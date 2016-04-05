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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 18:25
Знову якимось законопроектом №9621 починають дратувати😤😤😤
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 18:25
Читаю як Zebra активно ратує за мобілізацію 2-3 млн. І пригадую як ще в зимку він же тут писав що мобілізуватися точно не піде, бо він не обирав цю Зе владу )))
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Xenon
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 18:28
Xenon написав:
Читаю як Zebra
активно ратує за мобілізацію 2-3 млн. І пригадую як ще в зимку він же тут писав що мобілізуватися точно не піде, бо він не обирав цю Зе владу )))
ТЦК ж отримає доступ до усіх рееєстрів, у т.ч виборчих. Перевірять по голосуванням - якщо не обирав, то хай гуляє на всі 4 сторони ))
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fox767676
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Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
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