Путін має дані розвідки, що в Україні не формуються нові резерви у достатній кількості щоб вести безкінечні контр-наступи.

Десять нових механізованих бригад, які у 2024 році увійдуть до бойового складу Збройних Сил України, мають сформувати вже до кінця цього року.
https://www.ukrmilitary.com/2023/08/ten ... units.html

З осені посиленна мобілізація по всій Украіні.
Київ -90 тис.
У Харківській області посилюють мобілізацію – ОВА
https://www.pravda.com.ua/news/2023/08/25/7417092/
Жінок теж скоро будуть задіювати.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z03 ... 5OgRQ#Text
Доречі вони дуже гарні снайпера. 8)

PS. Зеленський: До мене звернулися військові, щоб дати можливість більше мобілізувати на фронт
https://interfax.com.ua/news/general/930594.html
Востаннє редагувалось maza5 в П'ят 25 сер, 2023 17:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 17:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  maza5 написав:Жінок теж скоро будуть задіювати.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z03 ... 5OgRQ#Text
Доречі вони дуже гарні снайпера.

Завжди було цікаво, навіщо їм астрономи або маркетинг?
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 17:45

За крок до перевороту думок©

  fox767676 написав:Ви живі, бодри та весели, вистачає сил на форум. То вже успіх.
Більшості може так не пощастить
Дякую.
А форум я юзаю, як розрядку/відволікання від війни...
Тут більшість людей за 1,5р. позмінювались кардинально і далеко не в кращу сторону...
І я змінився... і ще змінююсь...

Тому, щоб не впадати в депресію від невизначеності і "життя на волоску" - я краще тут буду жартувати :D
Накшталт - готуйтесь СТМ і Флер до нового макіяжу... - скоро побачимось ;)
https://youtube.com/shorts/s9kFRG_JEYI? ... qJCzS-Q-Ai

п.с.
І ще хотів написати про "нездоровий пофігізм", про який згадував тут колега по зброї Фріз...
Останній місяць - я ПЕРЕД БМ за 15-20м НА ВІДКРИТОМУ зорієнтовую ЩОРАЗУ (при кожній стрільбі) по бусолі її.
А потім, як тільки закінчує мій екіпаж стрільбу - я зразу ж біжу до бусолі(якщо нема зразу "атвєтки") і накриваю її тканинним ковпаком(маскую) і біжу назад в укриття. А вночі - то так само біжу вимикати міні-підсвітку.
Але ж "атвєтка" може прилетіти в будь-яку хвилину/секунду!!!
А я біжу... без броника :!: :shock:

Так, розумію, зараз тут посипляться - "ну ти сам собі шкодиш", "ти сам наражаєшся на небезпеку", "ну це твої проблеми" і т.п.

І так, рік тому, то я б не тільки біг в бронику, а ще і в касці на голові! :D

А так - "нездоровий пофігізм" притуплює інстинкт самозбереження...
І мій мозок вибирає комфортний біг в одній футболці по 40ка-градусній спеці, ніж з важким/не комфортним броником, який обмежує швидкість і маневрування рухів тіла/бігу!(ще й враховуючи те, що в мене проблеми по здоров'ю виникають при інтенсивному бігу/навантаженні)

Одним словом - гра з вогнем!(в прямому і переносному значенні)
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 18:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Investor_K написав:Управляти базою відпочинку на ТОТ - це колабораціонізм чи ні?
Куди податки платяться?
GALeon
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