Додано: П'ят 25 сер, 2023 17:45

fox767676 написав: Ви живі, бодри та весели, вистачає сил на форум. То вже успіх.

Більшості може так не пощастить Ви живі, бодри та весели, вистачає сил на форум. То вже успіх.Більшості може так не пощастить

Дякую.А форум я юзаю, як розрядку/відволікання від війни...Тут більшість людей за 1,5р. позмінювались кардинально і далеко не в кращу сторону...І я змінився... і ще змінююсь...Тому, щоб не впадати в депресію від невизначеності і "життя на волоску" - я краще тут буду жартуватиНакшталт - готуйтесь СТМ і Флер до нового макіяжу... - скоро побачимосьп.с.І ще хотів написати про "нездоровий пофігізм", про який згадував тут колега по зброї Фріз...Останній місяць - я ПЕРЕД БМ за 15-20м НА ВІДКРИТОМУ зорієнтовую ЩОРАЗУ (при кожній стрільбі) по бусолі її.А потім, як тільки закінчує мій екіпаж стрільбу - я зразу ж біжу до бусолі(якщо нема зразу "атвєтки") і накриваю її тканинним ковпаком(маскую) і біжу назад в укриття. А вночі - то так само біжу вимикати міні-підсвітку.Але ж "атвєтка" може прилетіти в будь-яку хвилину/секунду!!!А я біжу... без броникаТак, розумію, зараз тут посипляться - "ну ти сам собі шкодиш", "ти сам наражаєшся на небезпеку", "ну це твої проблеми" і т.п.І так, рік тому, то я б не тільки біг в бронику, а ще і в касці на голові!А так - "нездоровий пофігізм" притуплює інстинкт самозбереження...І мій мозок вибирає комфортний біг в одній футболці по 40ка-градусній спеці, ніж з важким/не комфортним броником, який обмежує швидкість і маневрування рухів тіла/бігу!(ще й враховуючи те, що в мене проблеми по здоров'ю виникають при інтенсивному бігу/навантаженні)Одним словом - гра з вогнем!(в прямому і переносному значенні)