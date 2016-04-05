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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4917491849194920
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 18:25

Закон про "18міс" заглох/поламався - несіть інший!))

Знову якимось законопроектом №9621 починають дратувати😤😤😤
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 18:25

Читаю як Zebra активно ратує за мобілізацію 2-3 млн. І пригадую як ще в зимку він же тут писав що мобілізуватися точно не піде, бо він не обирав цю Зе владу )))
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 18:28

  Xenon написав:Читаю як Zebra активно ратує за мобілізацію 2-3 млн. І пригадую як ще в зимку він же тут писав що мобілізуватися точно не піде, бо він не обирав цю Зе владу )))


ТЦК ж отримає доступ до усіх рееєстрів, у т.ч виборчих. Перевірять по голосуванням - якщо не обирав, то хай гуляє на всі 4 сторони ))
fox767676
 
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