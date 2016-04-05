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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4918491949204921>
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 18:28

  Xenon написав:Читаю як Zebra активно ратує за мобілізацію 2-3 млн. І пригадую як ще в зимку він же тут писав що мобілізуватися точно не піде, бо він не обирав цю Зе владу )))


ТЦК ж отримає доступ до усіх рееєстрів, у т.ч виборчих. Перевірять по голосуванням - якщо не обирав, то хай гуляє на всі 4 сторони ))
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 18:42

  fox767676 написав:
  Xenon написав:Читаю як Zebra активно ратує за мобілізацію 2-3 млн. І пригадую як ще в зимку він же тут писав що мобілізуватися точно не піде, бо він не обирав цю Зе владу )))
ТЦК ж отримає доступ до усіх рееєстрів, у т.ч виборчих. Перевірять по голосуванням - якщо не обирав, то хай гуляє на всі 4 сторони ))
Я б поржав над свідками секти Хоч Поржем...
якби ВР прийняла рішення мобілізовувати в першу чергу тих хто голосував за Зеленського і партію Слуга Народу...
З точки зору справедливості - все і для всіх справедливо
Ті хто голосував повинні своїми діями підтверджувати правильність свого вибору
І тільки тоді , коли буде призваний останній з голосувавших - дозволити мобілізовувати прихильників АрМоВіру + бариги ....
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 18:45

budivelnik

В нас таємне голосування, тому підуть усі хто брав участь( нажаль не так)
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 18:48

  fox767676 написав:budivelnik
В нас таємне голосування, тому підуть усі хто брав участь
:D
Прямо у воєнкоматі питати
За кого голосував?
і по результатам відповіді в діючу армію чи в резерв....

Правда підозрюю що опитування буде сильно відрізнятись від 2019 року...

ПС
Для пришвидшення і полегшення роботи ТЦК можна дозволити носити інтендифікатори
Для симпатиків Слуги Народу на чолі з Зеленським - зелений кружок
Для симпатиків АрМоВіру - оранжевий квадрат...
Спереді і ззаді , на видному місці ( як автономери ) :D :D :D
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 25 сер, 2023 18:52, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 18:52

Поліграф як додаток до ВЛК
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 18:55

  fox767676 написав:Поліграф як додаток до ВЛК
Так Ви розведете корупцію до невиданих масштабів...Вартість поліграфа, вартість профі який буде розшифровувати , вартість айтішника який буде в базу вносити , вартість адміна який в базі буде змінювати значення на те що потрібно...
Я вже мовчу про вартість розробки програмного забезпечення яке буде визначати порядковість запитань..

А моя пропозиція - найоптимальніша...
Невже не знайдеться на всю Україну якийсь 1 млн симпатиків які і лідера підтримають і Державу захистять і долярчиків підмінять на наступних 18 місяців...

У нас тільки чиновників 200 000+ , ще є МВСники з МЧСниками - цих також 500 000
ну і звичайно військові пенсіонери віком до 60....
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 18:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

budivelnik написав:
  fox767676 написав:Поліграф як додаток до ВЛК
Так Ви розведете корупцію до невиданих масштабів...Вартість поліграфа, вартість профі який буде розшифровувати , вартість айтішника який буде в базу вносити , вартість адміна який в базі буде змінювати значення на те що потрібно...
Я вже мовчу про вартість розробки програмного забезпечення яке буде визначати порядковість запитань..

А моя пропозиція - найоптимальніша...
Невже не знайдеться на всю Україну якийсь 1 млн симпатиків які і лідера підтримають і Державу захистять і долярчиків підмінять на наступних 18 місяців...

У нас тільки чиновників 200 000+ , ще є МВСники з МЧСниками - цих також 500 000
ну і звичайно військові пенсіонери віком до 60....
Мало того, давно вже доведено що поліграф не є надійним методом і на нього не можна покладатися
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 18:59

  budivelnik написав:
  fox767676 написав:budivelnik
В нас таємне голосування, тому підуть усі хто брав участь
:D
Прямо у воєнкоматі питати
За кого голосував?
і по результатам відповіді в діючу армію чи в резерв....

Правда підозрюю що опитування буде сильно відрізнятись від 2019 року...

ПС
Для пришвидшення і полегшення роботи ТЦК можна дозволити носити інтендифікатори
Для симпатиків Слуги Народу на чолі з Зеленським - зелений кружок
Для симпатиків АрМоВіру - оранжевий квадрат...
Спереді і ззаді , на видному місці ( як автономери ) :D :D :D

Будивельник, Вы не зря мой любимчик. Нестандартные суперрешения - это Ваше!
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 18:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:Поліграф як додаток до ВЛК
поліграф не панацея. З тих даних виловити брехню далеко не завжди можливо. Потрібно вміти правильно задавати питання і розшифровувати реакції.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 19:09

Доречі, став свідком вчора такої історії

В'їзд в Бориспіль зі сторони Харкова, метрів через 200 в кущах стоять бійці з трукамом (хто там їздить той знає),
Передімною їхав драндуль типу форд фієста 70х років, десь 80 км/ч. Його тормознули (зловили на трукам), за кермом війсковий у формі. Номери цивільні.
Я їхав через хвилин 40 назад, йому ще протокол писали.
Я звичайно не виправдовую перевищення швидкості, але бачу цих кадрів майже кожен день в тих кущах (2-3 людини).
Скільки таких по всій країні немуть таку важку и важливу службу?
Xenon
 
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